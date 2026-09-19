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Ajda Pekkan Bursa Konserinde Gözyaşlarını Tutamadı! Sahnede Duygusal Anlar

Ajda Pekkan Bursa Konserinde Gözyaşlarını Tutamadı! Sahnede Duygusal Anlar

Ajda Pekkan
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.09.2026 - 14:50
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Ajda Pekkan, Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserinde sokak hayvanları için aldığı bağış kararını dinleyicileriyle paylaştı. Konserin tüm gelirini Her Eve Bir Pati Derneğine (HEPAD) bağışlayacağını açıklayan sanatçı, konuşması sırasında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.

VİDEO KAYNAK: Erdinç Dinçtürk

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Ajda Pekkan, Bursa konserinde gözyaşlarını tutamadı.

Ajda Pekkan, Bursa konserinde gözyaşlarını tutamadı.

Süperstar Ajda Pekkan, Bursa konserinde sokak hayvanları için aldığı kararı sahneden duyurdu. Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluşan sanatçı, konserin tüm gelirini Her Eve Bir Pati Derneğine (HEPAD) bağışlayacağını açıkladı. Pekkan, bağış kararını seyircilerle paylaşırken duygusal anlar yaşadı. Sanatçının konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadığı anlar kameralara yansıdı. Bursa'daki konser böylece yalnızca sahne performansıyla değil, sokak hayvanları yararına açıklanan bağış kararıyla da dikkat çekti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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