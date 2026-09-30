Ölen Yakınlarına Yazdıkları Mektupları Adadaki Eski Postaneye Gönderiyorlar

Kayıp Postane (Missing Post Office) adıyla bilinen yapı, 60 yılı aşkın geçmişi olan ahşap bir binada bulunuyor. Bina 1964'ten 1991'e kadar adanın gerçek postanesi olarak hizmet verdi.

Çağdaş sanatçı Saya Kubota, 2013 Setouchi Trienali kapsamında bu binada bir sanat projesi başlattı. Bir ay süren sergiyi 31 binden fazla kişi ziyaret etti ve 400'den fazla mektup gönderildi; festival bittikten sonra da mektuplar gelmeye devam edince proje kalıcı hale getirildi.

Postaneye gelen mektuplar 'Sürüklenen Posta Kutusu' adı verilen bölüme yerleştiriliyor ve gerçek alıcısına ulaşacağı güne kadar orada 'sürüklenmeye' devam ediyor. Projenin Japonya Posta Şirketi ile hiçbir bağlantısı yok; postane tamamen bir sanat eseri olarak işletiliyor.