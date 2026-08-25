Kütüphaneye 150 Yıl Sonra İade Edilen Kitabın Cezası Dudak Uçuklattı
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Avustralya’da eski bir evi yenileyen adam, tuğlalarla kapatılmış şöminenin içinde yıllardır unutulmuş bir çay sandığı buldu. Sandıktan çıkan kitabın yaklaşık 150 yıl önce yerel kütüphaneden ödünç alındığı anlaşıldı.
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Eski çay sandığının içinden çıktı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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