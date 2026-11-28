e-Nabız'da Yeni Dönem: İlaç ve Güneş Uyarısından Yemek Analizine Her Şeyi Söyleyecek
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E-Nabız’da yeni dönem başlıyor. Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, 'Artık 86 milyon kişinin Ritmik diye bir asistanı var” diyerek ‘Ritmik’ adı verilen sistemin sağlığa göre uyarı ve öneriler söyleyeceğini duyurdu.
'Ritmik' yıl sonunda açılıyor.
Güneş ve ilaç uyarısından yediğiniz yemeğe kadar sizi uyaracak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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