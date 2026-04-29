Tam 58 Dili Şakır Şakır Konuşabiliyor: Rekor Kırdı

Ziad Fazah, 1998 yılında Guinness World Records tarafından 'en fazla dil bilen insan' olarak kayda geçti. O dönemde 58 farklı dili konuşabildiği öne sürüldü ve kısa sürede dünya çapında tanınan isim haline geldi.

Ancak 2008 yılında Şili’de yayınlanan televizyon programı dengeleri değiştirdi. Farklı dillerde yöneltilen basit sorular karşısında tatmin edici cevaplar veremediği görüldü. Bu olay sonrası dil bilmek kavramı yeniden tartışmaya açıldı. Günlük konuşma mı esas alınmalı, yoksa akademik seviyede hakimiyet mi beklenmeli sorusu öne çıktı.

Dilbilim dünyasında altı veya daha fazla dili akıcı konuşabilen kişiler hiperpoliglot olarak tanımlanıyor. Alexander Arguelles ve Richard Simcott gibi isimler, disiplinli çalışma ve tekrarın önemini vurguluyor. Bu isimler onlarca dil bilse de her dilde aynı seviyede yetkinlik iddiasında bulunmuyor.