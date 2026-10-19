Kuraklık Fransa'da Nehir Yatağındaki "Pireneler Elmasları"nı Ortaya Çıkardı: Meğer Elmas Değil Kalsitmiş!
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Güneybatı Fransa'da kuraklık nedeniyle suları çekilen Gave de Pau Nehri'nin yatağında, yerel halkın 'Pireneler'in elmasları' adını verdiği saydam kristaller ortaya çıktı. Taşlar aslında elmas değil, kalsit; ama bu durum koleksiyoncuların nehre akın etmesini engellemedi.
Kaynak: Euro Weekly News, Meteored
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Pireneler'den geçen Gave de Pau'nun suyu aşırı çekildi, yatağın kristal dolu kayaları açıkta kaldı.
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Parlayan taşlar elmas değil, son derece saydam kalsit kristalleri.
Kuraklık kristalleri yaratmadı, sadece onlara ulaşmayı kolaylaştırdı.
Koleksiyoncu akını nehir yatağına zarar veriyor, koruma gruplarından "yağma" uyarısı geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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