Beşiktaş Avrupa Ligi'ne Harika Bir Başlangıç Yaparak Marsilya'yı 4-1 Yendi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya karşısında etkili bir performans sergiledi. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede siyah-beyazlılar ikinci yarıda vites yükseltti. Cerny, Murillo ve Poku'nun golleriyle rakibini 4-1 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne farklı galibiyetle başladı.
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İlk yarıda kaşılıklı goller vardı.
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İkinci yarıda Beşiktaş şov başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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