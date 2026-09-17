Neden Eski Şarkılar Daha Duygusal Gelir?

Şimdiki küresel müzik sektörü maalesef tamamen bir fast-food mantığı ve tüketim çılgınlığı üzerine ilerliyor. Yapımcılar sosyal medya platformlarında hızlıca akım olsun, dans videolarına arka plan müziği yapılsın diye iki dakikayı bile bulmayan çok kısa ve tekdüze şarkılar üretiyor. 'Şarkının girişi kısa olsun ki dinleyici Spotify üzerinde hemen sıkılıp diğerine geçmesin' veya 'nakarat hemen patlasın' gibi ticari formüller uygulandıkça, ne yazık ki müziğin o eski sanatsal ruhu ve büyüleyici derinliği tamamen kaçıyor.