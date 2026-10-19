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Kuraklık Fransa'da Nehir Yatağındaki "Pireneler Elmasları"nı Ortaya Çıkardı: Meğer Elmas Değil Kalsitmiş!

Kuraklık Fransa'da Nehir Yatağındaki "Pireneler Elmasları"nı Ortaya Çıkardı: Meğer Elmas Değil Kalsitmiş!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 13:18
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Güneybatı Fransa'da kuraklık nedeniyle suları çekilen Gave de Pau Nehri'nin yatağında, yerel halkın 'Pireneler'in elmasları' adını verdiği saydam kristaller ortaya çıktı. Taşlar aslında elmas değil, kalsit; ama bu durum koleksiyoncuların nehre akın etmesini engellemedi.

Kaynak: Euro Weekly News, Meteored

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Pireneler'den geçen Gave de Pau'nun suyu aşırı çekildi, yatağın kristal dolu kayaları açıkta kaldı.

Pireneler'den geçen Gave de Pau'nun suyu aşırı çekildi, yatağın kristal dolu kayaları açıkta kaldı.

Temmuz ayında yağış mevsim normallerinin yaklaşık yüzde 65 altında kaldı, sıcaklıklar da normalin yaklaşık 5 derece üzerinde seyretti. Sıcak ve zorlu geçen yazın ardından sonbahar başında nehirdeki su seviyesi olağandışı derecede düşük kaldı.

Normal koşullarda nehrin suyu, kristallerin saklandığı boşlukların üzerinden akıyor. Bu yüzden bölge ancak kuraklık dönemlerinde taranabiliyor. Gave de Pau, Occitanie ve Nouvelle-Aquitaine bölgelerinden geçerek Pau kentine ulaşıyor.

Parlayan taşlar elmas değil, son derece saydam kalsit kristalleri.

Parlayan taşlar elmas değil, son derece saydam kalsit kristalleri.

Euro Weekly News'e göre kristaller kalsiyum karbonattan oluşan kalsit. Mohs sertlik ölçeğinde kalsit yaklaşık 3 değerinde, elmas ise 10. Yani kolayca çiziliyor ve takıda nadiren kullanılıyor. Sıradan parçalar birkaç euroya satılırken, büyük ve nadir örnekler yüzlerce euroyu bulabiliyor.

Le Parisien'in aktardığına göre Gave de Pau yatağında bulunan kalsit 'olağanüstü bir saflığa' sahip. Mineralogların ve koleksiyoncuların ilgisini çeken de tam olarak bu saydamlık.

Kuraklık kristalleri yaratmadı, sadece onlara ulaşmayı kolaylaştırdı.

Kuraklık kristalleri yaratmadı, sadece onlara ulaşmayı kolaylaştırdı.

Kristaller jeod adı verilen, içi kristalle kaplı kaya boşluklarında oluşuyor. Bu jeodlar, yuvarlak taşların birbirine çimentolanmasıyla oluşmuş poudingue adlı tortul kayanın içinde gizli. Kristallere ulaşmak için çevredeki malzemeyi kırmak gerekebiliyor.

Oysa bu kristaller yeni oluşmadı: onlarca yıldır biliniyor. Bölge, Pau çevresindeki 'elmas kalsit'iyle dünyaca tanınan bir mineral havzası. Yani kuraklığın yaptığı tek şey, nehrin örttüğü bir hazineyi görünür kılmak.

Koleksiyoncu akını nehir yatağına zarar veriyor, koruma gruplarından "yağma" uyarısı geldi.

Koleksiyoncu akını nehir yatağına zarar veriyor, koruma gruplarından "yağma" uyarısı geldi.

Nehir kıyılarını koruyup geliştirmeyi amaçlayan yerel girişim Citoyens du Gave'ın kurucusu Alain Le Jeanne, arayışın boyut değiştirdiğini belirtti. Önceki yıllarda insanların az miktarda taş topladığını, bu yazın ise 'gerçek bir yağma' yaşandığını söyleyen Le Jeanne'in ifadesi Le Parisien'e de yansıdı. Bazı arayıcıların kilolarca taş götürdüğü bildiriliyor.

Koruma gruplarının asıl kaygısı en değerli kristallerin özel koleksiyonlara gitmesinden çok, kazı yapmanın, kayaları devirmenin ve çukur açmanın nehir yatağına ve sudaki canlılara verdiği zarar. Sular yükselene kadar bölgedeki taş avının sürmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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