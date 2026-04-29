Tam 58 Dili Şakır Şakır Konuşabiliyor: Rekor Kırdı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
Kaç dil konuşulabiliyor sorusu sık sık gündeme geliyor. İki ya da üç dil çoğu kişi için yeterli görülüyor. Ancak bazı isimler sınırları zorluyor. Ziad Fazah da tam olarak bu noktada dikkat çekiyor. 58 dil bildiği iddiası yıllardır konuşuluyor.

İnanması zor geliyor değil mi? Gelin detaylara birlikte bakalım...

58 dil iddiası Guinness’e girdi ama tartışmalar hiç bitmedi.

Ziad Fazah, 1998 yılında Guinness World Records tarafından 'en fazla dil bilen insan' olarak kayda geçti. O dönemde 58 farklı dili konuşabildiği öne sürüldü ve kısa sürede dünya çapında tanınan isim haline geldi.

Ancak 2008 yılında Şili’de yayınlanan televizyon programı dengeleri değiştirdi. Farklı dillerde yöneltilen basit sorular karşısında tatmin edici cevaplar veremediği görüldü. Bu olay sonrası dil bilmek kavramı yeniden tartışmaya açıldı. Günlük konuşma mı esas alınmalı, yoksa akademik seviyede hakimiyet mi beklenmeli sorusu öne çıktı.

Dilbilim dünyasında altı veya daha fazla dili akıcı konuşabilen kişiler hiperpoliglot olarak tanımlanıyor. Alexander Arguelles ve Richard Simcott gibi isimler, disiplinli çalışma ve tekrarın önemini vurguluyor. Bu isimler onlarca dil bilse de her dilde aynı seviyede yetkinlik iddiasında bulunmuyor.

Tarihte de benzer örnekler var ama sınır hala net değil.

Dil öğrenme kapasitesi insanlık tarihi boyunca merak konusu oldu. Pope John Paul II sekizden fazla dilde konuşabiliyordu. J. R. R. Tolkien ise 15’ten fazla dil bilmenin yanı sıra kendi dillerini de oluşturdu.

Dilbilimci Émile Benveniste, insan beyninin dil öğrenme kapasitesinin teorik sınırları olabileceğini öne sürdü. Ancak modern araştırmalar bu sınırın kesin çizgilerle belirlenemediğini gösteriyor.

Max Planck Institute for Psycholinguistics tarafından yapılan çalışmalar, çok dil bilen bireylerde beynin farklı çalıştığını ortaya koydu. Diller arasında geçiş yapma yeteneği, daha esnek sinir ağlarıyla bağlantılı. Erken yaşta öğrenilen diller avantaj sağlasa da yetişkinlikte öğrenilen diller de kalıcı izler bırakabiliyor.

Asıl mesele kaç dil değil, o dilleri ne kadar derin bildiğiniz.

58 dil iddiası kulağa etkileyici geliyor. Ancak uzmanlara göre asıl önemli nokta dil sayısından çok hakimiyet seviyesi. Turistik düzeyde iletişim kurmak ile edebiyat okuyabilmek arasında büyük fark bulunuyor.

Ziad Fazah’ın hikayesi bu açıdan dikkat çekici örnek sunuyor. İddialar abartılı olabilir, fakat yüksek dil öğrenme kapasitesi olduğu da inkâr edilmiyor. İnsan beyninin potansiyeli hala tam olarak çözülebilmiş değil.

Sonuç olarak tartışma tek noktaya çıkıyor. Çok sayıda dil öğrenmek mümkün, ancak hepsinde aynı derinliğe ulaşmak pek gerçekçi görünmüyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
