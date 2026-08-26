60 Yaşında Başladı Çöpten Topladığı Şişelerle 25 Yılda Köy Kurdu
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İlk yapıyı para biriktirmek için inşa etti
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Tek duvar 25 yılda küçük bir köye dönüştü
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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