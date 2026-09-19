Ailede 5 Kuşaktır Herkes Aynı Gün Doğuyor: Son Bebek Dünya Rekoru Getirdi

Guinness Dünya Rekorları, daha önce dört kuşağın aynı günde doğduğu örnekler kaydedilmiş olsa da, beş kuşağın aynı doğum gününü paylaştığı bir vakanın ilk kez resmi olarak belgelendiğini açıkladı.

Rekor, Arthur Bell'in 14 Eylül 2025'te doğmasıyla kesinleşti ve 17 Eylül 2026'da Guinness tarafından resmi olarak duyuruldu. Rekor, 118 yıla yayılan aile tarihinin tek bir takvim gününde birleşmesi olarak tanımlanıyor.

Ailenin en yaşlı üyelerinden Fred Harlow, bu durumu çocukların zaten bir hediye olduğunu ama bunun gerçekten eşsiz bir hediye olduğunu söyleyerek özetliyor ve ailenin bu tesadüfü her zaman çok özel bulduklarını belirtiyor.