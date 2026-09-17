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Beşiktaş'ın Yeni Sponsoru Tera'ya Soruşturma Gölgesi Düştü: Hisseler Yüzde 9,75 Eridi

Beşiktaş'ın Yeni Sponsoru Tera'ya Soruşturma Gölgesi Düştü: Hisseler Yüzde 9,75 Eridi

Borsa İstanbul Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2026 - 23:34
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Beşiktaş'ın yeni sponsoru Tera Yatırım'ın bağlı olduğu Tera Grubu'na yönelik sermaye piyasası soruşturmasının gündeme gelmesinin ardından BJKAS hisseleri sert satışla karşılaştı. Hisse senedi 17 Eylül'de yüzde 9,75 kayıpla taban fiyattan kapandı.

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Hisseler günü tabanda kapattı

Hisseler günü tabanda kapattı

Beşiktaş'ın borsada işlem gören payı BJKAS, 17 Eylül'de yüzde 9,75 değer kaybıyla 2,13 liradan kapanışa geçti. Son beş işlem gününde toplam kaybı yüzde 21,1'e ulaşan hisse, aynı dönemde yatay seyreden Galatasaray ve yüzde 2,63 değer kazanan Fenerbahçe'nin aksine sert bir düşüş yaşadı.

Sponsorluk anlaşması ne içeriyor?

Sponsorluk anlaşması ne içeriyor?

Tera Yatırım ile Beşiktaş arasındaki sponsorluk anlaşması 17 Ağustos'ta imzalanmıştı. Anlaşma 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarını kapsıyor; forma ve şort sponsorluğunun yanı sıra erkek basketbol takımının sponsorluğunu da içeriyor. Tarafların ayrıca finansman, yatırım bankacılığı ve sermaye piyasaları alanlarında iş birliği için görüşmeler yürüttüğü biliniyordu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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