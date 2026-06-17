Ölüm Emri Okundu, Kurşunu Bekledi, Dünya Edebiyatını Değiştirdi: Dostoyevski’nin İnanılmaz Hayatı
Kitapları konuşmayı seviyoruz. Hatta bazen o kadar seviyoruz ki onları yazan insanları unutuyoruz. Oysa bazı yazarların hayatı, yazdıkları romanlardan çok daha şaşırtıcı olabiliyor. Hatta bazen bir kitabı gerçekten anlayabilmek için önce onu yazan insanın nasıl bir hayat yaşadığını bilmek gerekiyor. Bu yüzden yeni bir seriye başlamaya karar verdim. Bu seride çok sevdiğimiz yazarların eserlerinden değil, onları o eserleri yazmaya götüren hayatlardan söz edeceğiz. Çünkü bazen asıl hikâye romanın içinde değil, romanı yazan insanın hayatında saklıdır.
Bu serinin ilk konuğu ise dünya edebiyatının en büyük isimlerinden biri olan Fyodor Dostoyevski.
Dostoyevski’nin başını derde sokan olaylardan biri de dönemin ünlü eleştirmeni Belinski’nin Çarlık yönetimini ve kiliseyi sert şekilde eleştiren mektubunu toplantılarda okuması oldu.
Suç ve Ceza’nın bu kadar güçlü olmasının nedeni de budur aslında.
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