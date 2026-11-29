Gözlerinin gerçekten gördüğüne ne kadar güveniyorsun?

Eksik parçaları tamamlamak, desenlerin ardındaki gizli mantığı çözmek ve algı sınırlarını zorlamak için zihninin tüm viteslerini yükseltme zamanı. Raven matris mantığına dayanan bu testte her adım biraz daha derinleşecek; dikkatini dağıtan en ufak detay bile seni yanıltabilir.

Hazırsan nefesini tut, odaklan ve bakalım bu matristen kaç kişi sağ çıkabilecek!