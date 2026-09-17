Beşiktaş'ın Yeni Sponsoru Tera'ya Soruşturma Gölgesi Düştü: Hisseler Yüzde 9,75 Eridi
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Beşiktaş'ın yeni sponsoru Tera Yatırım'ın bağlı olduğu Tera Grubu'na yönelik sermaye piyasası soruşturmasının gündeme gelmesinin ardından BJKAS hisseleri sert satışla karşılaştı. Hisse senedi 17 Eylül'de yüzde 9,75 kayıpla taban fiyattan kapandı.
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Hisseler günü tabanda kapattı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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