Marsilya Galibiyetinin Mimarlarından Beşiktaş Tribünleri Sosyal Medyanın Gündeminde
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Marsilya'yı 4-1 yendi; muhteşem seyirci desteği maçın öne çıkan unsurlarından oldu. Beşiktaş tribünleri coşkusu ve enerjisiyle ikinci yarıda üç gol atan futbolcular kadar maça etki etti. Tribünlerin organize olması ve yeni desibel rekorlarının test edilmesi X'te de övüldü.
Taraftarlar maç öncesi yapılan çağrıya uyarak Güney tribünü beyaz, Kuzey tribünü siyah giydi. Stadyum siyah-beyaz bir deniz gibi görünürken; tezahürat, koreografi ve telefon ışıkları tribünleri doldurdu. Maç sonunda da galibiyet coşkuyla kutlandı.
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Özellikle siyah ve beyaz olarak ikiye bölünen taraftar böyle bir görüntü oluşturdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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