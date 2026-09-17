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Bizimkiler'in Nazan'ı Ayşe Kökçü'nün Son Hali "Yıllara Meydan Okuyor" Dedirtti!

Bizimkiler'in Nazan'ı Ayşe Kökçü'nün Son Hali "Yıllara Meydan Okuyor" Dedirtti!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.09.2026 - 21:47
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Bizimkiler'in on üç yıl boyunca ekranda kalan o unutulmaz apartmanında Nazan da akıllardan hiç çıkmayan isimlerden biriydi. Bu role hayat veren Ayşe Kökçü'nün kariyeri ise dizinin bitmesiyle sona ermedi, sahneden hiç kopmadan yoluna devam etti. Eskisi kadar sık göz önünde olmasa da oyunculuktan uzaklaşmayan Kökçü'nün son hali ise gündem oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasında Bizimkiler'in yeri gerçekten apayrı.

Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasında Bizimkiler'in yeri gerçekten apayrı.

1989'dan 2002'ye, tam on üç yıl boyunca aralıksız ekranda kalan Bizimkiler, bir apartmanın gündelik telaşını, komşuluk kavgalarını ve barışmalarını öyle sahici anlatmıştı ki izleyici kendi sokağını izlediğini düşünürdü. Bugün bile o apartmanın sakinlerini, repliklerini, hatta Ali'nin bölüm sonlarında kameraya dönüp yaptığı o meşhur yorumları hatırlayanımız hala çok. Bunun tesadüf olmadığını, gerçek bir televizyon fenomeninin izleri olduğunu söylemek de hiç abartı sayılmaz!

Ercan Yazgan'ın kapıcı Cafer'i, Aykut Oray'ın külhanbeyi Yavuz'u, önce Erdal Özyağcılar'ın sonra Savaş Dinçel'in canlandırdığı aile babası Şükrü Bey derken, dizinin kadrosu tamamı tek başına yeterli usta isimlerden oluşuyordu. Cafer ile Yavuz arasındaki ezeli gerilim bile tek başına 'ay evet, o sahne' dedirtecek cinstendi.

Bu kadronun en akılda kalan isimlerinden biri de Şükrü Bey'in eşi Nazan'dı. Eğitimli, kibar ve evin toparlayıcı, ölçülü kadınıydı Nazan; ailesine sahip çıkan, apartmanın kargaşası içinde bile bir düzen kurmaya çalışan bir karakterdi. Bu role hayat veren isim ise Ayşe Kökçü'ydü. Kökçü, Bizimkiler'e gelmeden önce de yabancı bir isim değildi aslında; 1980'lerin başından beri tiyatro sahnelerinde çalışıyor, sinemada da zaman zaman görünüyordu. Ama Nazan, onu asıl geniş kitlelere tanıtan ve bugün hala akıllardan çıkmayan rol oldu.

Bizimkiler bittikten sonra Ayşe Kökçü ekranlarda eskisi kadar sık görünmedi, fakat oyunculuktan hiç kopmadı.

Bizimkiler bittikten sonra Ayşe Kökçü ekranlarda eskisi kadar sık görünmedi, fakat oyunculuktan hiç kopmadı.

Dizi bittiğinde Ayşe Kökçü de tıpkı Nazan gibi apartmandan çıkıp gitti bir bakıma; magazin sayfalarında sık sık boy göstermeyi hiç seçmedi. Ama bu, kariyerine ara verdiği anlamına gelmiyordu. Şehir Tiyatrosu'ndaki sahne çalışmalarını hiç aksatmadan sürdüren Kökçü, zaman zaman ekrana da geri döndü: Çalgı Çengi İkimiz, Nefes Nefese, Yetiş Zeynep ve Ah Nerede gibi yapımlarda rol aldı.

Yani eskisi kadar sık göz önünde olmasa da oyunculuktan hiç kopmayan bir isimden bahsediyoruz. Magazin gündeminin sürekli takip ettiği isimlerden biri olmadı belki, ama bugün de 71 yaşında halen tiyatro sahnelerine çıkmaya devam ediyor.

Peki yıllar sonra karşımıza nasıl bir görüntüyle çıktı?

Peki yıllar sonra karşımıza nasıl bir görüntüyle çıktı?

Son dönemde Ayşe Kökçü'nün sosyal medya hesabında paylaştığı güncel fotoğraflar son hali meselesini yeniden gündeme getirdi. Ve söylemek gerekir ki, karşımıza oldukça bakımlı ve dinç bir Ayşe Kökçü çıktı. Yıllar geçmesine rağmen Nazan'dan tanıdığımız o yüzü hala fazlasıyla koruyor; yıllara meydan okuyan bir hali var desek yeridir.

Paylaşılan kareler altında takipçileri de bu durumu hemen fark etti: pek çok kullanıcı onu hala ilk bakışta Nazan olarak tanıdığını, güzelliğinden bir şey kaybetmediğini yazdı.

Yıllar sonra karşımıza çıkan Kökçü'nün bu bakımlı ve dinç hali haliyle dikkat çekti. Biz de kendisini hala ilk bakışta Nazan diye tanıyanlardanız! ❤️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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