Nagehan Alçı Açıkladı: Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 Milyar TL'yi İade Etti mi?

Gazeteci Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'ya ilişkin iade haberini değerlendirdi. Alçı, iddianın doğru olup olmadığını öğrenmek için kaynaklarına başvurduğunu anlatarak şu ifadeleri kullandı: 'Kaynaklarıma sordum. Güvendiğim bir iki kaynaktan haberin doğru olmadığı söylendi. Paranın iade edilmediği söylendi.'

Ancak ne Sayan Kaya cephesinden ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) iadeyi doğrulayan veya yalanlayan resmi bir açıklama geldi.