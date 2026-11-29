Deakin Üniversitesi'nden araştırmacı Kate Mannell'in görüştüğü kullanıcılar, sohbette beliren 'X gruptan ayrıldı' satırını ayrılmanın önündeki en büyük engel olarak tarif ediyor. Bu tek satır, kişinin sessizce uzaklaşma isteğini gruptaki herkesin okuyacağı bir duyuruya çeviriyor.

Mannell'in aktardığı örneklerden birinde, bir iş arkadaşına ortak hediye almak için kurulan gruba eklenen bir kadın, katkı vermek istemese de gruptan çıkmayı fazla tuhaf bulduğu için kalmayı seçiyor. Grubu sessize almak ise kimseye açıklama yapmadan yükü hafifletmenin yolu oluyor.