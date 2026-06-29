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Yaşam
Kaş'ta En İyi Eğlence Mekanları

Kaş'ta En İyi Eğlence Mekanları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 21:17
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Kaş, yaz akşamlarında enerjisi hiç düşmeyen sahil kasabalarından biri olarak özellikle Mavi Bar, Gagarin Bar ve Echo Bar gibi popüler mekanlarıyla gece hayatında güçlü bir karakter sergiliyor. Gün batımıyla birlikte liman çevresi hareketleniyor; canlı müzik, DJ performansları ve sahil boyunca uzanan barlar geceyi adım adım yukarı taşıyor. Daha sakin bir atmosfer arayanlar için ise sahil hattındaki küçük kafeler ve rooftop noktalar, Kaş’ın o rahat ama etkileyici ruhunu birebir yansıtıyor. 2026 sezonunda da Kaş, hem eğlenceyi sevenleri hem de chill takılmak isteyenleri aynı sokakta buluşturmaya devam ediyor.

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Kaş'ta Eğlence Nerede? - 2026

Kaş'ta Eğlence Nerede? - 2026

Kaş, coğrafi yapısı gereği dar sokaklara ve denize dik inen yamaçlara kurulu bir belde. Bu nedenle eğlence mekanları belirli bölgelerde kümelenmiş durumda. 2026'da rotanızı oluştururken mekanların konumlarını bilmek hayat kurtarır.

Kaş Merkez ve Liman Çevresindeki Gece Mekanları

Kaş'ın kalbi şüphesiz merkezinde, özellikle de Liman ve Cumhuriyet Meydanı etrafında atıyor. Burada yan yana dizilmiş barlar, sokağa taşan masalar ve harika bir ambiyans var. İşte bu bölgenin ruhunu yansıtan en önemli duraklar:

  • Mavi Bar

Kaş denilince akla ilk gelen, ünü sınırları çoktan aşmış ve beldenin adeta simgesi haline gelmiş olan Mavi Bar, limanın hemen önünde yer alan o meşhur rengarenk ahşap sandalyeleriyle misafirlerini karşılamaktadır. Yıllardır Kaş ritüelinin değişmez ve en güvenilir başlangıç noktası olan bu ikonik mekan, özellikle akşamüstü saatlerinde gün batımına karşı buz gibi biralarınızı yudumlamak için kusursuz bir atmosfer sunar. Sokağa taşan kalabalığı, her telden insanın birbiriyle anında kaynaşabildiği o samimi sokak kültürü ve arka planda çalan özenle seçilmiş rock, blues ve pop-rock tınılarıyla Mavi Bar, 2026 yılında da Kaş gece hayatının nabzını tutmaya devam ediyor. Mekanın sadece bir içki içme alanı değil, aynı zamanda Kaş'a gelenlerin ana buluşma noktası olması, onu yıllardır vazgeçilmez kılan en büyük detaylardan biridir. Instagram hesapları için buraya tıklayabilirsiniz.

  • Gagarin Bar

Alternatif rock, indie ve kaliteli elektronik altyapılı müzikleri sevenlerin Kaş'taki en popüler sığınağı olan Gagarin, kendine has o isyankar ama bir o kadar da kucaklayıcı ruhuyla öne çıkan eşsiz bir mekandır. Liman caddesinde yürürken kalabalığın enerjisinden ve çalan müziğin kalitesinden anında fark edebileceğiniz Gagarin, özellikle taze meyvelerle hazırlanan imza kokteylleri ve miksoloji konusunda uzmanlaşmış barmenlerinin sunumlarıyla damaklarda unutulmaz tatlar bırakır. İçeri adım attığınız andan itibaren sizi saran o bohem dekorasyon, özenli ışıklandırma ve müzikle bütünleşen vizyoner kitle, gecenin ilerleyen saatlerinde sokakta omuz omuza dans eden devasa bir gruba dönüşür. Geceyi standartların dışında, çok daha alternatif ve yüksek enerjili bir boyutta yaşamak isteyenler için Gagarin tartışmasız en doğru adrestir. Instagram hesabı için buraya tıklayabilirsiniz.

