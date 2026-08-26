60 Yaşında Başladı Çöpten Topladığı Şişelerle 25 Yılda Köy Kurdu

Prisbrey’nin başlangıçta yalnızca belirli bir ihtiyacı karşılamak için yaptığı duvar, zamanla birbirine kıvrımlı yollarla bağlanan yapılara dönüştü. Alanda Kalem Evi, Deniz Kabuğu Evi, çeşmeler, dilek kuyuları ve farklı temalara sahip küçük odalar inşa edildi.

Yaklaşık 25 yıl boyunca çalışan Prisbrey, üçte bir dönümlük araziye 13 bina ve 20 heykel yaptı. Şişelerden oluşan renkli köy, 1960’lı yıllardan itibaren yoldan geçenlerin uğradığı sıra dışı bir ziyaret noktasına dönüştü.

Bottle Village, 1980’li yıllarda Kaliforniya tarihi simgesi olarak tescil edildi ve ulusal tarihi yerler listesine alındı. Yapıların önemli bölümü 1994 Northridge depreminde zarar görse de alan koruma çalışmaları sayesinde varlığını sürdürüyor.