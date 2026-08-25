Psikolojiye Göre Aynı Diziyi Defalarca İzleyenlerin 3 Ortak Özelliği

Daha önce izlenen bir dizide hangi karakterin ne yapacağı ve hikâyenin nasıl sonuçlanacağı biliniyor. Bu öngörülebilirlik, özellikle stresli veya zihinsel açıdan yorucu dönemlerde izleyiciye kontrol duygusu kazandırabiliyor. Yeni bir hikâyeyi takip etmek için gereken dikkat ve karar verme yükü de azalıyor.

Araştırmacılar bu durumu “duygusal verimlilik” olarak açıklıyor. Kişi hangi sahnenin kendisini güldüreceğini, rahatlatacağını veya duygulandıracağını bildiği için ihtiyaç duyduğu ruh hâline daha kolay ulaşabiliyor. Bu nedenle aynı diziye dönmek, bazı izleyiciler için tanıdık bir ortamda dinlenmeye benziyor.