Editörün Notu: Merkezdeki mekanların anlık doluluk durumlarını ve sürpriz etkinliklerini yakalamak için iletişim numarası aramak yerine doğrudan mekanların Instagram hikayelerine bakmanızı öneririz. Çoğu mekan günlük programını sadece Instagram'dan paylaşıyor!

Çukurbağ Yarımadası'nda Akşam Yemeği ve Eğlence Bir Arada

Eğer merkezdeki omuz omuza kalabalıktan ziyade, daha elit, sakin ve manzaraya karşı uzun uzun oturabileceğiniz bir 'fine-dining & drinks' konsepti arıyorsanız, rotanızı Çukurbağ Yarımadası'na çevirmelisiniz.

  • Yarımada üzerindeki butik otellerin teras barları, 2026 yılında dışarıdan gelen misafirlere de özel DJ setleri sunuyor.

  • Gün batımında başlayan şık akşam yemekleri, saat 22:00'den sonra yerini chill-out ve deep house müziklerin çaldığı, sofistike bir kokteyl ortamına bırakıyor.

  • Merkeze göre rüzgarı daha iyi aldığı için sıcak yaz gecelerinde harika bir kaçış noktasıdır.

  • Mavilim Hotel & Restaurant

Yarımadanın en dramatik ve etkileyici konumlarından birine sahip olan Mavilim, denize doğru kat kat inen teraslarıyla biliniyor. Tam karşısında Meis Adası'nın ışıklarının parladığı bu mekan, akşam yemeği için modern Akdeniz mutfağının en rafine örneklerini sunuyor. Güneşin batışıyla birlikte hafif ritimli chill-out müzikler başlarken, saatler 22:00'yi gösterdiğinde yerini tempoyu çok yükseltmeden ruhu saran deep house ezgilerine bırakıyor. Özellikle taze otlar ve narenciyelerle hazırlanan imza cin kokteyllerinin oldukça popüler olduğu mekana, kısıtlı kapasitesi nedeniyle günler öncesinden Instagram üzerinden rezervasyon yaptırmanız şart. Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Suna Sun Hotel (Suna Restaurant & Lounge)

Yetişkinlere özel (adult-only) konseptiyle tamamen dinginlik ve şıklık arayanlara hitap eden Suna Sun, yarımadanın en lüks kaçış noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Minimalist tasarımı, loş ışıklandırması ve sonsuzluk havuzunun etrafına kurulan şık localarıyla adeta bir Bali veya Tulum esintisi taşıyan mekanda müzikler tamamen ambiyansla uyumlu; vokalsiz, elektronik ve dinlendirici. Menüsünde Asya-Akdeniz füzyonunu ön planda tutan, sushi roll'ları ve trüflü lezzetleriyle beğeni toplayan mekanın şarap menüsü de bölgenin butik üreticilerinden dünya klasikleri seçkisine kadar oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. Instagram hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Radisson Blu Hotel Kaş (Ares Bar & Zeugma Restaurant)

Yarımadanın nispeten yeni ama standartları belirleyen oyuncularından olan Radisson Blu, uluslararası lüksü Kaş'ın bohem ruhuyla ustaca harmanlıyor. Zeugma Restaurant'ta başlayan şık bir 'fine-dining' deneyiminin ardından, hemen havuz başındaki Ares Bar'da hafta sonları ulusal ve uluslararası DJ'lerin özel setleriyle gece devam ediyor. Geniş ve ferah oturma alanları sayesinde yan masayla iç içe olmadan, tamamen size özel bir alan hissi yaratan mekan, özellikle kutlamalar ve romantik yıl dönümleri için yarımadadaki en iyi seçenekler arasında yer alıyor. Instagram hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Lukka Exclusive Hotel & Dining

Yarımadanın en köklü ve klasikleşmiş butik otellerinden biri olan Lukka, masalardaki mum ışıkları, özenle seçilmiş dekoratif detayları ve denizin hemen üzerinde hissi veren platformuyla kusursuz bir romantizm sunuyor. Burada müzik asla sohbeti bastırmıyor; caz, soul ve yumuşak elektronik melodiler gecenize tatlı tatlı eşlik ediyor. Deniz ürünleri ağırlıklı menüsünde günlük tutulan taze balıkların fine-dining dokunuşlarıyla sunulduğu tabaklar, buraya sadece yemek ve nezih bir şarap deneyimi için bile gelinmesini sonuna kadar haklı çıkarıyor. Instagram hesaplarına ulaşmak için tıklayın.

