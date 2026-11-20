Nazara Karşı Yüzyıllardır Takılan Taşın Bilinmeyen Yüzü
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Nazara karşı kullanılan taş, sadece nazar boncuğu değil.
Yüzyıllardır nazara karşı takılan akik taşının hikayesi, soğuyan lavların içinde başlıyor. Yüzükten tesbihe kadar pek çok takıda karşımıza çıkan akik, halk arasında kötü bakışlardan koruduğuna inanılan taşların başında geliyor. Bilimin anlattığı hikaye de en az efsaneler kadar ilginç: Akik aslında bir kuvars türü ve çarpıcı bantlarını volkanik kayalardaki gaz kabarcıklarına borçlu.
Akik ve nazar inancı nereden geliyor?
Akik aslında bir kuvars türü
Piyasadaki akiklerin çoğu boyalı
Mühürden yüzüğe binlerce yıllık bir süs taşı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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