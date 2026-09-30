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Yaşam
Ölen Yakınlarına Yazdıkları Mektupları Adadaki Eski Postaneye Gönderiyorlar

Ölen Yakınlarına Yazdıkları Mektupları Adadaki Eski Postaneye Gönderiyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 17:00
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Japonya'nın Kagawa bölgesindeki küçük Awashima Adası'nda, yıllar önce kapanan bir postane bugün alıcısı belli olmayan mektupları kabul ediyor. İnsanlar buraya ölen yakınlarına, geçmişteki kendilerine ya da hiç tanımadıkları birine yazdıkları mektupları gönderiyor.

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Kapanan postane bir sanat projesiyle alıcısı belli olmayan mektupların adresi oldu

Kapanan postane bir sanat projesiyle alıcısı belli olmayan mektupların adresi oldu

Kayıp Postane (Missing Post Office) adıyla bilinen yapı, 60 yılı aşkın geçmişi olan ahşap bir binada bulunuyor. Bina 1964'ten 1991'e kadar adanın gerçek postanesi olarak hizmet verdi.

Çağdaş sanatçı Saya Kubota, 2013 Setouchi Trienali kapsamında bu binada bir sanat projesi başlattı. Bir ay süren sergiyi 31 binden fazla kişi ziyaret etti ve 400'den fazla mektup gönderildi; festival bittikten sonra da mektuplar gelmeye devam edince proje kalıcı hale getirildi.

Postaneye gelen mektuplar 'Sürüklenen Posta Kutusu' adı verilen bölüme yerleştiriliyor ve gerçek alıcısına ulaşacağı güne kadar orada 'sürüklenmeye' devam ediyor. Projenin Japonya Posta Şirketi ile hiçbir bağlantısı yok; postane tamamen bir sanat eseri olarak işletiliyor.

Bugüne kadar 60 binden fazla mektup gelen postane ziyaretçilere de kapısını açıyor

Bugüne kadar 60 binden fazla mektup gelen postane ziyaretçilere de kapısını açıyor

2025'te yayımlanan haberlere göre postaneye bugüne kadar 60 binden fazla mektup gönderildi ve her gün 10 ila 20 yeni mektup geliyor. Mektuplar ölen yakınlara, arkadaşlara, evcil hayvanlara, geçmişteki ya da gelecekteki kendine, hatta eşyalara hitaben yazılıyor.

Ziyaretçiler içeride Japonya'nın dört bir yanından gönderilen kartpostal ve mektupları okuyabiliyor. Mektup göndermek isteyenler pul yapıştırdıkları kartı postaneye yollayabiliyor; mektuplar geri iade edilmiyor, gönderen adresi gerekmiyor ve mektupların telif hakkı sanatçıya devrediliyor.

Postane her cumartesi 13.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor, giriş ücreti 500 yen. Adaya Suda Limanı'ndan feribotla 15 dakikada ulaşılıyor, postane ise Awashima Limanı'na 5 dakikalık yürüme mesafesinde.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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