Algı Yeteneği Zirvede Olanların Bile Zorlanacağı Raven Matris Testi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Gözlerinin gerçekten gördüğüne ne kadar güveniyorsun?
Eksik parçaları tamamlamak, desenlerin ardındaki gizli mantığı çözmek ve algı sınırlarını zorlamak için zihninin tüm viteslerini yükseltme zamanı. Raven matris mantığına dayanan bu testte her adım biraz daha derinleşecek; dikkatini dağıtan en ufak detay bile seni yanıltabilir.
Hazırsan nefesini tut, odaklan ve bakalım bu matristen kaç kişi sağ çıkabilecek!
Onedio'nun diğer oyunları için tıklayın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın