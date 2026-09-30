Ölen Yakınlarına Yazdıkları Mektupları Adadaki Eski Postaneye Gönderiyorlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kapanan postane bir sanat projesiyle alıcısı belli olmayan mektupların adresi oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugüne kadar 60 binden fazla mektup gelen postane ziyaretçilere de kapısını açıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın