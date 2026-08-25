Psikolojiye Göre Aynı Diziyi Defalarca İzleyenlerin 3 Ortak Özelliği
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Belirsizlik yerine duygusal güveni seçiyorlar
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Kurgusal karakterlerle güçlü bağ kuruyorlar
Geçmişteki benlikleriyle bağlarını koruyorlar
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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