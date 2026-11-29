Philips şirketi büyüyen işçi kadrosu için 1910 yılında Eindhoven'ın kenarında Philipsdorp adlı bir mahalle kurdu. Anton Philips'in hayata geçirdiği bu yerleşimde bir futbol sahasına da yer ayrıldı. Şirket çalışanları aynı yılın 12 Aralık günü, yönetimin desteğiyle Philips Elftal adını verdikleri takımı oluşturdu. Elftal, Hollandacada on bir kişilik futbol takımı anlamına geliyor.

Takım ilk maçını 15 Ocak 1911'de komşu Woensel'den Hollandia ile oynadı. Başlama vuruşunu o sırada beş yaşında olan Frits Philips yaptı. Maçın oynandığı Frederiklaan'daki saha, bugün Philips Stadı'nın yükseldiği yerdi.