  • Deniz Feneri Lighthouse

Adını mimarisinden alan bu mekan, Çukurbağ'ın uç kısımlarına doğru ilerlerken botanik bir bahçenin içinden geçerek ulaştığınız, 360 derecelik deniz ve gökyüzü manzarası sunan tam bir vaha. 'Gösterişten uzak lüks' (quiet luxury) tanımının Kaş'taki en iyi temsilcilerinden olan tesiste müzikler çok daha akustik, dinlendirici ve doğanın sesine saygı duyan bir seviyede tutuluyor. Burası ağır bir akşam yemeğinden ziyade, gün batımında gidip gece yarısına kadar sadece harika kokteyllerini denemek ve özenli şarküteri tabakları eşliğinde uçsuz bucaksız manzaraya karşı kadeh kaldırmak için ideal bir atmosfer sunuyor. Instagram hesaplarına ulaşmak için tıklayın.

  • Club Çapa Restaurant & Bar

Yıllardır Kaş müdavimlerinin vazgeçemediği, kalitesinden ödün vermeyen bir klasik olan Club Çapa, yarımadanın o tatlı rüzgarını en iyi alan köşelerden birinde hem çok şık hem de kasıntı olmayan sıcak bir ortam sağlıyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde müziğin ritmi tatlı tatlı artsa da asla yorucu bir gece kulübü gürültüsüne dönüşmüyor. Özellikle taş fırından çıkan lezzetleri ve Akdeniz mezelerinin modern yorumlarıyla damak çatlatan mekanın içecek menüsünde, başarılı miksolojistlerin hazırladığı deneysel kokteyller mutlaka denenmesi gerekenler arasında başı çekiyor. Instagram hesaplarına ulaşmak için tıklayın.

  • Doria Hotel & Yacht Club

Tam olarak yarımadanın başladığı Bucak Denizi mevkiinde yer alan Doria Hotel & Yacht Club, marinaya ve demirlemiş lüks yatlara bakan manzarasıyla konuklarına elit bir denizcilik atmosferi yaşatıyor. Ahşap deckler, bembeyaz örtüler ve denizin hemen kıyısında geçen şık akşamlara genellikle canlı caz performansları veya saksafon eşliğinde yumuşak DJ performansları eşlik ediyor. Geleneksel Türk mutfağının uluslararası modern gastronomi ile birleştiği mutfağında, imza şeflerin elinden çıkan çok özel tadım menüleri gastronomi tutkunlarına unutulmaz bir deneyim vadediyor. Instagram hesaplarına ulaşmak için tıklayın.

  • Meis Exclusive Hotel Lounge

Yarımadanın açık denize bakan yüzünde yer alan ve 'sunset party' (gün batımı partisi) konseptini en iyi uygulayan yerlerden biri olan Meis Exclusive, yüksek enerjisini seçkin kitlesiyle dengeliyor. Saat 18:00 civarı havuz başında kokteyllerle başlayan hareketlilik, güneşi batırdıktan sonra yerini ritmik deep house ve afro-house setlerine bırakıyor. Özellikle cuma ve cumartesi akşamları düzenlenen özel etkinliklerde kapıdan girmek imkansız olduğundan, otel dışından gelecek misafirlerin günler öncesinden Instagram profillerindeki link üzerinden kayıt yaptırması ve masa ayırması kesinlikle gerekiyor. Instagram hesaplarına ulaşmak için tıklayın.

Kaş'ın En İyi Eğlence Mekanları: Sezona Göre Değişiyor mu?

Kaş'ın En İyi Eğlence Mekanları: Sezona Göre Değişiyor mu?

Kaş, Antalya'nın diğer ilçeleri (örneğin Alanya veya Kemer) gibi 12 ay aynı tempoda atan bir gece hayatına sahip değil. Eğlence kültürü sezona göre radikal değişiklikler gösteriyor.

