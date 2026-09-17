Bizimkiler'in Nazan'ı Ayşe Kökçü'nün Son Hali "Yıllara Meydan Okuyor" Dedirtti!

1989'dan 2002'ye, tam on üç yıl boyunca aralıksız ekranda kalan Bizimkiler, bir apartmanın gündelik telaşını, komşuluk kavgalarını ve barışmalarını öyle sahici anlatmıştı ki izleyici kendi sokağını izlediğini düşünürdü. Bugün bile o apartmanın sakinlerini, repliklerini, hatta Ali'nin bölüm sonlarında kameraya dönüp yaptığı o meşhur yorumları hatırlayanımız hala çok. Bunun tesadüf olmadığını, gerçek bir televizyon fenomeninin izleri olduğunu söylemek de hiç abartı sayılmaz!

Ercan Yazgan'ın kapıcı Cafer'i, Aykut Oray'ın külhanbeyi Yavuz'u, önce Erdal Özyağcılar'ın sonra Savaş Dinçel'in canlandırdığı aile babası Şükrü Bey derken, dizinin kadrosu tamamı tek başına yeterli usta isimlerden oluşuyordu. Cafer ile Yavuz arasındaki ezeli gerilim bile tek başına 'ay evet, o sahne' dedirtecek cinstendi.

Bu kadronun en akılda kalan isimlerinden biri de Şükrü Bey'in eşi Nazan'dı. Eğitimli, kibar ve evin toparlayıcı, ölçülü kadınıydı Nazan; ailesine sahip çıkan, apartmanın kargaşası içinde bile bir düzen kurmaya çalışan bir karakterdi. Bu role hayat veren isim ise Ayşe Kökçü'ydü. Kökçü, Bizimkiler'e gelmeden önce de yabancı bir isim değildi aslında; 1980'lerin başından beri tiyatro sahnelerinde çalışıyor, sinemada da zaman zaman görünüyordu. Ama Nazan, onu asıl geniş kitlelere tanıtan ve bugün hala akıllardan çıkmayan rol oldu.