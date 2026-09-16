Yeni Neslin Keşfettiği Eski Efsane Şarkılar
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Hani bazen anne ve babalarımız 'Bizim zamanımızda ne şarkılar vardı be!' der ya... İşte o şarkılar şu an TikTok, Instagram Reels ve edit sayfaları sayesinde Z kuşağının diline pelesenk olmuş durumda!
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1. Ajda Pekkan - Bir Günah Gibi
2. Barış Manço - Dönence
3. Cem Karaca - Resimdeki Gözyaşları
4. https://www.youtube.com/watch?v=IDivHyd3Ks4
5. Mirkelam - Her Gece
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6. Sezen Aksu - Belalım
7. Erkin Koray - Fesuphanallah
8. Mustafa Sandal - Araba
9. Kamuran Akkor - Bir Ateşe Attın Beni
10. Levent Yüksel - Med Cezir
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11. Şenay - Hayat Bayram Olsa
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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