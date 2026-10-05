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Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya ile Görüşmesini Anlattı: Eski Bakan "Tek Başıma Değilim" Demiş

Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya ile Görüşmesini Anlattı: Eski Bakan "Tek Başıma Değilim" Demiş

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.10.2026 - 19:15
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Gazeteci Nagehan Alçı, fon soruşturmasında adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nnın 'Konuşursam etrafı yakarım' dediği yönünde bir havası olmadığını belirtirken, eski bakanın 'tek başına olmadığını' vurguladığını söyledi. Alçı'ya göre Kaya'nın yalnızca kendisi üzerinden bir tartışma yürütülmesi de adil değil.

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Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın "Konuşursam Etrafı Yakarım" dediği iddiasını yalanladı: "Tehditvari bir ton görmedim."

Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın "Konuşursam Etrafı Yakarım" dediği iddiasını yalanladı: "Tehditvari bir ton görmedim."

Gazeteci Nagehan Alçı'nın anlatımına göre kendisi, soruşturmanın ilk günlerinde Fatma Betül Sayan Kaya ile konuşan gazetecilerden biriydi. Görüşme kayıt dışı yapıldı, Alçı da o günkü tablonun kendisini ilgilendiren kısmını şimdi aktardı. Eski bakanı 'çok üzgün' olarak tarif etti.

Dolaşımdaki 'tehdit' iddiasına gelince Alçı sözü kısa kesti: 'Ben yani şu kadarını söyleyeyim; işte 'Ben konuşursam etrafı yakarım.' filan gibi tehditvari bir ton görmedim.'

Nagehan Alçı'ya göre Fatma Betül Sayan Kaya'nın verdiği mesaj başkaydı: Fon sürecinde "tek başına" olmadığını söylemişti.

Nagehan Alçı'ya göre Fatma Betül Sayan Kaya'nın verdiği mesaj başkaydı: Fon sürecinde "tek başına" olmadığını söylemişti.

Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görüşmede şu çerçeveyi çizdiğini belirtti: 'Tek başına olmadığıyla ilgili bir şeyi vardı.' Aktarılanlara göre eski bakan, yanlış olduğunu düşünse bu işlemleri kendi adıyla yapmayacağını savundu.

Gazeteci, ifade konusunda ise net konuştu: 'İfadeye çağrılması gerekir, soruşturulması gerekir. Ama tek başına bir kişi üzerinden bunun konuşulması da hakkaniyete sığmıyor.' Alçı, iddialarda adı geçen diğer isimlerin de ifadeye çağrılması gerektiğini söyledi.

Nagehan Alçı'nın Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki açıklamaları:

Öte yandan Deniz Zeyrek, Fatma Betül Sayan Kaya'nın çevresine "her şeyi anlatırım" mesajı verdiğini ileri sürmüştü.

Öte yandan Deniz Zeyrek, Fatma Betül Sayan Kaya'nın çevresine "her şeyi anlatırım" mesajı verdiğini ileri sürmüştü.

Gazeteci Deniz Zeyrek, Kaya'nın çevresine 'İfadem alınırsa ya da mahkemelik olursa bildiğim her şeyi anlatırım' dediğini aktarmış ve bunu 'üstü örtülü bir tehdit' diye yorumlamıştı. İddia Kaya tarafından doğrulanmadı. Zeyrek ayrıca Cumhurbaşkanlığı'na iletildiği öne sürülen 26 kişilik 'VIP liste'den söz etmiş, listede yer alanların tedirgin olduğunu söylemişti.

Alçı'nın anlatımı, 'tehdit' çerçevesini kabul etmemesiyle bu iddiadan ayrılıyor. Şimdi gözler, eski bakanın ifadesinin alınıp alınmayacağında.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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