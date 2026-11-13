Nature'da Yayımlanan Kaktüs Araştırmasında Kuraklık Hesaba Katılınca Tablo Değişti

Tahminler, iklim değişikliğinin yalnızca tek tek türlerin yaşam alanlarını değil, bölgesel kaktüs çeşitliliğini de etkileyeceğini gösteriyor. Bazı bölgelerde kaktüs türlerinin toplam sayısının yüzde 25'ten fazla azalması bekleniyor. Kuzeydoğu Brezilya'da ve Orta Amerika'nın bazı kesimlerinde kayıplar yaklaşık yüzde 55'e ulaşabilir. Araştırmacılar etkinin kaktüslerle sınırlı kalmayabileceğine de dikkat çekiyor, çünkü etli bitkilerle diğer bitki gruplarının iklimsel yaşam alanları önemli ölçüde örtüşüyor. Şili'deki Atacama Çölü ile Meksika ve ABD'ye yayılan Sonoran Çölü'nde kaktüslerin geniş çaplı ölümler yaşadığı bildiriliyor. Bilim insanları bundan sonra kuraklığın farklı bitki gruplarını nasıl etkilediğine, bitkilerin hangi yaşam evrelerinde daha fazla zarar gördüğüne ve bunun hangi biyolojik mekanizmalarla ortaya çıktığına bakılması gerektiğini söylüyor.