Ailede 5 Kuşaktır Herkes Aynı Gün Doğuyor: Son Bebek Dünya Rekoru Getirdi
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Aile 1907'den 2025'e kadar beş kuşak boyunca aynı doğum gününü paylaştı
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118 yıla yayılan bu tesadüf Guinness tarafından resmi rekor olarak onaylandı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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