Yaz Sezonu (Haziran-Eylül): En Kalabalık ve Canlı Mekanlar

2026 yaz sezonunda Kaş, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Haziran başından Eylül sonuna kadar olan dönemde mekanlarda yer bulmak için akşam 20:00 civarında masanızı kapmış olmanız gerekir. Canlı müzik grupları her akşam sahne alırken, ünlü DJ'ler popüler elektronik müzik barlarında periyodik olarak pikap başına geçer.

  • Dejavu Bar

Kaş'ın denize yüksekten bakan yamaçlarına konumlanmış, büyüleyici Meis Adası manzarasını panoramik olarak ayaklarınızın altına seren Dejavu Bar, 'sunset' (gün batımı) konseptinin Kaş'taki en görkemli temsilcisidir. Güneşin ufuk çizgisinde kaybolduğu o sihirli anlarda chill-out ezgiler eşliğinde kokteylinizi yudumlamak, 2026 yazının tartışmasız en estetik deneyimlerinden birini sunar. Geniş ahşap terası, rahat oturma grupları ve insanı yormayan kaliteli müzik seçkisiyle Dejavu, akşamın ilk saatlerinde başlayan sakin ritmini, hava karardıktan sonra yavaş yavaş yükselterek misafirlerini geceye hazırlar. Sadece muazzam fotoğraf kareleri yakalamak için bile erken saatlerde dolup taşan bu mekan, Kaş'ın o romantik ve büyüleyici yüzünü deneyimlemek isteyenlerin ilk sıradaki tercihidir.

Sezon Dışında Kaş'ta Açık Olan Eğlence Yerleri

Ekim ayından Mayıs ayına kadar olan dönemde Kaş, gerçek sahiplerine, yani yerel halka ve kışın burada yaşamayı seçen 'dijital göçebelere' kalır. Büyük açık hava kulüpleri ve bazı teras barlar kapılarını kapatır. Eğlence daha çok pub kültürüne, pub quiz gecelerine ve şömine başı akustik müzik dinletilerine döner.

  • Oxygen Pub

Kaş'ın o meşhur marina bölgesine doğru yürürken karşınıza çıkan Oxygen Pub, özellikle zengin içecek çeşitleri ve hakiki bir İngiliz/İrlanda pub kültürünü Ege-Akdeniz rahatlığıyla harmanlayan yapısıyla dikkat çeker. Ahşap ağırlıklı sıcak dekorasyonu, rahat bar tabureleri ve fonda her daim çalmakta olan kaliteli indie-rock müzikleriyle misafirlerine saatlerce oturup derin sohbetler edebilecekleri bir konfor alanı yaratır. Özellikle kış aylarında da açık kalmasıyla Kaş'ın yerel halkı ve dijital göçebeleri için adeta bir kış sığınağına dönüşen Oxygen, yazın ise harareti dindiren buz gibi içecekleri ve samimi ortamıyla, yüksek sesten uzaklaşıp soluklanmak ve nitelikli lezzetler tatmak isteyenlerin ilk tercihi olmaktadır.

Kaş'ta Gece Hayatı: Bar, Kulüp ve Açık Hava Mekanları - 2026

Kaş'ta Gece Hayatı: Bar, Kulüp ve Açık Hava Mekanları - 2026

Eğlence anlayışınız ne olursa olsun, Kaş'ta size hitap eden bir frekans mutlaka vardır. Hangi tarz mekanı aradığınızı daha iyi analiz edebilmeniz için 2026'nın gözde mekan kategorilerini inceleyelim.

DJ ve Canlı Müzik Sunan Kaş Barları

Kaliteli müziğin peşinden koşanlar için Kaş, adeta bir cennettir. Canlı müzikte caz, blues ve alternatif rock ön plandayken; DJ performanslarında afro-house ve melodic techno sesleri yükselir.

