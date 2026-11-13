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Nature'da Yayımlanan Kaktüs Araştırmasında Kuraklık Hesaba Katılınca Tablo Değişti

Nature'da Yayımlanan Kaktüs Araştırmasında Kuraklık Hesaba Katılınca Tablo Değişti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.11.2026 - 19:32
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Nature dergisinde yayımlanan bir araştırma, Amerika kıtasındaki kaktüslerin geleceğini şiddetli kuraklıkları da hesaba katarak modelledi. Ekip, yaklaşık 650 bin gözlem kaydını ve 993 kaktüs türünü inceledi. Aynı türler için yalnızca ortalama iklim koşulları kullanıldığında çıkan sonuçla kuraklık eklendiğinde çıkan sonuç arasında büyük fark var. Araştırmacılar, kaktüsleri tehdit eden ikinci bir etkene de dikkat çekti.

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Binlerce gözlem kaydı incelendi.

Binlerce gözlem kaydı incelendi.

Uzun dönemli sıcaklık ve yağış ortalamalarına dayanan modeller, şiddetli kuraklık gibi aşırı hava olaylarını hesaba katmadığı için türlerin karşı karşıya olduğu riskleri olduğundan düşük gösterebiliyor. Araştırma ekibi bu yüzden Amerika kıtasındaki kaktüslerin yaklaşık 650 bin gözlem kaydını gelecekteki kuraklık tahminleriyle bir araya getirdi. Yaklaşık 2 bin kaktüs türünün yarısını temsil eden 993 tür için modeller kuruldu. Modellerin bir bölümünde yalnızca ortalama iklim koşulları, diğer bölümünde şiddetli kuraklık olayları dikkate alındı. Farklı iklim modelleri ve küresel ısınma senaryoları kullanıldı, türlerin 100 kilometreye kadar yayılabildiği varsayımıyla 860 binden fazla dağılım haritası oluşturuldu.

Kuraklık hesabı tabloyu değiştirdi.

Kuraklık hesabı tabloyu değiştirdi.

Şiddetli kuraklıkları içeren modeller, incelenen türlerin yüzde 91'i için yalnızca ortalama iklim koşullarına dayanan modellerden daha güçlü istatistiksel destek aldı. Kuraklığın hesaba katılması, uygun iklim alanlarının bir bölümünü kaybeden türlerin oranını da yukarı çekti. Türlerin 100 kilometreye kadar yayılabildiği varsayımında bu oran yüzde 58-61'den yüzde 69-72'ye çıktı.

Yüzde 80 kayıp kritik eşik.

Yüzde 80 kayıp kritik eşik.

Asıl fark büyük ölçekli alan kayıplarında ortaya çıktı. Uygun iklim alanlarının en az yüzde 80'ini kaybetmesi beklenen türlerin oranı, kuraklık hesaba katılmadığında yüzde 1-15 arasında kalırken kuraklıkların dahil edildiği modellerde yüzde 25-35'e yükseldi. Araştırmaya göre yüzde 80'lik kayıp, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Liste'deki kritik tehlike ölçütlerinden biriyle kabaca örtüşüyor. Şu anda kaktüs türlerinin yüzde 10'undan azı bu kategoride bulunuyor. Araştırmacılara göre tahmin edilen kayıplar, koruma çalışmalarının sınırlı kaynaklar üzerindeki yükünü artırabilir.

Bazı bölgelerde kayıp yüzde 55.

Bazı bölgelerde kayıp yüzde 55.

Tahminler, iklim değişikliğinin yalnızca tek tek türlerin yaşam alanlarını değil, bölgesel kaktüs çeşitliliğini de etkileyeceğini gösteriyor. Bazı bölgelerde kaktüs türlerinin toplam sayısının yüzde 25'ten fazla azalması bekleniyor. Kuzeydoğu Brezilya'da ve Orta Amerika'nın bazı kesimlerinde kayıplar yaklaşık yüzde 55'e ulaşabilir. Araştırmacılar etkinin kaktüslerle sınırlı kalmayabileceğine de dikkat çekiyor, çünkü etli bitkilerle diğer bitki gruplarının iklimsel yaşam alanları önemli ölçüde örtüşüyor. Şili'deki Atacama Çölü ile Meksika ve ABD'ye yayılan Sonoran Çölü'nde kaktüslerin geniş çaplı ölümler yaşadığı bildiriliyor. Bilim insanları bundan sonra kuraklığın farklı bitki gruplarını nasıl etkilediğine, bitkilerin hangi yaşam evrelerinde daha fazla zarar gördüğüne ve bunun hangi biyolojik mekanizmalarla ortaya çıktığına bakılması gerektiğini söylüyor.

Kaçak toplama da tehdit.

Kaçak toplama da tehdit.

Araştırmacılara göre iklim değişikliği, kaktüsleri tehdit eden tek unsur değil. Kaçak toplama da birçok türün varlığını tehlikeye atıyor. Özellikle nadir türler için henüz yeterli tahmin bulunmaması koruma çalışmalarını zorlaştırıyor ve bilim insanları evrimsel akrabalık ilişkilerinden yararlanarak henüz incelenmemiş türler için de tahmin geliştirmeyi hedefliyor. Araştırmanın yazarlarından Michiel D. Pillet ve Brian J. Enquist, iklim değişikliği ile kaçak toplama gibi baskıların birlikte değerlendirilmesinin koruma önceliklerinin belirlenmesinde önemli olduğunu vurguluyor. Çalışmanın sonuçlarının IUCN'nin güncellenen Kırmızı Liste değerlendirmelerine katkı sağlaması bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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