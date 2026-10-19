Kuraklık Fransa'da Nehir Yatağındaki "Pireneler Elmasları"nı Ortaya Çıkardı: Meğer Elmas Değil Kalsitmiş!

Euro Weekly News'e göre kristaller kalsiyum karbonattan oluşan kalsit. Mohs sertlik ölçeğinde kalsit yaklaşık 3 değerinde, elmas ise 10. Yani kolayca çiziliyor ve takıda nadiren kullanılıyor. Sıradan parçalar birkaç euroya satılırken, büyük ve nadir örnekler yüzlerce euroyu bulabiliyor.

Le Parisien'in aktardığına göre Gave de Pau yatağında bulunan kalsit 'olağanüstü bir saflığa' sahip. Mineralogların ve koleksiyoncuların ilgisini çeken de tam olarak bu saydamlık.