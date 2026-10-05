Bu Metal Grubu Gerçek mi, Yoksa Biz mi Uydurduk?

Bu testte seni özellikle kulağa gerçek gelen grup isimleri yakalamış. Metal dünyasında gerçekten var olan bazı isimler o kadar garip ki, uydurma bir gruba inanmak hiç zor değil. Özellikle underground sahnede benzer isimlere sahip yüzlerce grup bulunuyor. Sen de birkaç gerçek grubu uydurma sanmış veya bizim uydurduklarımızı gerçek zannetmiş olabilirsin. Bir sonraki metal keşfinde sadece grubun adına güvenmemekte fayda var!