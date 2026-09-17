article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Neden Eski Şarkılar Daha Duygusal Gelir?

etiket Neden Eski Şarkılar Daha Duygusal Gelir?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
17.09.2026 - 13:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gece yarısı kulaklığı takıp eski bir çalma listesine denk geldiğinde, göğsünün tam ortasında beliren o ince sızıyı çok iyi biliyoruz. Şimdiki şarkılar daha ilk dakikasında tüketilip bir kenara atılırken; seksenlerin, doksanların ya da iki binlerin başındaki o ezgiler neden bizi hâlâ ilk günkü gibi darmadağın edebiliyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beynimiz hatıraları gençlik yıllarında çok daha yoğun kaydeder.

Bilim insanları buna hatıra zirvesi diyor. Gençlik yıllarında beynimiz her duyguyu bir sünger gibi emer. İlk aşk ve ilk hayal kırıklığı hep bu dönemde yaşanır. O yaşlarda dinlediğin şarkılar beynine kalıcı olarak kazınır. Tek bir nota duyduğun an o eski günlere ışınlanırsın. Aslında şarkıyı değil, o şarkıyı dinleyen eski kendini özlersin.

Zaman süzgeci kötü şarkıları eleyip sadece kalitelileri bırakır.

Eski şarkıların hep çok kaliteli olduğunu düşünürüz. Aslında geçmişte de çok kötü şarkılar yapılıyordu. Zaman denilen o acımasız süzgeç kötüleri çöpe attı. Bugüne sadece gerçek anlamda ruhu olan başyapıtlar kaldı. Geçmişin en iyileriyle günümüzün ortalamasını kıyasladığımız için eskiler kazanır.

Eski şarkılar dijital formüllerle değil gerçek yaşanmışlıklarla yazılıyordu.

Şimdiki müzik sektörü maalesef biraz fast-food gibi ilerliyor. Sosyal medyada akım olsun diye kısa şarkılar yapılıyor. Eski şarkılar ise aceleye getirilmeden mektup yazar gibi yazılıyordu. Şarkılardaki o samimiyet hissi hoparlörden direkt kalbine akıyor. Ticari kaygı az olduğu için duygu ön plana çıkıyordu.

Yeni nesil şarkılar ticari kaygılarla ve formüllerle üretiliyor.

Şimdiki küresel müzik sektörü maalesef tamamen bir fast-food mantığı ve tüketim çılgınlığı üzerine ilerliyor. Yapımcılar sosyal medya platformlarında hızlıca akım olsun, dans videolarına arka plan müziği yapılsın diye iki dakikayı bile bulmayan çok kısa ve tekdüze şarkılar üretiyor. 'Şarkının girişi kısa olsun ki dinleyici Spotify üzerinde hemen sıkılıp diğerine geçmesin' veya 'nakarat hemen patlasın' gibi ticari formüller uygulandıkça, ne yazık ki müziğin o eski sanatsal ruhu ve büyüleyici derinliği tamamen kaçıyor.

Hayat tecrübesi eski sözlerin değerini içimizde artırır.

Henüz çocukken ya da ergenlik dönemindeyken sadece ritmine eşlik edip geçtiğin hüzünlü şarkılar, yaşın ilerledikçe senin için bambaşka anlamlar kazanmaya başlar. Hayat seni zamanla hırpaladıkça, sorumlulukların arttıkça ve büyümenin getirdiği o kaçınılmaz ağırlığı omuzlarında hissettikçe eski sözlerin değerini çok daha iyi anlıyorsun.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaşanan hayal kırıklıkları melodilerle çok güçlü bir bağ kurar.

Yıllar içinde biriktirdiğin gerçek hayal kırıklıkları, kayıplar ve aşk acıları o eski şarkıların melodileriyle aranda kopmaz bir bağ kuruyor. Zamanında hiçbir şey hissetmeden dinleyip hızla geçip gittiğin o eski şarkılar, bugün içindeki yaralara dokunarak seni darmadağın etmeye fazlasıyla yetiyor. Çünkü artık o şarkıdaki acıyı, özlemi veya sitemi sadece dinlemiyorsun; sen artık o duyguyu hayatın tam merkezinde, kendi hücrelerinde bizzat yaşıyor ve şarkıyla bütünleşiyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın