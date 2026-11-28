Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’nde düzenlenen Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı’nda dijital sağlık yatırımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Geçmişte e-Nabız’ın tanıtımında yer alan 'Ritmik'in kapsamının genişletildiğini belirten Birinci, sistemin 86 milyon vatandaşa hitap eden bireysel bir sağlık asistanına dönüştüğünü duyurdu.

Türkiye’nin son yirmi yılda sağlık altyapısı ve teknolojisine yaptığı yatırımlarla modern hastanelere ve güçlü bir dijital ağa kavuştuğunu ifade eden Birinci, bundan sonraki odak noktalarının koruyucu sağlık hizmetleri olduğunu vurguladı. Amaçlarının vatandaşların rahatsızlık yaşamadan önce kendi sağlık süreçlerini takip edip yönetebilmelerini sağlamak olduğunu kaydeden Birinci, kişiyi farklı sağlık verileriyle bir bütün olarak değerlendiren bir asistan üzerinde çalıştıklarını aktardı.