  • Echo Bar

Tarihi bir taş binanın devasa avlusunda konumlanan Echo Bar, Kaş'ta canlı müzik dendiğinde akla gelen ilk, en büyük ve en prestijli mekandır. Açık hava konser alanı hissiyatı veren geniş ve akustik açıdan kusursuz sahnesinde yaz boyunca Türkiye'nin en sevilen rock gruplarını, caz sanatçılarını ve alternatif pop müzisyenlerini ağırlar. 2026 yılında da biletli büyük konserlerin bir numaralı adresi olan Echo, etrafını çevreleyen yüksek taş duvarları sayesinde dışarıya sesi minimum düzeyde yansıtırken, içerideki yüzlerce kişiye devasa bir stadyum konseri coşkusu yaşatır. Etkileyici ışıklandırma sistemi, hızlı servis veren geniş barları ve müziğin ritmine kendini kaptırmış coşkulu kitlesiyle Echo Bar, canlı müzik tutkunları için Kaş gecelerinin tartışmasız başrol oyuncusudur. Instagram hesabına ulaşmak için tıklayın.

  • HiJazz Bar

Meydanın hemen arka sokağında, mütevazı ama bir o kadar da sıcak atmosferiyle gizli bir mücevher gibi parlayan HiJazz Bar, canlı caz, blues ve alternatif rock dinlemeyi seven müzik gurmeleri için vazgeçilmez bir tapınaktır. Küçük metrekareli alanına inat, içinden taşan devasa enerjisiyle tanınan bu mekan, sahnede çalan müzisyenlerle seyircinin adeta tek bir vücut olduğu son derece interaktif bir eğlence sunar. 2026 Kaş'ında ticari kaygılardan çok sanatsal kaliteye önem veren HiJazz, yetenekli müzisyenlerin doğaçlama sololarına şahitlik edebileceğiniz, elinizde içkinizle ritme ayak uydururken bir yandan da yan masadaki yabancıyla müziğin dili üzerinden dost olabileceğiniz nadir ruhlu mekanlardan biridir. Instagram hesaplarına ulaşmak için tıklayın.

Deniz Manzaralı Teras Barlar: Kaş'ın Gözde Adresleri

Kaş'ın meşhur Meis Adası manzarasını gece boyunca izlemek isteyenler için teras barlar vazgeçilmezdir. Özellikle sıcak yaz akşamlarında hafif bir esinti eşliğinde buz gibi bir kokteyl içmek istiyorsanız, yamaçlara kurulu teras barlarında gün batımını (sunset) yakalamak bir 2026 Kaş klasiğidir. Bu mekanlarda müzik genellikle sohbeti bastırmayacak, insanı yormayacak bir seviyede tutulur.

Dejavu Bar: Kaş'ın denize yüksekten bakan yamaçlarına konumlanmış, büyüleyici Meis Adası manzarasını panoramik olarak ayaklarınızın altına seren Dejavu Bar, bu 'sunset' konseptinin Kaş'taki en görkemli temsilcisidir. Güneşin ufuk çizgisinde kaybolduğu o sihirli anlarda chill-out ezgiler eşliğinde vakit geçirmek, akşamın erken saatlerinde muazzam fotoğraf kareleri yakalamanıza olanak tanır. En iyi manzaralı masayı kapmak için mekanların sosyal medya profillerinden erken rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

Kaş'ta After Party ve Sabaha Kadar Açık Mekanlar

Kaş'ta müzik genellikle gece 01:00 - 02:00 civarında merkezdeki açık hava mekanlarında yavaşlar ve ses kısıtlamaları devreye girer. Ancak geceyi bitirmek istemeyenler için kapalı konseptli kulüpler ve 'after' mekanları devreye girerek eğlenceyi sabahın ilk ışıklarına taşır.

  • Loop Kaş

 Elektronik müziğin Kaş'taki sarsılmaz kalesi olan Loop, gece yarısından sonra BPM'in tavan yaptığı, dans ve ritim odaklı harika bir gece kulübüdür. Melodic techno ve afro-house türlerinde önemli DJ'leri ağırlayan bu mekan, profesyonel ses yalıtımı ve en üst düzey ses sistemi sayesinde müziğin basını iliklerinize kadar hissetmenizi sağlar. Sabaha kadar devam eden kesintisiz enerjisiyle Loop Kaş, 2026 yılında 'after party' kültürünün en elit yaşandığı yerlerden biridir. Instagram adreslerine buradan ulaşabilirsiniz.

