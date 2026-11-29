Dostoyevski 1 Temmuz 1865'te Stellovski ile anlaşarak 3 bin ruble peşin aldı. Karşılığında eserlerinin üç ciltlik toplu basım hakkını veriyor, ayrıca hacmi sözleşmede belirlenen yepyeni bir roman yazmayı taahhüt ediyordu. Anna Dostoyevskaya'nın anılarına göre yayıncı, yazarın borç senetlerini de toplayarak onu bu anlaşmaya mecbur bırakmıştı.

Sözleşmenin en ağır maddesi teslim tarihiyle ilgiliydi. Yeni roman o dönem Rusya'da kullanılan eski takvime göre 1 Kasım 1866'ya kadar Stellovski'nin eline ulaşmazsa yayıncı, Dostoyevski'nin eserlerini dokuz yıl boyunca tek kuruş ödemeden basma hakkı kazanacaktı. Başka bir deyişle gecikme, yazarın hem geçmiş emeğini hem de gelecek yıllardaki kazancını elinden alabilirdi.