WhatsApp Gruplarından Çıkmak Yerine Sessize Alıp Beklememizin Nedeni
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Gruptan ayrılınca düşen bildirim, sessiz bir vedayı herkesin gördüğü bir hamleye dönüştürüyor.
WhatsApp 2022'de sessiz ayrılmayı getirdi ama grup yöneticileri yine de haberdar oluyor.
Psikoloji araştırmaları, dışlanma hissinin küçük bir dijital jestle bile tetiklenebildiğini gösteriyor.
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