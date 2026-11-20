Okuyunca 'Yok Artık' Dedirten ve Dünyamızı Daha İyi Tanımanızı Sağlayacak 13 Coğrafi Bilgi
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Dünyayı avucumuzun içi gibi bildiğimizi sanıyoruz ama haritalar bize hâlâ sürpriz yapabiliyor! Everest'ten daha 'yüksek' bir dağ, Avrupa Birliği'ne komşu bir Güney Amerika ülkesi, çöl sayılan buz kıtası... Okuyunca 'Yok artık!' diyeceğiniz, her biri kaynağıyla doğrulanmış 13 coğrafi bilgiyi sizin için derledik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Dünya'nın merkezine en uzak zirve Everest değil, Ekvador'daki Chimborazo!
2. Fransa'nın en uzun kara sınırı Avrupa'da değil, Brezilya ile!
3. Norveç ile Kuzey Kore arasında tek bir ülke var: Rusya!
4. Plüton ile Rusya'nın yüz ölçümü neredeyse aynı!
5. Maldivler, dünyanın en alçak ülkesi!
6. Arktik "ayı" demek ama adı kutup ayısından gelmiyor!
7. Hollanda'nın dörtte biri deniz seviyesinin altında!
8. Dünyanın en büyük çölü Sahra değil, Antarktika!
9. Çin ile Afganistan komşu ama saatleri arasında 3,5 saat fark var!
10. Okyanusların bilinen en derin noktası Mariana Çukuru'ndaki Challenger Derinliği!
11. Monako ile Vatikan'ı toplasanız New York'taki Central Park'tan küçük kalıyor!
12. Karaya en uzak okyanus noktası Point Nemo, bir "uzay aracı mezarlığı"!
13. ABD ile Rusya arasında yalnızca 3,8 kilometre var!
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