Neden Eski Şarkılar Daha Duygusal Gelir?
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Gece yarısı kulaklığı takıp eski bir çalma listesine denk geldiğinde, göğsünün tam ortasında beliren o ince sızıyı çok iyi biliyoruz. Şimdiki şarkılar daha ilk dakikasında tüketilip bir kenara atılırken; seksenlerin, doksanların ya da iki binlerin başındaki o ezgiler neden bizi hâlâ ilk günkü gibi darmadağın edebiliyor?
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Beynimiz hatıraları gençlik yıllarında çok daha yoğun kaydeder.
Zaman süzgeci kötü şarkıları eleyip sadece kalitelileri bırakır.
Eski şarkılar dijital formüllerle değil gerçek yaşanmışlıklarla yazılıyordu.
Yeni nesil şarkılar ticari kaygılarla ve formüllerle üretiliyor.
Hayat tecrübesi eski sözlerin değerini içimizde artırır.
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Yaşanan hayal kırıklıkları melodilerle çok güçlü bir bağ kurar.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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