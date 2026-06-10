Dağları Delip Açtıkları Tünelden Gemilere Yol Açacaklar

Skanska Norge ve Vassbakk og Stol ortaklığı (Norveç)

AF Gruppen Norge (Norveç)

Eiffage Génie Civil (Fransa)

Acciona Construcción ve Bertelsen og Garpestad ortaklığı (İspanya/Norveç)

Stad Gemi Tüneli'nin inşası, sadece finansal değil, teknik olarak da muazzam bir meydan okuma içeriyor. Mühendisler, en az 20 metre genişliğinde devasa kaya mağaraları açmak için İskandinavya'nın çok sert kayaç yapısıyla mücadele edecek. Deniz suyu içinde ve yakınında özel betonarme yapıların inşa edileceği projede; su sızıntılarına ve Kuzey Avrupa'nın dondurucu soğuklarına karşı en üst düzey koruma teknolojileri kullanılacak. Eğer pazarlık masasından uzlaşı çıkarsa, dünya denizciliği yepyeni bir çağa gözlerini açacak.