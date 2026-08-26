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60 Yaşında Başladı Çöpten Topladığı Şişelerle 25 Yılda Köy Kurdu

60 Yaşında Başladı Çöpten Topladığı Şişelerle 25 Yılda Köy Kurdu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 19:25
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ABD’de yaşayan Tressa Prisbrey, yaklaşık 60 yaşındayken yerel çöplükten topladığı şişeleri harçla birleştirerek küçük yapılar inşa etmeye başladı. Başlangıçtaki ihtiyaç, 25 yıl içinde 13 bina ve 20 heykelden oluşan Bottle Village’a dönüştü.

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İlk yapıyı para biriktirmek için inşa etti

İlk yapıyı para biriktirmek için inşa etti

Prisbrey, 1956 yılında Kaliforniya’nın Simi Valley kentindeki evinin çevresine bir duvar yapmak ve geniş kalem koleksiyonunu koyabileceği bir alan oluşturmak istiyordu. Hazır yapı malzemeleri pahalı olduğu için yakındaki çöplüğe giderek cam şişeler ve kullanılabilecek başka eşyalar toplamaya başladı.

Renkli şişeleri beton harcın içine yerleştiren Prisbrey, ortaya çıkan görüntüyü beğenince çalışmayı sürdürdü. Çöplükten şişelerin yanında kırık tabaklar, oyuncaklar, deniz kabukları, otomobil farları ve insanların attığı farklı eşyaları da taşıdı.

Tek duvar 25 yılda küçük bir köye dönüştü

Tek duvar 25 yılda küçük bir köye dönüştü

Prisbrey’nin başlangıçta yalnızca belirli bir ihtiyacı karşılamak için yaptığı duvar, zamanla birbirine kıvrımlı yollarla bağlanan yapılara dönüştü. Alanda Kalem Evi, Deniz Kabuğu Evi, çeşmeler, dilek kuyuları ve farklı temalara sahip küçük odalar inşa edildi.

Yaklaşık 25 yıl boyunca çalışan Prisbrey, üçte bir dönümlük araziye 13 bina ve 20 heykel yaptı. Şişelerden oluşan renkli köy, 1960’lı yıllardan itibaren yoldan geçenlerin uğradığı sıra dışı bir ziyaret noktasına dönüştü.

Bottle Village, 1980’li yıllarda Kaliforniya tarihi simgesi olarak tescil edildi ve ulusal tarihi yerler listesine alındı. Yapıların önemli bölümü 1994 Northridge depreminde zarar görse de alan koruma çalışmaları sayesinde varlığını sürdürüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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