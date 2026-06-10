Tanker Kamyonlarının Arkasından Sarkan Zincirler Ne İşe Yarıyor?

Yapılan son araştırmalar ve geliştirilen yeni teknolojiler, yakıt tanklarının güvenliğini sağlamak için artık ilkel metal zincirlerin şart olmadığını ortaya koydu.Günümüzün modern tankerlerinde, uluslararası güvenlik yönetmeliklerinin de değişmesiyle birlikte, zincir yerine çok daha estetik ve etkili olan statik deşarj şeritleri veya elektrik yükünü doğrudan yola aktarabilen iletken özel lastikler tercih ediliyor. Ancak teknoloji ne kadar değişirse değişsin, o eski paslı zincirler lojistik tarihinin en basit ve en etkili güvenlik devrimlerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.