Bu Metal Grubu Gerçek mi, Yoksa Biz mi Uydurduk?
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Metal dünyasında o kadar fazla grup ve o kadar tuhaf grup ismi var ki, hangisinin gerçekten var olduğunu ayırt etmek bazen hiç kolay değil. Peki sen metal gruplarını ne kadar iyi tanıyorsun? Bu grupların gerçek mi yoksa tamamen uydurma mı olduğunu bulabilecek misin? 👇
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1. Sigh, Japonya'dan çıkan avant-garde black metal grubudur.
2. Vesperheim, 1990'larda Norveç'te ortaya çıkan bir black metal grubudur.
3. Miasthenia, Brezilyalı bir pagan black metal grubudur.
4. Cineris, İsveç'ten çıkan bir melodic death metal grubudur.
5. Thy Serpent, Finlandiyalı bir melodic black metal grubudur.
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6. Threnody Vale, Finlandiyalı bir funeral doom metal grubudur.
7. Master's Hammer, Çekya'dan çıkan bir black metal grubudur.
8. Varkhest, 1980'lerde Almanya'da kurulan bir thrash metal grubudur.
9. Nuclear Death, Arizona'dan çıkan bir death metal/grindcore grubudur.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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