Sevgili Kova, Kasım kariyerinde görünür olmanı ve hedeflerini netleştirmeni istiyor. Ayın ilk yarısında Akrep'teki Yeniay onuncu evinde iş hayatında yeni bir yön, bir pozisyon ya da bir sorumluluk için başlangıç sağlıyor. Ay ortasında Mars ve Jüpiter yedinci evinde ilişkilerde ve ortaklıklarda cesur bir adım getiriyor; ancak sabırsızlıkla çatışma çıkarmamaya dikkat et. Ayın son haftasındaki İkizler Dolunayı beşinci evinde yaratıcı bir projenin, bir aşk konusunun ya da çocuklarla ilgili bir meselenin sonucunu getirebilir. Burcundaki Plüton dönüşüm duygunu güçlendiriyor. Üçüncü evindeki Satürn ve Neptün iletişimde sade ve net olmayı gerektiriyor.

Maddi olarak onuncu evde bulunan retro Merkür kariyer ve gelir planını yeniden düşündürüyor; ayın ikinci yarısına girerken ileri harekete dönmesiyle prim ve ödeme konularında netlik geliyor. Dokuzuncu evindeki Venüs yurt dışı ya da eğitim giderlerinde bir değerlendirme yapmanı sağlıyor. Güneş'in Jüpiter'le kurduğu gergin açı ortak yatırım fikirlerini abartabilir; payları yazılı hale getir.

Peki ya aşk? Venüs'ün dokuzuncu evdeki retrosu uzakta kalan birini ya da eski bir hayali akla getiriyor; ayın ortasında ileri giderek bu düşünce netleşiyor. Partnerli Kova, birlikte yeni bir yer keşfetme planı yapabilir. Bekar Kova ise bir kurs, seyahat ya da çevrimiçi ortamda yeni biriyle tanışabilir.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…