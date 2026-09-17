Doğum Haritana Göre Asla Müzik Listenden Çıkaramadığın O Şarkıyı Söylüyoruz!

Senin müzik listenden bir türlü çıkaramadığın şarkı Fix You! Çünkü sen şarkılarda sadece güzel bir melodi değil, gerçekten bir şey hissettiren sözler arıyorsun. Kırıldığında, yorulduğunda ya da hayat biraz üstüne geldiğinde dönüp dolaşıp sana iyi gelen birkaç şarkın var ve bu kesinlikle onlardan biri. “Geçer” demekten çok yanında sessizce oturan şarkıları seviyorsun. Yıldızlar da senin duygusal sığınağını seçmiş gibi.