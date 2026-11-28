Sevgili Kova, bugün ilişkiler senin için bir ayna. Ay gün boyu Aslan'da, ilişki evinde dolaşırken burcundaki Plüton'la dün akşam kurduğu karşıtlığın izleri hâlâ hissediliyor. Bir yakınınla aranda dengeyi bulma ihtiyacı doğabilir. Bu küçük gerginlik geçici; sakin bir sohbetle kolayca yumuşayacak ve hatta ilişkinizi daha da güçlendirecek.

Bolluk gezegeni Jüpiter de ilişki evinde ve iş birliklerini destekliyor. Bir arkadaşınla ortak bir projeye başlamak, bir ortaklık fikrini konuşmak ya da birinden yardım istemek bugün sana kapılar açabilir. Tek başına taşımak zorunda olmadığını hatırla.

Yönetici gezegenin Uranüs aşk ve keyif evinde geri harekette ve eski bir hobiye ya da eski bir hisse dönüşü tetikleyebilir. Bekar Kovalar, geçmişten tanıdık bir isim yeniden karşına çıkabilir; acele etmeden duygularını dinle. Partnerli Kovalar, partnerinle birlikte yeni ve sıra dışı bir aktivite denemek ilişkinize heyecan katacak. Akşam kendine yalnız kalabileceğin birkaç saat ayır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…