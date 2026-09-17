Bizimkiler'in Nazan'ı Ayşe Kökçü'nün Son Hali "Yıllara Meydan Okuyor" Dedirtti!
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Bizimkiler'in on üç yıl boyunca ekranda kalan o unutulmaz apartmanında Nazan da akıllardan hiç çıkmayan isimlerden biriydi. Bu role hayat veren Ayşe Kökçü'nün kariyeri ise dizinin bitmesiyle sona ermedi, sahneden hiç kopmadan yoluna devam etti. Eskisi kadar sık göz önünde olmasa da oyunculuktan uzaklaşmayan Kökçü'nün son hali ise gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasında Bizimkiler'in yeri gerçekten apayrı.
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Bizimkiler bittikten sonra Ayşe Kökçü ekranlarda eskisi kadar sık görünmedi, fakat oyunculuktan hiç kopmadı.
Peki yıllar sonra karşımıza nasıl bir görüntüyle çıktı?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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