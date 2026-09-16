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Yeni Neslin Keşfettiği Eski Efsane Şarkılar

etiket Yeni Neslin Keşfettiği Eski Efsane Şarkılar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
16.09.2026 - 13:01
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Hani bazen anne ve babalarımız 'Bizim zamanımızda ne şarkılar vardı be!' der ya... İşte o şarkılar şu an TikTok, Instagram Reels ve edit sayfaları sayesinde Z kuşağının diline pelesenk olmuş durumda!

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1. Ajda Pekkan - Bir Günah Gibi

Ayrılık acısını çeken ya da 'cool' bir melankoli arayan edit sayfalarının resmi marşı haline geldi.

2. Barış Manço - Dönence

Şarkıdaki o mistik synth altyapısı ve uzay çağını andıran geçişler, lo-fi ve elektronik müzik seven genç prodüktörlerin radarına takıldı. 'Simsiyah gecenin koynundayım' kısmı tam bir Instagram hikayesi mottosu!

3. Cem Karaca - Resimdeki Gözyaşları

Yeni nesil dizilerin en can alıcı sahnelerinde çalmasıyla ve tiyatro esintili vokaliyle gençlerin favori rock parçalarından biri oldu. 'Bir resim kalmış bende, tam ortasından yırtılmış...' acısı hiç eskimiyor.

4. https://www.youtube.com/watch?v=IDivHyd3Ks4

Sadece Türkiye'de değil, dünyada patladı! Dünyaca ünlü rap sanatçılarının (Dr. Dre, Mos Def gibi) bu şarkıyı sample olarak kullanmasıyla, yeni nesil hip-hop kültürünün içinden geçerek Selda Bağcan'ı keşfetti.

5. Mirkelam - Her Gece

Koşan adam klişesi ve bitmek bilmeyen o 90'lar enerjisi. 'Bir yere yetişmeye çalışırken ben' temalı eğlenceli Reels videolarının vazgeçilmezi oldu.

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6. Sezen Aksu - Belalım

Minik Serçe'nin en damar şarkılarından biri. Özellikle hüzünlü anime editleri ve dramatik sinematik videolarda arka planda yankılanınca Spotify'da dinlenme rekorları kırdı.

7. Erkin Koray - Fesuphanallah

'Arkası gelmez dertlerimin...' diye başlayıp bir anda göbek attıran o saydelik tempo, ironik ve komik durumları anlatan TikTok videolarının resmi fon müziği.

8. Mustafa Sandal - Araba

'Onun arabası var, güzel mi güzel...' Nakaratı duyar duymaz istemsizce o direksiyon çevirme hareketini yapmayan bir Z kuşağı üyesi kalmadı.

9. Kamuran Akkor - Bir Ateşe Attın Beni

Arabesk-pop sentezinin kraliçesi Kamuran Akkor, şarkıya yapılan trap ve elektronik remiksler sayesinde gençlerin çalma listelerinde yeniden doğdu.

10. Levent Yüksel - Med Cezir

Şarkının zamansızlığı bir yana, yeni nesil alternatif grupların bu şarkıyı sahnelerinde cover'lamasıyla şarkı genç nesle harika bir köprü kurdu.

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11. Şenay - Hayat Bayram Olsa

Aşırı pozitif, rengarenk ve 'aesthetic' tatil/arkadaşlık videolarının altına koyulacak en masum ve en tatlı şarkı olarak keşfedildi.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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