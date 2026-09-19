Kızılcık Şerbeti'nde Çimen Değişti! Yeni Çimen Asena Keskinci'ye İlk Yorumlar
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Kızılcık Şerbeti beşinci sezonuyla ekrana dönerken Çimen karakterini artık Asena Keskinci canlandırıyor. Selin Türkmen'in ayrılığının ardından rolü devralan Keskinci'nin ilk performansı, izleyici yorumlarının da konusu oldu.
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Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonunda oyuncu değişiklikleriyle izleyici karşısına çıktı.
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İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci'ye gelen ilk yorumlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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