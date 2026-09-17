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Beşiktaş - Marsilya Öncesi İlk 11'ler Netleşti: Italiano'dan Vlahovic ve Orkun Kararı

Beşiktaş - Marsilya Öncesi İlk 11'ler Netleşti: Italiano'dan Vlahovic ve Orkun Kararı

Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2026 - 21:35
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında Marsilya'yı konuk ediyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano, maç öncesi kadrosundaki değişikliği açıkladı. Erzurumspor maçında forma giyen Leandro Trossard ilk 11'de yer almadı, onun yerine Dusan Vlahovic başladı. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

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Italiano, Erzurumspor sonrası dinlenen kadronun enerjisini Marsilya karşısında sahaya yansıtmasını istediğini söyledi.

Italiano, Erzurumspor sonrası dinlenen kadronun enerjisini Marsilya karşısında sahaya yansıtmasını istediğini söyledi.

Italiano, maç öncesi yayıncı kuruluşa şunları söyledi: 

'Bugün Avrupa yolculuğumuz başlıyor. Bence güzel bir yolculuk olacak. Buraya gelmek için çok çalıştık. Rakibimizi tanıyoruz ve kendimizi göstermek istiyoruz. Zor olacak ama Avrupa serüveni bizim için mini bir lig gibi olacak, burada maksimum puanları almak istiyoruz. Erzurumspor maçından sonra güzel bir dinlenme vaktimiz vardı, bu takım enerjisiyle güzel işler yapabilir.'

Marsilya, kalesinde De Lange ile çıktığı 11'de hücum hattını Harit, Abdallah ve Maupay oluşturdu.

Marsilya, kalesinde De Lange ile çıktığı 11'de hücum hattını Harit, Abdallah ve Maupay oluşturdu.

Marsilya'nın ilk 11'i: 

De Lange, Weah, Cornelius, Garcia, Riley, Abdelli, Höjbjerg, Gomes, Harit, Abdallah, Maupay. Fransız temsilci, Beşiktaş karşısına bu 11'le çıktı.

Trossard'ın kadro dışı kaldığı maçta Italiano, santrforda ilk kez Vlahovic'i sahaya sürdü.

Trossard'ın kadro dışı kaldığı maçta Italiano, santrforda ilk kez Vlahovic'i sahaya sürdü.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: 

Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Cerny, Orkun, İlhan, Vlahovic. Siyah-beyazlılar, ilk 11'ini bu isimlerle sahaya sürdü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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