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Psikolojiye Göre Aynı Diziyi Defalarca İzleyenlerin 3 Ortak Özelliği

Psikolojiye Göre Aynı Diziyi Defalarca İzleyenlerin 3 Ortak Özelliği

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 10:49
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Yeni bir diziye başlamak yerine aynı bölümleri defalarca izlemek yalnızca alışkanlıktan kaynaklanmıyor. Psikoloji araştırmalarına göre tanıdık hikâyelere dönen kişilerde duygusal güven arayışı, karakterlerle güçlü bağ kurma ve geçmişteki benliği koruma isteği öne çıkıyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Belirsizlik yerine duygusal güveni seçiyorlar

Belirsizlik yerine duygusal güveni seçiyorlar

Daha önce izlenen bir dizide hangi karakterin ne yapacağı ve hikâyenin nasıl sonuçlanacağı biliniyor. Bu öngörülebilirlik, özellikle stresli veya zihinsel açıdan yorucu dönemlerde izleyiciye kontrol duygusu kazandırabiliyor. Yeni bir hikâyeyi takip etmek için gereken dikkat ve karar verme yükü de azalıyor.

Araştırmacılar bu durumu “duygusal verimlilik” olarak açıklıyor. Kişi hangi sahnenin kendisini güldüreceğini, rahatlatacağını veya duygulandıracağını bildiği için ihtiyaç duyduğu ruh hâline daha kolay ulaşabiliyor. Bu nedenle aynı diziye dönmek, bazı izleyiciler için tanıdık bir ortamda dinlenmeye benziyor.

Kurgusal karakterlerle güçlü bağ kuruyorlar

Kurgusal karakterlerle güçlü bağ kuruyorlar

Uzun süre takip edilen dizi karakterleri, izleyicinin zihninde gerçek sosyal çevrenin bir parçasına benzer bir konum kazanabiliyor. Psikolojide “parasosyal ilişki” olarak tanımlanan bu bağ, ekrandaki karakterlerin izleyiciyi tanımamasına rağmen yakınlık ve aidiyet hissi yaratabiliyor.

Çalışmalar, sevilen dizilerin özellikle yalnızlık veya dışlanma hissedilen dönemlerde sosyal bir destek işlevi görebildiğini gösteriyor. Tanıdık karakterleri yeniden görmek, eski arkadaşlarla bir araya gelmiş gibi güvenli ve zahmetsiz bir yakınlık sağlayabiliyor.

Geçmişteki benlikleriyle bağlarını koruyorlar

Geçmişteki benlikleriyle bağlarını koruyorlar

İnsanlar yalnızca diziyi değil, o diziyi ilk izledikleri dönemdeki hayatlarını da hatırlıyor. Bir bölüm; eski bir evi, öğrencilik yıllarını, belirli bir ilişkiyi veya aileyle geçirilen zamanları yeniden canlandırabiliyor. Böylece tekrar izleme davranışı nostaljiyle birleşiyor.

Tüketici psikolojisi üzerine yapılan araştırmalar, tekrar deneyimlenen içeriklerin kişinin geçmişiyle bugünü arasında devamlılık kurmasına yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla aynı diziyi defalarca izlemek tek başına değişime kapalı olunduğunu göstermiyor; çoğu zaman rahatlama, aidiyet ve kimlik sürekliliği arayışını yansıtıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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