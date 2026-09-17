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Beşiktaş Avrupa Ligi'ne Harika Bir Başlangıç Yaparak Marsilya'yı 4-1 Yendi

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne Harika Bir Başlangıç Yaparak Marsilya'yı 4-1 Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2026 - 23:57
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya karşısında etkili bir performans sergiledi. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede siyah-beyazlılar ikinci yarıda vites yükseltti. Cerny, Murillo ve Poku'nun golleriyle rakibini 4-1 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne farklı galibiyetle başladı.

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İlk yarıda kaşılıklı goller vardı.

İlk yarıda kaşılıklı goller vardı.

Dakikalar 15'i gösterdiğinde Beşiktaş aradığı golü buldu. Sol kanatta topu kontrol eden İlhan Fakılı, ceza yayına katedip Olaitan ile yaptığı verkaÃ§ın ardından savunmanın arkasına sarktı. Kaleciyle karşı karşıya kalanyetenekli futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu gole Olimpik Marsilya'nın yanıtı gecikmedi. 30. dakikada orta sahada topu kapan Abdelli'nin uzun pasıyla hareketlenen Abdallah, sağdan ceza sahasına girerek yaptığı yerden vuruşla topu köşeden filelerle buluşturdu ve skora 1-1'lik dengeyi getirdi.

Devre biterken, 45+3. dakikada Beşiktaş net bir golden yararlanamadı. Murillo'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Vlahovic, savunmanın arkasına sarkan Orkun Kökçü'ye harika bir pas aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Orkun'un vuruşunda kaleci De Lange gole geçit vermedi ve bu pozisyon ilk yarının skorunu belirledi. Heyecan dolu mücadelenin ilk 45 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda Beşiktaş şov başladı.

İkinci yarıda Beşiktaş şov başladı.

Beşiktaş ilk yarıdaki oyununa kaldığı yerden ikinci yarıda da devam etti. Özellikle Cerny ile çaprazdan bulduğu pozisyonlarla etkili olmaya çalışan Beşiktaş, aynı şekilde çaprazdan Cerny'nin golüyle 56. dakikada 2-1 öne geçti. 

Golden üç dakika sonra ise Orkun'un kornerden yaptığı ortada Murillo'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skoru 3-1' e geldi. 

Marsilya'ya pozisyon vermeyen Beşiktaş hücumda da pozisyonlar bulmayı sürdürdü. Olaitan ile son paslarda basit hatalar yapan Beşiktaş 80'de Olaitan'ın asistinde Poku ile 4. golü buldu. 

Taraftarından büyük beğeni kazanan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne sükseli bir başlangıç yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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