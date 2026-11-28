Nikah şahitliği yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de genç futbolcuya 20 Cumhuriyet altını ile 100 bin euro takdim ettiği iddia edildi. Evlilik cüzdanını Tuğçe Alaca'ya veren Özbek, törende yaptığı kısa konuşmada çifte şu sözlerle seslendi:

'Aile cüzdanı önemli, ailenin tapusu bu. Ben güzel günler geçirmeleri dileğiyle bu tapuyu sevgili gelinime takdim etmek istiyorum. Allah onları bir ömür boyu mutlu etsin. Galatasaray'a hizmet edecek güzel çocukları da olsun.'