- Red Point

Pop, R&B, reggaeton ve hareketli remikslerle sizi doğrudan dans pistine çeken bu dinamik kulüp, sabahın ilk ışıklarına kadar süren temposuyla sınırları zorlar. Geniş barı ve enerjisi hiç düşmeyen resident DJ'leri ile Red Point, Kaş'ın o bohem yapısının ardında yatan çılgın eğlence potansiyelini gözler önüne serer. Geceyi dans ederek ter atıp bitirmek isteyen herkesin yolu 2026'da mutlaka buradan geçer. Instagram adreslerine buradan ulaşabilirsiniz.

Kaş Eğlence Mekanlarında Fiyat Rehberi - 2026

Kaş Eğlence Mekanlarında Fiyat Rehberi - 2026

Giriş Ücreti ve Minimum Konsümasyon Politikası

Kaş'ta eğlencenin bütçesi seçeceğiniz konsepte göre şekillenir:

  • Sokak Barları ve Publar: Mavi Bar, Gagarin veya Oxygen Pub gibi mekanların neredeyse hiçbirinde kapıda giriş ücreti talep edilmez. Sokağa taşan masalarda oturduğunuz sürece, 'minimum şu kadar harcamalısın' (konsümasyon) zorunluluğu yoktur; sadece içtiğinizin parasını ödersiniz.

  • Canlı Müzik Mekanları: Echo Bar gibi büyük konser alanlarında, özel bir sanatçının sahne almadığı standart gecelerde genellikle giriş ücretsizdir. Ünlü bir ismin geldiği biletli etkinliklerde ise bilet fiyata dahil olan ilk standart içki ile satılır.

  • Gece Kulüpleri (DJ Performansları): Loop Kaş veya Red Point gibi sabaha kadar açık kulüplerde, ünlü bir DJ'in kabine geçtiği gecelerde 'Biletli Giriş' uygulanabilir.

  • Loca ve Stand: Sabaha kadar açık olan after party mekanlarında kalabalık arkadaş grubunuzla stand veya loca açtırmak isterseniz minimum harcama limiti (şişe açtırma vb.) devreye girer.

Yabancı Turist Fiyatı mı, Yerli Fiyat mı? Şeffaf Mekanlar

Turistik bölgelerin en büyük handikaplarından biri olan 'turiste ayrı, yerliye ayrı menü' uygulaması Kaş'ta kesinlikle barınamaz. Kaş'ın en sevilen yanlarından biri şeffaflığıdır. 2026 yılında Kaş'taki tüm köklü mekanlar karekod (QR) menü sistemine geçmiş durumdadır. Masanıza oturduğunuzda okuttuğunuz QR kod, herkes için aynı güncel fiyatları gösterir. Mekanların bu dürüst ve şeffaf fiyat politikası, Kaş esnafının en büyük gurur kaynağı ve turistlerin bu beldeyi tekrar tekrar tercih etmesinin temel nedenidir.

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SSS: Kaş Eğlence Mekanları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Kaş Eğlence Mekanları Hakkında Merak Edilenler

Kaş'ta Eğlence Kaçta Başlar, Sabaha Kadar mı Sürer?

Akşamüstü 18:00 sularında gün batımı etkinlikleriyle başlar. Ana eğlence saat 22:00 civarında zirveye ulaşır. Açık hava mekanlarında canlı müzik gece 01:00 - 01:30 civarında sona erer. Kapalı kulüpler ve after party mekanları sabah 04:00 - 05:00'e kadar hizmet verir.

Kaş'ta Aile Dostu Eğlence Mekanları Var mı?

Evet, Meydan etrafındaki canlı müzik yapan kafe-barlar ve Yarımada'daki restoranlar aileler için uygundur. Ancak gece ilerledikçe dar sokaklardaki yoğun DJ performanslı barlar küçük çocuklar için uygun olmayabilir.

Kaş Eğlence Mekanlarına Ulaşmak İçin En İyi Yol Hangisi?

Merkezdeki mekanların neredeyse tamamı yürüme mesafesindedir. Merkeze araçla inmek, yaz sezonunda kesinlikle önerilmez. Uzak noktalara geçiş için 7/24 hizmet veren taksiler en pratik çözümdür.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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