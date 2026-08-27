Nazarı Uzak Tutsun Diye Evlere Göz ve Burun Yaptılar

Yerel dilde “case con gli occhi”, yani “gözleri olan evler” adıyla bilinen yapılarda iki pencere gözleri, dışarı doğru uzanan baca burnu ve kemerli giriş bölümü ağzı andırıyor. Pencerelerin büyüklüğü ve konumu değiştikçe evlerin ifadesi de şaşkın, öfkeli veya korkutucu bir görünüm kazanıyor.

Aliano’yu 1994 yılında ziyaret eden mimar Lodovico Alessandri, cephelerdeki simetrinin tesadüf olamayacağını düşünerek yapıları araştırmaya başladı. Alessandri’ye göre evler büyük ihtimalle 18’inci ve 19’uncu yüzyıllar arasında inşa edildi. Benzer yüzler hem çiftçilere hem de daha varlıklı ailelere ait evlerde görülüyordu.

Evlerin neden insan yüzüne benzetildiğini kesin olarak açıklayan yazılı bir belge bulunmuyor. Ancak araştırmacılar, cephelerin kötü bakışları ve nazarı uzaklaştırmak amacıyla kullanılan koruyucu maskeleri temsil etmiş olabileceğini düşünüyor.