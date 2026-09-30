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Nagehan Alçı Açıkladı: Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 Milyar TL'yi İade Etti mi?

Nagehan Alçı Açıkladı: Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 Milyar TL'yi İade Etti mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.09.2026 - 16:35
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Fon soruşturmasında adı geçen Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın borsadan elde ettiği kazancı devlete iade ettiği haberine gazeteci Nagehan Alçı'dan dikkat çeken bir itiraz geldi. Alçı, konuyu kendi kaynaklarına sorduğunu belirterek 'Paranın iade edilmediği söylendi' dedi. Böylece bir gün önce gündeme bomba gibi düşen 2,2 milyar liralık iade iddiası yeniden tartışmaya açıldı.

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Nagehan Alçı: "Güvendiğim bir iki kaynaktan haberin doğru olmadığı söylendi."

Nagehan Alçı: "Güvendiğim bir iki kaynaktan haberin doğru olmadığı söylendi."

Gazeteci Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'ya ilişkin iade haberini değerlendirdi. Alçı, iddianın doğru olup olmadığını öğrenmek için kaynaklarına başvurduğunu anlatarak şu ifadeleri kullandı: 'Kaynaklarıma sordum. Güvendiğim bir iki kaynaktan haberin doğru olmadığı söylendi. Paranın iade edilmediği söylendi.'

Ancak ne Sayan Kaya cephesinden ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) iadeyi doğrulayan veya yalanlayan resmi bir açıklama geldi.

Nagehan Alçı'nın sözleri şöyle:

İade iddiasını ekonomim.com gündeme getirmişti: 163 milyon liralık yatırımın 2,17 milyar liraya dönüştüğü ileri sürülüyor.

İade iddiasını ekonomim.com gündeme getirmişti: 163 milyon liralık yatırımın 2,17 milyar liraya dönüştüğü ileri sürülüyor.

Tartışmanın fitilini 29 Eylül'de ekonomim.com'un haberi ateşledi. Habere göre Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, Özata Denizcilik hisselerinden elde ettikleri yaklaşık 2,2 milyar lirayı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bildirdiği hesaba yatırdı. Çiftin yaklaşık 5 ay içinde toplam 163 milyon 46 bin liralık yatırımla 2 milyar 170 milyon liralık kazanç sağladığı öne sürülüyor. İddialara göre hisseler, fon skandalı patlamadan ve operasyonlar başlamadan günler önce satıldı.

Ne olmuştu?

Fon soruşturmasının odağına yerleşen Sayan Kaya, 26 Eylül'de AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Sosyal Politikalar Başkanlığı dahil tüm parti görevlerinden affını istemişti. Kaya, soruşturmanın herhangi bir gölge düşmeden bağımsız ilerlemesi için bu kararı aldığını söylemişti. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çiftin banka hesaplarından taşınmazlarına kadar tüm mal varlığının dondurulması için harekete geçti.

Alçı'nın adı bu süreçte ilk kez gündeme gelmiyor. Gazeteci daha önce Sayan Kaya'nın hacca iş insanı Muhammed Yarız'ın özel jetiyle gittiği iddiasına da yanıt vermiş, Kaya'nın tarifeli uçuşla seyahat ettiğini ve bilet bilgilerini kendisine ilettiğini söylemişti. Ancak paylaşılan bilet tarihinin hac fotoğraflarının yayımlandığı tarihle örtüşmediği öne sürülünce bu açıklama da sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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