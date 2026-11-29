Eindhoven'daki Bir Fabrika Takımı PSV'ye Nasıl Dönüştü
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Avrupa futbolunda PSV Eindhoven adıyla tanınan Hollanda kulübünün hikayesi bir elektrik şirketinin işçi mahallesine uzanıyor. Şirket çalışanlarının kurduğu küçük bir futbol takımı, yıllar içinde isim değiştirerek ülkenin en güçlü kulüplerinden birine dönüştü. Üç harfin arkasında bir fabrika, bir bayram günü ve yalnızca çalışanlara açık kalan uzun bir dönem yatıyor.
Hikaye Philips Elftal ile başladı.
Bir bayram gününde yeni kulüp kuruldu.
Futbol takımı 1916'da PSV adını aldı.
Kapılar fabrika dışına 1928'de açıldı.
Avrupa'daki ilk kupa 1978'de geldi.
Şampiyon Kulüpler Kupası 1988'de Eindhoven'a geldi.
Bir sezon boyunca adı Philips SV oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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