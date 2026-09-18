Sonbahar Gelince Neden Daha Duygusal Şarkılar Dinlemek İstiyoruz?
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Sonbahar gelince herkesi bir hüzün sarıyor. Hüzünlü sonbahar aylarında müziğimizi de genelde duygusal şarkılardan yana kullanıyoruz. Peki bunun nedeni ne? Sonbahar gelince neden daha duygusal şarkılar dinlemeyi tercih ediyoruz, bakalım mı?
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Sonbaharla birlikte gün ışığı azalıyor.
Sonbahar geldiğinde yağmurlar artıyor.
Genelde yaşadıklarımıza uygun şarkılar seçiyoruz!
Sonbahar mevsimi nostaljiyi de tetikliyor olabilir.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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