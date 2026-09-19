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Kızılcık Şerbeti'nde Çimen Değişti! Yeni Çimen Asena Keskinci'ye İlk Yorumlar

Kızılcık Şerbeti'nde Çimen Değişti! Yeni Çimen Asena Keskinci'ye İlk Yorumlar

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.09.2026 - 09:03
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Kızılcık Şerbeti beşinci sezonuyla ekrana dönerken Çimen karakterini artık Asena Keskinci canlandırıyor. Selin Türkmen'in ayrılığının ardından rolü devralan Keskinci'nin ilk performansı, izleyici yorumlarının da konusu oldu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonunda oyuncu değişiklikleriyle izleyici karşısına çıktı.

Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonunda oyuncu değişiklikleriyle izleyici karşısına çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde önceki sezonlarda Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen'in ayrılmasının ardından rolü Asena Keskinci devraldı. Yeni sezonda Çimen olarak ilk kez ekrana gelen Keskinci'nin performansı, diziyi takip eden izleyicilerin dikkatini çekti. Oyuncunun karaktere kattığı enerjiye ilişkin olumlu değerlendirmeler yapıldığı belirtilirken yeni Çimen hakkındaki yorumlar da merak konusu oldu.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci'ye gelen ilk yorumlar:

İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci'ye gelen ilk yorumlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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