Kulağa tuhaf geliyor ama harita yalan söylemiyor. Norveç, en kuzeyde Rusya ile yaklaşık 196 kilometrelik bir sınır paylaşıyor. Rusya'nın öbür ucunda ise Tumen Nehri boyunca uzanan, yalnızca 17 kilometre kadar süren bir Kuzey Kore sınırı var. Arada koca bir kıta olsa da kâğıt üzerinde iki ülke arasında tek komşu var!