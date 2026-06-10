Dağları Delip Açtıkları Tünelden Gemilere Yol Açacaklar
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Norveç, denizcilik tarihini kökten değiştirecek ve mühendislik sınırlarını zorlayacak devasa bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Hükümetin artan maliyetler nedeniyle iptal etmek istemesine rağmen, Norveç Parlamentosu (Storting) geri adım atmayarak dünyanın ilk tam ölçekli gemi tüneli projesine devam etme kararı aldı.
Stad Yarımadası’nın en dar noktasında inşa edilecek olan Stad Gemi Tüneli, Norveç'in en tehlikeli, fırtınaları ve dalgalarıyla ünlü deniz yollarından birini devre dışı bırakarak gemilere dağların içinden güvenli bir geçiş koridoru sunacak.
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Giriş alanlarıyla birlikte toplam uzunluğu 2,2 kilometreyi (ana tünel 1,7 km) bulacak olan bu devasa yeraltı kanalı, 50 metre yüksekliğinde ve 36 metre genişliğinde olacak.
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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, bütçeyi savunma, sağlık ve yerel hizmetlere kaydırmak amacıyla projeyi tamamen durdurmak istediklerini açıkladı.
Norveç Kıyı İdaresi, bu tarihi projeyi hayata geçirmek için dünya devi 4 inşaat konsorsiyumunu kısa listeye aldı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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