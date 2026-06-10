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Tanker Kamyonlarının Arkasından Sarkan Zincirler Ne İşe Yarıyor?

Tanker Kamyonlarının Arkasından Sarkan Zincirler Ne İşe Yarıyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 23:33
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Otobanda veya şehir içi trafikte seyahat ederken, önünüzde giden devasa bir akaryakıt tankerinin arkasından yere doğru sarkan ve asfalta sürtünen metal bir zincir mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Görünüşte paslı, eski ve hiçbir amaca hizmet etmiyormuş gibi duran bu zincirlerin arkasında, aslında devasa bir fizik kuralı ve güvenlik mühendisliği yatıyor.

Peki, tonlarca yanıcı madde taşıyan bu dev araçların arkasından neden zincir sarkar? İşte gerçekler...

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Benzin, mazot veya gaz gibi yüksek derecede yanıcı sıvıları taşıyan tankerler hareket halindeyken, dışarıdan görünmeyen büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırlar.

Benzin, mazot veya gaz gibi yüksek derecede yanıcı sıvıları taşıyan tankerler hareket halindeyken, dışarıdan görünmeyen büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırlar.

Kamyon hızlandıkça, tankın içindeki sıvının duvarlara sürtünmesi ve devasa lastiklerin asfaltla teması nedeniyle aracın gövdesinde çok yüksek oranda statik elektrik (elektrostatik yük) birikir.

Eğer bu elektrik yükü kontrol altına alınmazsa; yakıtın yüklenmesi, boşaltılması veya en ufak bir sızıntı anında biriken statik elektrik havaya yayılan yanıcı gaz buharlarıyla birleşebilir. Sonuç ise tek bir kıvılcımla tetiklenecek felaket boyutunda bir patlama veya yangındır.

İşte arkadan sarkan o metal zincirler, tam bu noktada devreye girerek topraklama mekanizması görevi görür.

İşte arkadan sarkan o metal zincirler, tam bu noktada devreye girerek topraklama mekanizması görevi görür.

Kamyon hareket ederken hafifçe sallanan zincir, aralıklı olarak yola temas eder. Araç gövdesinde biriken tüm tehlikeli statik elektrik yükü, metal zincir üzerinden güvenli bir şekilde doğrudan toprağa aktarılarak nötralize edilir. Böylece tehlikeli elektrostatik deşarjların (ESD) ve ölümcül kıvılcımların önüne geçilmiş olur.

Pek çok sürücünün aklına gelen "Peki, metal zincirin asfalta sürtünmesi ya kıvılcım çıkarıp sızan yakıtı ateşlerse?" sorusunun cevabı ise oldukça net: Kesinlikle hayır.

Pek çok sürücünün aklına gelen "Peki, metal zincirin asfalta sürtünmesi ya kıvılcım çıkarıp sızan yakıtı ateşlerse?" sorusunun cevabı ise oldukça net: Kesinlikle hayır.

Zincirler yola büyük bir basınçla bastırılmıyor veya sertçe çarpmıyor. Sadece aracın şasisiyle zemin arasındaki teması koparmayacak şekilde hafifçe sallanıyor. Uygulanan basınç minimum düzeyde olduğu için asfalt üzerinde yangına sebep olabilecek bir kıvılcım üretmesi fiziksel olarak mümkün olmuyor.

Son yıllarda yollarda arkası zincirli tanker görme sıklığımız giderek azalıyor.

Son yıllarda yollarda arkası zincirli tanker görme sıklığımız giderek azalıyor.

Yapılan son araştırmalar ve geliştirilen yeni teknolojiler, yakıt tanklarının güvenliğini sağlamak için artık ilkel metal zincirlerin şart olmadığını ortaya koydu.Günümüzün modern tankerlerinde, uluslararası güvenlik yönetmeliklerinin de değişmesiyle birlikte, zincir yerine çok daha estetik ve etkili olan statik deşarj şeritleri veya elektrik yükünü doğrudan yola aktarabilen iletken özel lastikler tercih ediliyor. Ancak teknoloji ne kadar değişirse değişsin, o eski paslı zincirler lojistik tarihinin en basit ve en etkili güvenlik devrimlerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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