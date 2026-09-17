Beşiktaş - Marsilya Öncesi İlk 11'ler Netleşti: Italiano'dan Vlahovic ve Orkun Kararı

Italiano, maç öncesi yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

'Bugün Avrupa yolculuğumuz başlıyor. Bence güzel bir yolculuk olacak. Buraya gelmek için çok çalıştık. Rakibimizi tanıyoruz ve kendimizi göstermek istiyoruz. Zor olacak ama Avrupa serüveni bizim için mini bir lig gibi olacak, burada maksimum puanları almak istiyoruz. Erzurumspor maçından sonra güzel bir dinlenme vaktimiz vardı, bu takım enerjisiyle güzel işler yapabilir.'