Beşiktaş - Marsilya Öncesi İlk 11'ler Netleşti: Italiano'dan Vlahovic ve Orkun Kararı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında Marsilya'yı konuk ediyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano, maç öncesi kadrosundaki değişikliği açıkladı. Erzurumspor maçında forma giyen Leandro Trossard ilk 11'de yer almadı, onun yerine Dusan Vlahovic başladı. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Italiano, Erzurumspor sonrası dinlenen kadronun enerjisini Marsilya karşısında sahaya yansıtmasını istediğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Marsilya, kalesinde De Lange ile çıktığı 11'de hücum hattını Harit, Abdallah ve Maupay oluşturdu.
Trossard'ın kadro dışı kaldığı maçta Italiano, santrforda ilk kez Vlahovic'i sahaya sürdü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın