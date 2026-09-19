Kanal D'nin Yeni Dizisi Haysiyet Dizisine 2 Oyuncu Birden Dahil Oldu!
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Haysiyet dizisinin dördüncü bölümünde iki yeni karakter hikayeye katılıyor. Kerem Alışık'ın canlandırdığı Sadık Karlıova, yıllardır görmediği kızı Sema'yla yeniden karşılaşacak. Ezgi Ulusoy'un hayat vereceği Sema, diziye Hakan Atalay'ın canlandıracağı eşi Cengiz'le birlikte dahil olacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Haysiyet, dördüncü bölümünde kadrosuna iki yeni oyuncu eklemeye hazırlanıyor.
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Ezgi Ulusoy ve Hakan Atalay, Sadık Karlıova'nın kızı ve damadı olarak Haysiyet dizisine dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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