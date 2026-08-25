Kütüphaneye 150 Yıl Sonra İade Edilen Kitabın Cezası Dudak Uçuklattı

Kiama Kütüphanesi 1872’de yaklaşık bin kitaplık bir koleksiyonla açıldı. Bulunan eserin üzerinde 506 numarası yer aldığı için kitabın kütüphanenin kuruluş döneminde kataloğa eklenen ilk eserlerden biri olduğu düşünülüyor.

Kitapta yazan eski kurallara göre gecikme cezası haftalık üç peni olarak hesaplanıyordu. Bu ücret yaklaşık 150 yıllık gecikmeye ve bugünkü değere uyarlandığında cezanın 28 bin Avustralya dolarına ulaşabileceği belirtildi. Kütüphane, tarihî kayıtlara ulaşılamadığı için herhangi bir ödeme istemedi.

Yaklaşık bir buçuk asrı şöminenin içinde geçiren kitap artık yeniden ödünç verilmeyecek. Eserin korunarak kütüphanenin yerel tarih koleksiyonunda sergilenmesi planlanıyor. Böylece 19. yüzyılda başlayan ödünç alma işlemi, kitabın aynı kasabaya geri dönmesiyle son buldu.