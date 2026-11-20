Britannica'ya göre akik, kalsedonun renkli ve farklı saydamlıkta bantlar halinde oluşan bir çeşidi. Yani özünde bir kuvars ve fiziksel özellikleri de büyük ölçüde kuvarsla aynı. Sertliği yaklaşık 6,5-7 Mohs olduğu için günlük kullanılan takılarda kolay kolay çizilmiyor.

Asıl ilginç olan oluşma biçimi. Akiklerin çoğu volkanik kayalardaki boşluklarda oluşuyor. Lav soğurken içinde kalan gaz kabarcıkları, kaya katılaştıktan çok sonra silika taşıyan sularla doluyor. Bu su önce jöle kıvamında bir silika jeline dönüşüyor. Kayadaki demir bileşikleri jelin içine sızarak düzenli renk katmanları oluşturuyor. Kütle zamanla suyunu kaybedip sertleşiyor ve bantlar da bu süreçte bozulmadan kalıyor. Bu yüzden her akik kesildiğinde kendine özgü bir desen ortaya çıkıyor.