Beşiktaş'ın Yeni Sponsoru Tera'ya Soruşturma Gölgesi Düştü: Hisseler Yüzde 9,75 Eridi

Tera Yatırım ile Beşiktaş arasındaki sponsorluk anlaşması 17 Ağustos'ta imzalanmıştı. Anlaşma 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarını kapsıyor; forma ve şort sponsorluğunun yanı sıra erkek basketbol takımının sponsorluğunu da içeriyor. Tarafların ayrıca finansman, yatırım bankacılığı ve sermaye piyasaları alanlarında iş birliği için görüşmeler yürüttüğü biliniyordu.