Nature'da Yayımlanan Kaktüs Araştırmasında Kuraklık Hesaba Katılınca Tablo Değişti
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Nature dergisinde yayımlanan bir araştırma, Amerika kıtasındaki kaktüslerin geleceğini şiddetli kuraklıkları da hesaba katarak modelledi. Ekip, yaklaşık 650 bin gözlem kaydını ve 993 kaktüs türünü inceledi. Aynı türler için yalnızca ortalama iklim koşulları kullanıldığında çıkan sonuçla kuraklık eklendiğinde çıkan sonuç arasında büyük fark var. Araştırmacılar, kaktüsleri tehdit eden ikinci bir etkene de dikkat çekti.
Binlerce gözlem kaydı incelendi.
Kuraklık hesabı tabloyu değiştirdi.
Yüzde 80 kayıp kritik eşik.
Bazı bölgelerde kayıp yüzde 55.
Kaçak toplama da tehdit.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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