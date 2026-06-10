Tanker Kamyonlarının Arkasından Sarkan Zincirler Ne İşe Yarıyor?
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Otobanda veya şehir içi trafikte seyahat ederken, önünüzde giden devasa bir akaryakıt tankerinin arkasından yere doğru sarkan ve asfalta sürtünen metal bir zincir mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Görünüşte paslı, eski ve hiçbir amaca hizmet etmiyormuş gibi duran bu zincirlerin arkasında, aslında devasa bir fizik kuralı ve güvenlik mühendisliği yatıyor.
Peki, tonlarca yanıcı madde taşıyan bu dev araçların arkasından neden zincir sarkar? İşte gerçekler...
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Benzin, mazot veya gaz gibi yüksek derecede yanıcı sıvıları taşıyan tankerler hareket halindeyken, dışarıdan görünmeyen büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırlar.
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İşte arkadan sarkan o metal zincirler, tam bu noktada devreye girerek topraklama mekanizması görevi görür.
Pek çok sürücünün aklına gelen "Peki, metal zincirin asfalta sürtünmesi ya kıvılcım çıkarıp sızan yakıtı ateşlerse?" sorusunun cevabı ise oldukça net: Kesinlikle hayır.
Son yıllarda yollarda arkası zincirli tanker görme sıklığımız giderek azalıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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