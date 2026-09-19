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Kanal D'nin Yeni Dizisi Haysiyet Dizisine 2 Oyuncu Birden Dahil Oldu!

Kanal D'nin Yeni Dizisi Haysiyet Dizisine 2 Oyuncu Birden Dahil Oldu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.09.2026 - 08:34
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Haysiyet dizisinin dördüncü bölümünde iki yeni karakter hikayeye katılıyor. Kerem Alışık'ın canlandırdığı Sadık Karlıova, yıllardır görmediği kızı Sema'yla yeniden karşılaşacak. Ezgi Ulusoy'un hayat vereceği Sema, diziye Hakan Atalay'ın canlandıracağı eşi Cengiz'le birlikte dahil olacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Haysiyet, dördüncü bölümünde kadrosuna iki yeni oyuncu eklemeye hazırlanıyor.

Haysiyet, dördüncü bölümünde kadrosuna iki yeni oyuncu eklemeye hazırlanıyor.

Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı en iddialı işlerin başında yer alan Haysiyet, seyirciden tam puan aldı. İlk bölüm reytingleriyle hiç de fena olmayan bir başlangıç yapan Haysiyet, ikinci bölümüyle enfes bir reyting yükselişi yaşadı. Haysiyet'in artan reytingleri sezonda yerini garantilerken kadroya iki sürpriz ismin geleceği açıklandı. Dizinin yeni bölümünde, Kerem Alışık'ın canlandırdığı Sadık Karlıova'nın geçmişinden iki karakter hikayeye dahil olacak.

Ezgi Ulusoy ve Hakan Atalay, Sadık Karlıova'nın kızı ve damadı olarak Haysiyet dizisine dahil oldu.

Ezgi Ulusoy ve Hakan Atalay, Sadık Karlıova'nın kızı ve damadı olarak Haysiyet dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sadık, yıllardır görmediği kızı Sema'yla yeniden karşılaşacak. Sema karakterine Ezgi Ulusoy hayat verecek. Ancak Sema, hikayeye yalnız gelmeyecek. Karakterin belalı olarak tanımlanan eşi Cengiz de yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak. Cengiz'i ise Hakan Atalay canlandıracak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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