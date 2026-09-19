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Ailede 5 Kuşaktır Herkes Aynı Gün Doğuyor: Son Bebek Dünya Rekoru Getirdi

Ailede 5 Kuşaktır Herkes Aynı Gün Doğuyor: Son Bebek Dünya Rekoru Getirdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 15:41
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ABD'nin Omaha kentindeki Bell-Harlow ailesinde, beş kuşak boyunca herkes aynı günde, 14 Eylül'de doğdu. 2025 yılında dünyaya gelen son bebek, bu inanılmaz tesadüfü Guinness Dünya Rekoru'na taşıdı.

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Aile 1907'den 2025'e kadar beş kuşak boyunca aynı doğum gününü paylaştı

Aile 1907'den 2025'e kadar beş kuşak boyunca aynı doğum gününü paylaştı

Omaha'da yaşayan Harlow ve Bell ailelerinde beş kuşaktan beş kişi 14 Eylül tarihinde doğdu: 1907'de Wilber Harlow, 1949'da Addie Harlow, 1972'de Fred Harlow, 1997'de Emma Bell ve 2025'te Emma'nın oğlu Arthur Bell.

Emma Bell, büyükannesinin yıllarca ailedeki erkeklere 14 Eylül'de bir erkek çocuk doğurmaları gerektiğini söylediğini anlatıyor. Emma, büyükannesinin bunu gerçekten başardıklarını görse ne kadar gurur duyacağını düşünüyor.

Emma ayrıca kuşaklar arasındaki cinsiyet düzenine de dikkat çekiyor: aile Wilber ile başlıyor ve erkek, kız, erkek, kız, erkek şeklinde şaşırtıcı bir örüntü izliyor.

118 yıla yayılan bu tesadüf Guinness tarafından resmi rekor olarak onaylandı

118 yıla yayılan bu tesadüf Guinness tarafından resmi rekor olarak onaylandı

Guinness Dünya Rekorları, daha önce dört kuşağın aynı günde doğduğu örnekler kaydedilmiş olsa da, beş kuşağın aynı doğum gününü paylaştığı bir vakanın ilk kez resmi olarak belgelendiğini açıkladı.

Rekor, Arthur Bell'in 14 Eylül 2025'te doğmasıyla kesinleşti ve 17 Eylül 2026'da Guinness tarafından resmi olarak duyuruldu. Rekor, 118 yıla yayılan aile tarihinin tek bir takvim gününde birleşmesi olarak tanımlanıyor.

Ailenin en yaşlı üyelerinden Fred Harlow, bu durumu çocukların zaten bir hediye olduğunu ama bunun gerçekten eşsiz bir hediye olduğunu söyleyerek özetliyor ve ailenin bu tesadüfü her zaman çok özel bulduklarını belirtiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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