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Bu Metal Grubu Gerçek mi, Yoksa Biz mi Uydurduk?

etiket Bu Metal Grubu Gerçek mi, Yoksa Biz mi Uydurduk?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
05.10.2026 - 22:01
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Metal dünyasında o kadar fazla grup ve o kadar tuhaf grup ismi var ki, hangisinin gerçekten var olduğunu ayırt etmek bazen hiç kolay değil. Peki sen metal gruplarını ne kadar iyi tanıyorsun? Bu grupların gerçek mi yoksa tamamen uydurma mı olduğunu bulabilecek misin? 👇

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1. Sigh, Japonya'dan çıkan avant-garde black metal grubudur.

2. Vesperheim, 1990'larda Norveç'te ortaya çıkan bir black metal grubudur.

3. Miasthenia, Brezilyalı bir pagan black metal grubudur.

4. Cineris, İsveç'ten çıkan bir melodic death metal grubudur.

5. Thy Serpent, Finlandiyalı bir melodic black metal grubudur.

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6. Threnody Vale, Finlandiyalı bir funeral doom metal grubudur.

7. Master's Hammer, Çekya'dan çıkan bir black metal grubudur.

8. Varkhest, 1980'lerde Almanya'da kurulan bir thrash metal grubudur.

9. Nuclear Death, Arizona'dan çıkan bir death metal/grindcore grubudur.

Seni biraz kandırmış olabiliriz...

Bu testte seni özellikle kulağa gerçek gelen grup isimleri yakalamış. Metal dünyasında gerçekten var olan bazı isimler o kadar garip ki, uydurma bir gruba inanmak hiç zor değil. Özellikle underground sahnede benzer isimlere sahip yüzlerce grup bulunuyor. Sen de birkaç gerçek grubu uydurma sanmış veya bizim uydurduklarımızı gerçek zannetmiş olabilirsin. Bir sonraki metal keşfinde sadece grubun adına güvenmemekte fayda var!

Metal dünyasına o kadar da uzak değilsin!

Kolay lokma değilsin ama bazı uydurma gruplar seni de ters köşeye yatırmış. Özellikle underground metalde birbirine benzeyen yüzlerce grup ismi olduğu için birkaç tanesinde şüpheye düşmek oldukça normal. Gerçek grupları tanıma konusunda sağlam bir temelinin olduğu belli. Ancak “Bu ismi daha önce bir yerde görmüş müydüm?” hissi seni birkaç soruda yanıltmış olabilir.

Metal arşivin on numara!

Senin için uydurma bir metal grubu yaratmak pek kolay değilmiş. Grup isimlerinin nasıl olması gerektiğini, hangi ülkenin hangi türle özdeşleştiğini ve hangi isimlerin gerçekten tanıdık geldiğini iyi biliyorsun. Özellikle underground sahneye aşinalığın burada ciddi avantaj sağlamış. Kulağa gerçek gelen her grup adına atlamamışsın ve şüpheli isimleri yakalamışsın. Kısacası metal grubu uyduracaksak biraz daha yaratıcı olmamız gerekecek. 🙄

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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