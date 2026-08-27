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Nazarı Uzak Tutsun Diye Evlere Göz ve Burun Yaptılar

Nazarı Uzak Tutsun Diye Evlere Göz ve Burun Yaptılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 09:03
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İtalya’nın güneyindeki Aliano kasabasında bazı evler, pencereleri ve bacaları sayesinde uzaktan bakıldığında insan yüzünü andırıyor. Geçmişte kasaba meydanında yan yana görülebilen bu yapıların çoğu zamanla yok olurken son örneklerden biri yenileme sırasında değiştirilmekten kurtarıldı.

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Pencereleri göz, kemerleri ağız gibi görünüyor

Pencereleri göz, kemerleri ağız gibi görünüyor

Yerel dilde “case con gli occhi”, yani “gözleri olan evler” adıyla bilinen yapılarda iki pencere gözleri, dışarı doğru uzanan baca burnu ve kemerli giriş bölümü ağzı andırıyor. Pencerelerin büyüklüğü ve konumu değiştikçe evlerin ifadesi de şaşkın, öfkeli veya korkutucu bir görünüm kazanıyor.

Aliano’yu 1994 yılında ziyaret eden mimar Lodovico Alessandri, cephelerdeki simetrinin tesadüf olamayacağını düşünerek yapıları araştırmaya başladı. Alessandri’ye göre evler büyük ihtimalle 18’inci ve 19’uncu yüzyıllar arasında inşa edildi. Benzer yüzler hem çiftçilere hem de daha varlıklı ailelere ait evlerde görülüyordu.

Evlerin neden insan yüzüne benzetildiğini kesin olarak açıklayan yazılı bir belge bulunmuyor. Ancak araştırmacılar, cephelerin kötü bakışları ve nazarı uzaklaştırmak amacıyla kullanılan koruyucu maskeleri temsil etmiş olabileceğini düşünüyor.

Meydandaki son örnek banyoya dönüşmekten kurtuldu

Meydandaki son örnek banyoya dönüşmekten kurtuldu

Aliano’nun eski bölümü kum ve kil ağırlıklı bir zemin üzerinde bulunuyor. Heyelanlar, bakımsızlık ve nüfusun başka bölgelere göç etmesi nedeniyle yüzlü evlerin önemli bölümü yıkıldı. Taş, toprak ve hayvan gübresi karışımıyla yapılan bazı yapıların çatısı çöktüğünde yağmur suyu duvarları hızla aşındırdı.

Alessandri’nin 1998 yılında hazırladığı Piazza Garibaldi çiziminde meydanda beş yüzlü ev görülüyordu. Yıllar içinde dördü ortadan kayboldu. Meydanda kalan son örneğin restorasyon projesinde ise burun görünümündeki bacanın yerine banyo yapılması planlandı. Alessandri’nin itirazı üzerine mühendislik projesi değiştirilerek cephenin karakteristik görünümü korundu.

Kasabada bugün yalnızca birkaç yüzlü ev bulunuyor. En iyi durumdaki iki örnekten biri meydanda, diğeri ise Aliano’nun girişinde yer alıyor. Bazı tarihî yapılar otele ve işletmelere dönüştürülerek korunmaya çalışılırken kasaba yönetimi eski merkezdeki binaları yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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