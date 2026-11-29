Dostoyevski'yi Kumarbaz'ı 26 Günde Yazmaya Zorlayan Sözleşme
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Fyodor Dostoyevski 1866 sonbaharında bir yandan Suç ve Ceza'yı yetiştirmeye çalışırken diğer yandan bütün eserlerini tehlikeye atan bir teslim tarihine doğru sürükleniyordu. Birikmiş borçlar, rulet masaları ve bir yayıncıyla imzalanan ağır sözleşme yazarı köşeye sıkıştırmıştı. Genç bir stenografın kapısını çalmasıyla başlayan 26 günlük çalışma ise Kumarbaz romanından çok daha fazlasını değiştirdi.
Dostoyevski borç batağına saplandı.
Stellovski ile ağır bir sözleşme imzaladı.
Rulet masası parayı kısa sürede eritti.
Milyukov stenograf tutmasını önerdi.
Anna Snitkina ile çalışma masasına oturdu.
Roman gece vakti karakola bırakıldı.
Stenografıyla evlenip yeni bir hayat kurdu.
Anna Dostoyevskaya mirasın bekçisi oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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