Kaş'ta En İyi Eğlence Mekanları

Kaş, coğrafi yapısı gereği dar sokaklara ve denize dik inen yamaçlara kurulu bir belde. Bu nedenle eğlence mekanları belirli bölgelerde kümelenmiş durumda. 2026'da rotanızı oluştururken mekanların konumlarını bilmek hayat kurtarır.

Kaş Merkez ve Liman Çevresindeki Gece Mekanları

Kaş'ın kalbi şüphesiz merkezinde, özellikle de Liman ve Cumhuriyet Meydanı etrafında atıyor. Burada yan yana dizilmiş barlar, sokağa taşan masalar ve harika bir ambiyans var. İşte bu bölgenin ruhunu yansıtan en önemli duraklar:

Mavi Bar

Kaş denilince akla ilk gelen, ünü sınırları çoktan aşmış ve beldenin adeta simgesi haline gelmiş olan Mavi Bar, limanın hemen önünde yer alan o meşhur rengarenk ahşap sandalyeleriyle misafirlerini karşılamaktadır. Yıllardır Kaş ritüelinin değişmez ve en güvenilir başlangıç noktası olan bu ikonik mekan, özellikle akşamüstü saatlerinde gün batımına karşı buz gibi biralarınızı yudumlamak için kusursuz bir atmosfer sunar. Sokağa taşan kalabalığı, her telden insanın birbiriyle anında kaynaşabildiği o samimi sokak kültürü ve arka planda çalan özenle seçilmiş rock, blues ve pop-rock tınılarıyla Mavi Bar, 2026 yılında da Kaş gece hayatının nabzını tutmaya devam ediyor. Mekanın sadece bir içki içme alanı değil, aynı zamanda Kaş'a gelenlerin ana buluşma noktası olması, onu yıllardır vazgeçilmez kılan en büyük detaylardan biridir. Instagram hesapları için buraya tıklayabilirsiniz.

Gagarin Bar

Alternatif rock, indie ve kaliteli elektronik altyapılı müzikleri sevenlerin Kaş'taki en popüler sığınağı olan Gagarin, kendine has o isyankar ama bir o kadar da kucaklayıcı ruhuyla öne çıkan eşsiz bir mekandır. Liman caddesinde yürürken kalabalığın enerjisinden ve çalan müziğin kalitesinden anında fark edebileceğiniz Gagarin, özellikle taze meyvelerle hazırlanan imza kokteylleri ve miksoloji konusunda uzmanlaşmış barmenlerinin sunumlarıyla damaklarda unutulmaz tatlar bırakır. İçeri adım attığınız andan itibaren sizi saran o bohem dekorasyon, özenli ışıklandırma ve müzikle bütünleşen vizyoner kitle, gecenin ilerleyen saatlerinde sokakta omuz omuza dans eden devasa bir gruba dönüşür. Geceyi standartların dışında, çok daha alternatif ve yüksek enerjili bir boyutta yaşamak isteyenler için Gagarin tartışmasız en doğru adrestir. Instagram hesabı için buraya tıklayabilirsiniz.

Editörün Notu: Merkezdeki mekanların anlık doluluk durumlarını ve sürpriz etkinliklerini yakalamak için iletişim numarası aramak yerine doğrudan mekanların Instagram hikayelerine bakmanızı öneririz. Çoğu mekan günlük programını sadece Instagram'dan paylaşıyor!

Çukurbağ Yarımadası'nda Akşam Yemeği ve Eğlence Bir Arada

Eğer merkezdeki omuz omuza kalabalıktan ziyade, daha elit, sakin ve manzaraya karşı uzun uzun oturabileceğiniz bir 'fine-dining & drinks' konsepti arıyorsanız, rotanızı Çukurbağ Yarımadası'na çevirmelisiniz.

Yarımada üzerindeki butik otellerin teras barları, 2026 yılında dışarıdan gelen misafirlere de özel DJ setleri sunuyor.

Gün batımında başlayan şık akşam yemekleri, saat 22:00'den sonra yerini chill-out ve deep house müziklerin çaldığı, sofistike bir kokteyl ortamına bırakıyor.

Merkeze göre rüzgarı daha iyi aldığı için sıcak yaz gecelerinde harika bir kaçış noktasıdır.

Mavilim Hotel & Restaurant

Yarımadanın en dramatik ve etkileyici konumlarından birine sahip olan Mavilim, denize doğru kat kat inen teraslarıyla biliniyor. Tam karşısında Meis Adası'nın ışıklarının parladığı bu mekan, akşam yemeği için modern Akdeniz mutfağının en rafine örneklerini sunuyor. Güneşin batışıyla birlikte hafif ritimli chill-out müzikler başlarken, saatler 22:00'yi gösterdiğinde yerini tempoyu çok yükseltmeden ruhu saran deep house ezgilerine bırakıyor. Özellikle taze otlar ve narenciyelerle hazırlanan imza cin kokteyllerinin oldukça popüler olduğu mekana, kısıtlı kapasitesi nedeniyle günler öncesinden Instagram üzerinden rezervasyon yaptırmanız şart. Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Suna Sun Hotel (Suna Restaurant & Lounge)

