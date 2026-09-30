Nagehan Alçı Açıkladı: Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 Milyar TL'yi İade Etti mi?
Fon soruşturmasında adı geçen Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın borsadan elde ettiği kazancı devlete iade ettiği haberine gazeteci Nagehan Alçı'dan dikkat çeken bir itiraz geldi. Alçı, konuyu kendi kaynaklarına sorduğunu belirterek 'Paranın iade edilmediği söylendi' dedi. Böylece bir gün önce gündeme bomba gibi düşen 2,2 milyar liralık iade iddiası yeniden tartışmaya açıldı.
Nagehan Alçı: "Güvendiğim bir iki kaynaktan haberin doğru olmadığı söylendi."
Nagehan Alçı'nın sözleri şöyle:
İade iddiasını ekonomim.com gündeme getirmişti: 163 milyon liralık yatırımın 2,17 milyar liraya dönüştüğü ileri sürülüyor.
Ne olmuştu?
Fon soruşturmasının odağına yerleşen Sayan Kaya, 26 Eylül'de AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Sosyal Politikalar Başkanlığı dahil tüm parti görevlerinden affını istemişti. Kaya, soruşturmanın herhangi bir gölge düşmeden bağımsız ilerlemesi için bu kararı aldığını söylemişti. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çiftin banka hesaplarından taşınmazlarına kadar tüm mal varlığının dondurulması için harekete geçti.
Alçı'nın adı bu süreçte ilk kez gündeme gelmiyor. Gazeteci daha önce Sayan Kaya'nın hacca iş insanı Muhammed Yarız'ın özel jetiyle gittiği iddiasına da yanıt vermiş, Kaya'nın tarifeli uçuşla seyahat ettiğini ve bilet bilgilerini kendisine ilettiğini söylemişti. Ancak paylaşılan bilet tarihinin hac fotoğraflarının yayımlandığı tarihle örtüşmediği öne sürülünce bu açıklama da sosyal medyada tartışma yaratmıştı.
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