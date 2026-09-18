Marsilya Galibiyetinin Mimarlarından Beşiktaş Tribünleri Sosyal Medyanın Gündeminde

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Marsilya'yı 4-1 yendi; muhteşem seyirci desteği maçın öne çıkan unsurlarından oldu. Beşiktaş tribünleri coşkusu ve enerjisiyle ikinci yarıda üç gol atan futbolcular kadar maça etki etti. Tribünlerin organize olması ve yeni desibel rekorlarının test edilmesi X'te de övüldü.

Taraftarlar maç öncesi yapılan çağrıya uyarak Güney tribünü beyaz, Kuzey tribünü siyah giydi. Stadyum siyah-beyaz bir deniz gibi görünürken; tezahürat, koreografi ve telefon ışıkları tribünleri doldurdu. Maç sonunda da galibiyet coşkuyla kutlandı.