Yetişkinlere özel (adult-only) konseptiyle tamamen dinginlik ve şıklık arayanlara hitap eden Suna Sun, yarımadanın en lüks kaçış noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Minimalist tasarımı, loş ışıklandırması ve sonsuzluk havuzunun etrafına kurulan şık localarıyla adeta bir Bali veya Tulum esintisi taşıyan mekanda müzikler tamamen ambiyansla uyumlu; vokalsiz, elektronik ve dinlendirici. Menüsünde Asya-Akdeniz füzyonunu ön planda tutan, sushi roll'ları ve trüflü lezzetleriyle beğeni toplayan mekanın şarap menüsü de bölgenin butik üreticilerinden dünya klasikleri seçkisine kadar oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. Instagram hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Radisson Blu Hotel Kaş (Ares Bar & Zeugma Restaurant)

Yarımadanın nispeten yeni ama standartları belirleyen oyuncularından olan Radisson Blu, uluslararası lüksü Kaş'ın bohem ruhuyla ustaca harmanlıyor. Zeugma Restaurant'ta başlayan şık bir 'fine-dining' deneyiminin ardından, hemen havuz başındaki Ares Bar'da hafta sonları ulusal ve uluslararası DJ'lerin özel setleriyle gece devam ediyor. Geniş ve ferah oturma alanları sayesinde yan masayla iç içe olmadan, tamamen size özel bir alan hissi yaratan mekan, özellikle kutlamalar ve romantik yıl dönümleri için yarımadadaki en iyi seçenekler arasında yer alıyor. Instagram hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Lukka Exclusive Hotel & Dining

Yarımadanın en köklü ve klasikleşmiş butik otellerinden biri olan Lukka, masalardaki mum ışıkları, özenle seçilmiş dekoratif detayları ve denizin hemen üzerinde hissi veren platformuyla kusursuz bir romantizm sunuyor. Burada müzik asla sohbeti bastırmıyor; caz, soul ve yumuşak elektronik melodiler gecenize tatlı tatlı eşlik ediyor. Deniz ürünleri ağırlıklı menüsünde günlük tutulan taze balıkların fine-dining dokunuşlarıyla sunulduğu tabaklar, buraya sadece yemek ve nezih bir şarap deneyimi için bile gelinmesini sonuna kadar haklı çıkarıyor. Instagram hesaplarına ulaşmak için tıklayın.

Deniz Feneri Lighthouse

Adını mimarisinden alan bu mekan, Çukurbağ'ın uç kısımlarına doğru ilerlerken botanik bir bahçenin içinden geçerek ulaştığınız, 360 derecelik deniz ve gökyüzü manzarası sunan tam bir vaha. 'Gösterişten uzak lüks' (quiet luxury) tanımının Kaş'taki en iyi temsilcilerinden olan tesiste müzikler çok daha akustik, dinlendirici ve doğanın sesine saygı duyan bir seviyede tutuluyor. Burası ağır bir akşam yemeğinden ziyade, gün batımında gidip gece yarısına kadar sadece harika kokteyllerini denemek ve özenli şarküteri tabakları eşliğinde uçsuz bucaksız manzaraya karşı kadeh kaldırmak için ideal bir atmosfer sunuyor. Instagram hesaplarına ulaşmak için tıklayın.

Club Çapa Restaurant & Bar

Yıllardır Kaş müdavimlerinin vazgeçemediği, kalitesinden ödün vermeyen bir klasik olan Club Çapa, yarımadanın o tatlı rüzgarını en iyi alan köşelerden birinde hem çok şık hem de kasıntı olmayan sıcak bir ortam sağlıyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde müziğin ritmi tatlı tatlı artsa da asla yorucu bir gece kulübü gürültüsüne dönüşmüyor. Özellikle taş fırından çıkan lezzetleri ve Akdeniz mezelerinin modern yorumlarıyla damak çatlatan mekanın içecek menüsünde, başarılı miksolojistlerin hazırladığı deneysel kokteyller mutlaka denenmesi gerekenler arasında başı çekiyor. Instagram hesaplarına ulaşmak için tıklayın.

Doria Hotel & Yacht Club

Tam olarak yarımadanın başladığı Bucak Denizi mevkiinde yer alan Doria Hotel & Yacht Club, marinaya ve demirlemiş lüks yatlara bakan manzarasıyla konuklarına elit bir denizcilik atmosferi yaşatıyor. Ahşap deckler, bembeyaz örtüler ve denizin hemen kıyısında geçen şık akşamlara genellikle canlı caz performansları veya saksafon eşliğinde yumuşak DJ performansları eşlik ediyor. Geleneksel Türk mutfağının uluslararası modern gastronomi ile birleştiği mutfağında, imza şeflerin elinden çıkan çok özel tadım menüleri gastronomi tutkunlarına unutulmaz bir deneyim vadediyor. Instagram hesaplarına ulaşmak için tıklayın.

Meis Exclusive Hotel Lounge

Yarımadanın açık denize bakan yüzünde yer alan ve 'sunset party' (gün batımı partisi) konseptini en iyi uygulayan yerlerden biri olan Meis Exclusive, yüksek enerjisini seçkin kitlesiyle dengeliyor. Saat 18:00 civarı havuz başında kokteyllerle başlayan hareketlilik, güneşi batırdıktan sonra yerini ritmik deep house ve afro-house setlerine bırakıyor. Özellikle cuma ve cumartesi akşamları düzenlenen özel etkinliklerde kapıdan girmek imkansız olduğundan, otel dışından gelecek misafirlerin günler öncesinden Instagram profillerindeki link üzerinden kayıt yaptırması ve masa ayırması kesinlikle gerekiyor. Instagram hesaplarına ulaşmak için tıklayın.