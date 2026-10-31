article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Kova Burcu chevron-right-grey Kasım Kova Burcu Aylık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gökyüzü Kasım ayında bir hayli hareketli! Kova ve yükselen Kova burçları Kasım ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Kasım ayı nasıl geçecek? Bu ay Kova ve yükselen Kova burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu aylık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Kasım kariyerinde görünür olmanı ve hedeflerini netleştirmeni istiyor. Ayın ilk yarısında Akrep'teki Yeniay onuncu evinde iş hayatında yeni bir yön, bir pozisyon ya da bir sorumluluk için başlangıç sağlıyor. Ay ortasında Mars ve Jüpiter yedinci evinde ilişkilerde ve ortaklıklarda cesur bir adım getiriyor; ancak sabırsızlıkla çatışma çıkarmamaya dikkat et. Ayın son haftasındaki İkizler Dolunayı beşinci evinde yaratıcı bir projenin, bir aşk konusunun ya da çocuklarla ilgili bir meselenin sonucunu getirebilir. Burcundaki Plüton dönüşüm duygunu güçlendiriyor. Üçüncü evindeki Satürn ve Neptün iletişimde sade ve net olmayı gerektiriyor.

Maddi olarak onuncu evde bulunan retro Merkür kariyer ve gelir planını yeniden düşündürüyor; ayın ikinci yarısına girerken ileri harekete dönmesiyle prim ve ödeme konularında netlik geliyor. Dokuzuncu evindeki Venüs yurt dışı ya da eğitim giderlerinde bir değerlendirme yapmanı sağlıyor. Güneş'in Jüpiter'le kurduğu gergin açı ortak yatırım fikirlerini abartabilir; payları yazılı hale getir.

Peki ya aşk? Venüs'ün dokuzuncu evdeki retrosu uzakta kalan birini ya da eski bir hayali akla getiriyor; ayın ortasında ileri giderek bu düşünce netleşiyor. Partnerli Kova, birlikte yeni bir yer keşfetme planı yapabilir. Bekar Kova ise bir kurs, seyahat ya da çevrimiçi ortamda yeni biriyle tanışabilir.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Kova Burcu Yorumu

Haftalık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Bu Ay Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu ay duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın