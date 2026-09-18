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Sonbahar Gelince Neden Daha Duygusal Şarkılar Dinlemek İstiyoruz?

etiket Sonbahar Gelince Neden Daha Duygusal Şarkılar Dinlemek İstiyoruz?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
18.09.2026 - 17:01
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Sonbahar gelince herkesi bir hüzün sarıyor. Hüzünlü sonbahar aylarında müziğimizi de genelde duygusal şarkılardan yana kullanıyoruz. Peki bunun nedeni ne? Sonbahar gelince neden daha duygusal şarkılar dinlemeyi tercih ediyoruz, bakalım mı?

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Sonbaharla birlikte gün ışığı azalıyor.

Sonbaharın gelmesiyle günler kısalmaya başlıyor. Güneşin ışığına da daha az maruz kalıyoruz. Yani güneşi daha az görüyoruz diyebiliriz. Bu da her şeyi etkiliyor elbette. 

Mevsim değişince enerjimiz de değişiyor yani.

Güneşi az gördüğümüzde enerjimiz de azalabiliyor. Bu durum uyku kalitemizden ruh halimize her şeyi etkiliyor. Bu da sonbaharda daha hüzünlü şarkılara yönelmemize neden olabiliyor. 

Çoğumuz bu sebeple sonbahar gelince içimize dönüyoruz.

Yaz bittiğinde güneş azalıyor, bu da duygumuzu değiştiriyor dedik. O yüzden birçoğumuz sonbahar geldiğinde duygusal parçaları dinlemeyi tercih ediyoruz. Ruh halimiz değiştiği için müzik tercihlerimiz de değişiyor.

Sonbahar geldiğinde yağmurlar artıyor.

Hava değiştiği için daha çok iç mekanlara yöneliyoruz. Yazın uyku dışında neredeyse tüm zamanımızı dışarıda geçiriyoruz. Ama sonbaharın gelmesiyle birlikte evlere dönüş başlıyor.

Bu da daha duygusal şarkılar seçmemizin bir nedeni aslında.

Evde ya da dışarıda daha yalnız kalıyoruz yani. Bu da şarkı dinlemeyi daha bireyselleştirmemize neden oluyor. Artık şarkılar birlikte eğlenilen parçalar olmaktan çıkıyor ve kendi başımıza dinlediğimiz müziğe dönüşüyor. Bu da hüzünlü parçalara yönelmemize neden oluyor.

Genelde yaşadıklarımıza uygun şarkılar seçiyoruz!

Ruh halimize uygun müzikler dinlediğimiz doğru. Yani o an kötü hissediyorsak daha duygusal şarkılara yöneliyoruz. Sonbahar olsa da olmasa da eğer kendimizi iyi hissetmiyorsak hüzünlü şarkıları tercih ediyoruz yani.

Sonbahar mevsimi nostaljiyi de tetikliyor olabilir.

Sonbaharın gelmesi nostaljik bir hava uyandırıyor aslında. Bu yüzden de sonbaharın gelmesiyle birlikte daha hüzünlü ve duygusal şarkılar dinlemek istiyor olabiliriz. 

Sonbaharın algısı da bize bunu yaşatıyor olabilir.

Biz nostaljik hissetmiyor olsak bile tüm diziler, filmler ya da müzikler sonbaharı bize daha duygusal ve hüzünlü bir mevsim olarak tanıtıyor. Böyle olunca da insan bunlardan kolaylıkla etkilenebiliyor elbette.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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