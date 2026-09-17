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Doğum Haritana Göre Asla Müzik Listenden Çıkaramadığın O Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Doğum Haritana Göre Asla Müzik Listenden Çıkaramadığın O Şarkıyı Söylüyoruz!

onedio.mimi - Onedio Editörü
17.09.2026 - 23:01
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Bazı şarkılar var, kaç yıl geçerse geçsin “Artık bunu dinlemem” diyemiyorsun. İlk notası girince yine aynı hisler, yine ezbere söylenen sözler... Peki bunun yıldızlarla bir ilgisi olabilir mi? Doğum haritana göre playlistinden asla silemediğin o şarkıyı buluyoruz! 🎧✨

Hazırsan seni teste alalım👇🏻

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1. Ayın kaçında doğdun?

2. Doğduğun yılın son rakamı ne?

3. Doğduğun ayı seç bakalım!

4. Şimdi de, doğduğun yılın ilk rakamını öğrenelim!

5. Peki, doğduğun yılın son rakamı ne?

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6. Saat kaçta doğdun?

7. Son olarak, hangi burçla çok iyi anlaşıyorsun?

Lord Huron – The Night We Met

Senin müzik listende ömürlük yerini ayırtan şarkı The Night We Met! Çünkü sen bazı duyguların üzerinden geçip gitmektense onları biraz içinde taşımayı seviyorsun. Özellikle geçmiş, yarım kalmış hikâyeler ve “Acaba başka türlü olabilir miydi?” düşüncesi seni kolayca yakalıyor. Bu şarkıyı her dinlediğinde başka bir detayına takılman da tam bundan. Doğum haritan belli ki gece yarısı kulaklığı takıp biraz uzaklara dalma konusunda oldukça iddialı.

Coldplay – Fix You

Senin müzik listenden bir türlü çıkaramadığın şarkı Fix You! Çünkü sen şarkılarda sadece güzel bir melodi değil, gerçekten bir şey hissettiren sözler arıyorsun. Kırıldığında, yorulduğunda ya da hayat biraz üstüne geldiğinde dönüp dolaşıp sana iyi gelen birkaç şarkın var ve bu kesinlikle onlardan biri. “Geçer” demekten çok yanında sessizce oturan şarkıları seviyorsun. Yıldızlar da senin duygusal sığınağını seçmiş gibi.

Miley Cyrus – Flowers

Senin playlistinden bir türlü çıkaramadığın şarkı Flowers! Çünkü sen bazı şeyleri geride bırakırken bile bunu dramatik bir finalle değil, kendi gücünü hatırlayarak yapmayı seviyorsun. Bu şarkı da tam olarak “Ben kendime yeterim” enerjisini veriyor. Hem ritmi yükseltiyor hem de sözleri insanın modunu toparlıyor. Yani senin vazgeçilmez şarkın biraz dans, biraz özgüven, biraz da “devam ediyorum” hissi taşıyor.

Rihanna – Diamonds

Senin playlistinden bir türlü çıkaramadığın şarkı Diamonds! Çünkü sen hem güçlü hissettiren hem de ilk notasında modunu değiştiren şarkıları seviyorsun. Biraz özgüven, biraz romantizm, biraz da “ben buradayım” enerjisi olmadan olmuyor. Diamonds tam da bu yüzden yıllar geçse de sende eskimeyen şarkılardan biri. Doğum haritana göre senin favorilerin hem parlatmalı hem de içten içe bir şey hissettirmeli.

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