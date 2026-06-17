Ölüm Emri Okundu, Kurşunu Bekledi, Dünya Edebiyatını Değiştirdi: Dostoyevski’nin İnanılmaz Hayatı

Kitabı okuduğunuzda bir cinayet romanı okumazsınız. Bir insanın kendi zihninden kaçamayışını okursunuz. Dostoyevski’nin dehası burada ortaya çıkar. Mahkeme kararlarından daha ağır bir şey olduğunu söyler bize; vicdan.

Sürgünden döndüğünde hayatı kolaylaşmadı. Tam tersine yeni mücadeleler başladı. Kumar bağımlılığı geliştirdi. Defalarca borca battı. Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde alacaklılardan kaçmak zorunda kaldı. Bir dönem öyle zor durumdaydı ki yayınevine teslim etmesi gereken romanı zamanında bitiremezse bütün haklarını kaybedecekti. Bunun üzerine bir stenografla çalışmaya başladı. O stenografın adı Anna Snitkina’ydı. Birlikte sadece yirmi altı gün içinde Kumarbaz romanını tamamladılar. Daha sonra Anna ile evlendi. Hayatının en zor dönemlerinde yanında duran kişi de yine Anna oldu. Eğer Anna Snitkina olmasaydı bugün bildiğimiz Dostoyevski’nin ortaya çıkıp çıkmayacağını bile bilmiyoruz.

Hayatındaki tek mücadele maddi sorunlar da değildi. Epilepsi hastasıydı. Sık sık nöbet geçiriyordu. Yakınlarını kaybetti. Küçük yaşta ölen oğlunun acısını yıllarca taşıdı. Hayatı boyunca huzurlu ve sakin bir yaşam süremedi. Belki de bu yüzden karakterleri hâlâ bu kadar gerçek geliyor bize. Çünkü onlar kusursuz insanlar değiller. Hata yapıyorlar, korkuyorlar, kıskanıyorlar, inanıyorlar, şüphe ediyorlar ve bazen kendi içlerinde kayboluyorlar. Tam da gerçek insanlar gibi.

Dostoyevski öldüğünde yalnızca büyük bir romancı değildi. Ardında Freud’u, Nietzsche’yi ve daha sonra gelecek sayısız düşünürü etkileyecek eserler bırakmıştı. Nietzsche onun için “öğrendiğim tek psikolog” demişti. Freud ise romanlarındaki karakterleri yıllarca incelemişti. Bugün psikoloji öğrencilerinin, felsefecilerin ve edebiyatçıların hâlâ ona dönüp dönüp bakmasının nedeni budur. Dostoyevski insanı açıklamaya çalışmadı. İnsan olmanın karmaşasını gösterdi. Belki de bu yüzden hâlâ bu kadar güçlü.

Çünkü onun romanlarında yalnızca karakterler yok. Ölümle yüzleşmiş bir adamın korkuları var. Sürgün yaşamış bir insanın yalnızlığı var. Borç içinde yaşamış bir adamın çaresizliği var. Evladını kaybetmiş bir babanın acısı var. Kumar masasında kaybetmiş bir insanın pişmanlığı var.

Ve bütün bunların sonunda ortaya çıkan şey sadece büyük edebiyat değil. Hayatın kendisi. Belki de Dostoyevski’yi iki yüz yıla yakın zamandır unutulmaz yapan şey tam olarak bu.