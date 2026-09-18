Sonbahar Gelince Neden Daha Duygusal Şarkılar Dinlemek İstiyoruz?

Sonbaharın gelmesiyle günler kısalmaya başlıyor. Güneşin ışığına da daha az maruz kalıyoruz. Yani güneşi daha az görüyoruz diyebiliriz. Bu da her şeyi etkiliyor elbette.

Mevsim değişince enerjimiz de değişiyor yani.

Güneşi az gördüğümüzde enerjimiz de azalabiliyor. Bu durum uyku kalitemizden ruh halimize her şeyi etkiliyor. Bu da sonbaharda daha hüzünlü şarkılara yönelmemize neden olabiliyor.

Çoğumuz bu sebeple sonbahar gelince içimize dönüyoruz.

Yaz bittiğinde güneş azalıyor, bu da duygumuzu değiştiriyor dedik. O yüzden birçoğumuz sonbahar geldiğinde duygusal parçaları dinlemeyi tercih ediyoruz. Ruh halimiz değiştiği için müzik tercihlerimiz de değişiyor.