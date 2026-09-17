Doğum Haritana Göre Asla Müzik Listenden Çıkaramadığın O Şarkıyı Söylüyoruz!
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Bazı şarkılar var, kaç yıl geçerse geçsin “Artık bunu dinlemem” diyemiyorsun. İlk notası girince yine aynı hisler, yine ezbere söylenen sözler... Peki bunun yıldızlarla bir ilgisi olabilir mi? Doğum haritana göre playlistinden asla silemediğin o şarkıyı buluyoruz! 🎧✨
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1. Ayın kaçında doğdun?
2. Doğduğun yılın son rakamı ne?
3. Doğduğun ayı seç bakalım!
4. Şimdi de, doğduğun yılın ilk rakamını öğrenelim!
5. Peki, doğduğun yılın son rakamı ne?
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6. Saat kaçta doğdun?
7. Son olarak, hangi burçla çok iyi anlaşıyorsun?
Lord Huron – The Night We Met
Coldplay – Fix You
Miley Cyrus – Flowers
Rihanna – Diamonds
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