6 Bin Panel Yerleştirip Yağmuru Kestiler: Orman Ayakta Kaldı Ama Bedeli Ağır Oldu
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Brezilya'da bilim insanları, Amazon ormanının bir hektarlık bölümünü 6 bin şeffaf plastik panelle kapatıp yağmur suyunun yaklaşık yarısını topraktan uzaklaştırdı. Tropik ormanlarda yapılan en uzun süreli kuraklık deneyinde orman çökmedi, ama bunun bedeli ağır oldu.
İşte detaylar...
Deney, Brezilya'nın Pará eyaletindeki Caxiuanã Ulusal Ormanı'nda yapılıyor.
Orman ilk yıllarda kuraklığa dayanıklı görünüyordu.
Hayatta kalan ağaçlara daha fazla su kaldı.
Paneller kaldırıldı, şimdi ormanın toparlanıp toparlanmayacağı izleniyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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