Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya ile Görüşmesini Anlattı: Eski Bakan "Tek Başıma Değilim" Demiş

Gazeteci Nagehan Alçı'nın anlatımına göre kendisi, soruşturmanın ilk günlerinde Fatma Betül Sayan Kaya ile konuşan gazetecilerden biriydi. Görüşme kayıt dışı yapıldı, Alçı da o günkü tablonun kendisini ilgilendiren kısmını şimdi aktardı. Eski bakanı 'çok üzgün' olarak tarif etti.

Dolaşımdaki 'tehdit' iddiasına gelince Alçı sözü kısa kesti: 'Ben yani şu kadarını söyleyeyim; işte 'Ben konuşursam etrafı yakarım.' filan gibi tehditvari bir ton görmedim.'