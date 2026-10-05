Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya ile Görüşmesini Anlattı: Eski Bakan "Tek Başıma Değilim" Demiş
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Gazeteci Nagehan Alçı, fon soruşturmasında adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nnın 'Konuşursam etrafı yakarım' dediği yönünde bir havası olmadığını belirtirken, eski bakanın 'tek başına olmadığını' vurguladığını söyledi. Alçı'ya göre Kaya'nın yalnızca kendisi üzerinden bir tartışma yürütülmesi de adil değil.
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Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın "Konuşursam Etrafı Yakarım" dediği iddiasını yalanladı: "Tehditvari bir ton görmedim."
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Nagehan Alçı'ya göre Fatma Betül Sayan Kaya'nın verdiği mesaj başkaydı: Fon sürecinde "tek başına" olmadığını söylemişti.
Nagehan Alçı'nın Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki açıklamaları:
Öte yandan Deniz Zeyrek, Fatma Betül Sayan Kaya'nın çevresine "her şeyi anlatırım" mesajı verdiğini ileri sürmüştü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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