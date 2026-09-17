Beşiktaş Avrupa Ligi'ne Harika Bir Başlangıç Yaparak Marsilya'yı 4-1 Yendi

Dakikalar 15'i gösterdiğinde Beşiktaş aradığı golü buldu. Sol kanatta topu kontrol eden İlhan Fakılı, ceza yayına katedip Olaitan ile yaptığı verkaÃ§ın ardından savunmanın arkasına sarktı. Kaleciyle karşı karşıya kalanyetenekli futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu gole Olimpik Marsilya'nın yanıtı gecikmedi. 30. dakikada orta sahada topu kapan Abdelli'nin uzun pasıyla hareketlenen Abdallah, sağdan ceza sahasına girerek yaptığı yerden vuruşla topu köşeden filelerle buluşturdu ve skora 1-1'lik dengeyi getirdi.

Devre biterken, 45+3. dakikada Beşiktaş net bir golden yararlanamadı. Murillo'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Vlahovic, savunmanın arkasına sarkan Orkun Kökçü'ye harika bir pas aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Orkun'un vuruşunda kaleci De Lange gole geçit vermedi ve bu pozisyon ilk yarının skorunu belirledi. Heyecan dolu mücadelenin ilk 45 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi.