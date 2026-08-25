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Kütüphaneye 150 Yıl Sonra İade Edilen Kitabın Cezası Dudak Uçuklattı

Kütüphaneye 150 Yıl Sonra İade Edilen Kitabın Cezası Dudak Uçuklattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 11:42
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Avustralya’da eski bir evi yenileyen adam, tuğlalarla kapatılmış şöminenin içinde yıllardır unutulmuş bir çay sandığı buldu. Sandıktan çıkan kitabın yaklaşık 150 yıl önce yerel kütüphaneden ödünç alındığı anlaşıldı.

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Eski çay sandığının içinden çıktı

Eski çay sandığının içinden çıktı

New South Wales eyaletindeki Kiama’da yaşayan Ross Simmons, evdeki yenileme çalışmaları sırasında kapatılmış şöminenin içini açtı. Tuğlaların arkasında duran eski çay sandığının içinde, 1858’de yayımlanan “Antiquities of Athens” adlı kitap bulunuyordu.

Kitabın üzerindeki işaretler, eserin Kiama Kütüphanesi’nin ilk koleksiyonlarından birine ait olduğunu gösterdi. Simmons, kitabı büyük büyük dedesi John Simmons’ın ödünç almış olabileceğini düşünüyor ancak 1870’li yıllara ait kütüphane kayıtları korunmadığı için bunu doğrulamak mümkün değil.

Gecikme cezası 28 bin Avustralya dolarını bulabilirdi

Gecikme cezası 28 bin Avustralya dolarını bulabilirdi

Kiama Kütüphanesi 1872’de yaklaşık bin kitaplık bir koleksiyonla açıldı. Bulunan eserin üzerinde 506 numarası yer aldığı için kitabın kütüphanenin kuruluş döneminde kataloğa eklenen ilk eserlerden biri olduğu düşünülüyor.

Kitapta yazan eski kurallara göre gecikme cezası haftalık üç peni olarak hesaplanıyordu. Bu ücret yaklaşık 150 yıllık gecikmeye ve bugünkü değere uyarlandığında cezanın 28 bin Avustralya dolarına ulaşabileceği belirtildi. Kütüphane, tarihî kayıtlara ulaşılamadığı için herhangi bir ödeme istemedi.

Yaklaşık bir buçuk asrı şöminenin içinde geçiren kitap artık yeniden ödünç verilmeyecek. Eserin korunarak kütüphanenin yerel tarih koleksiyonunda sergilenmesi planlanıyor. Böylece 19. yüzyılda başlayan ödünç alma işlemi, kitabın aynı kasabaya geri dönmesiyle son buldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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