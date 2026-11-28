Yunus Akgün'ün Düğününde Victor Osimhen'in Hediyesine Dair Çarpıcı İddia
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, Tuğçe Alaca ile İstanbul'da düzenlenen törenle evlendi. Spor dünyasından çok sayıda ismi bir araya getiren gecede sarı kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen de davetliler arasındaydı. Nijeryalı golcünün genç çifte verdiği öne sürülen hediye, düğünün en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu.
İddiaya göre Osimhen araba hediye etti.
Özbek'in hediyesi de konuşuldu.
Nikah şahitleri arasında Fatih Terim vardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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