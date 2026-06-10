article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dağları Delip Açtıkları Tünelden Gemilere Yol Açacaklar

Dağları Delip Açtıkları Tünelden Gemilere Yol Açacaklar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 21:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Norveç, denizcilik tarihini kökten değiştirecek ve mühendislik sınırlarını zorlayacak devasa bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Hükümetin artan maliyetler nedeniyle iptal etmek istemesine rağmen, Norveç Parlamentosu (Storting) geri adım atmayarak dünyanın ilk tam ölçekli gemi tüneli projesine devam etme kararı aldı.

Stad Yarımadası’nın en dar noktasında inşa edilecek olan Stad Gemi Tüneli, Norveç'in en tehlikeli, fırtınaları ve dalgalarıyla ünlü deniz yollarından birini devre dışı bırakarak gemilere dağların içinden güvenli bir geçiş koridoru sunacak.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Giriş alanlarıyla birlikte toplam uzunluğu 2,2 kilometreyi (ana tünel 1,7 km) bulacak olan bu devasa yeraltı kanalı, 50 metre yüksekliğinde ve 36 metre genişliğinde olacak.

Giriş alanlarıyla birlikte toplam uzunluğu 2,2 kilometreyi (ana tünel 1,7 km) bulacak olan bu devasa yeraltı kanalı, 50 metre yüksekliğinde ve 36 metre genişliğinde olacak.

Tamamlandığında, büyük yolcu gemileri ve ticari yük gemileri, açık denizin zorlu ve ölümcül hava koşullarına maruz kalmadan, doğrudan dağların oyulmasıyla açılan bu dev kaya mağarasının içinden geçebilecek.

Proje ilk kez 10 yıl önce gündeme geldiğinde maliyeti 1,5 milyar Norveç kronu (yaklaşık 110 milyon sterlin) olarak hesaplanmıştı. Ancak güncel tahminlerin 9,4 milyar Norveç kronuna (yaklaşık 700 milyon sterlin) fırlaması, ülkeyi siyasi bir krizin eşiğine getirdi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, bütçeyi savunma, sağlık ve yerel hizmetlere kaydırmak amacıyla projeyi tamamen durdurmak istediklerini açıkladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, bütçeyi savunma, sağlık ve yerel hizmetlere kaydırmak amacıyla projeyi tamamen durdurmak istediklerini açıkladı.

İhaleye giren dev şirketlerin teklifleri, hükümetin tavsiye ettiği 5,3 milyar kronluk tavan sınırın çok üzerinde kalınca iktidar partisi havlu attı. Ancak Başbakan Støre'nin 'Müzakerelerle bu fiyat düşmez, projeyi iptal edelim' çıkışı parlamentoda karşılık bulmadı. Parlamento, Kıyı İdaresi'ne yüklenici firmalarla pazarlık masasına oturma yetkisi veren kararı onayladı.

Norveç Kıyı İdaresi, bu tarihi projeyi hayata geçirmek için dünya devi 4 inşaat konsorsiyumunu kısa listeye aldı:

Norveç Kıyı İdaresi, bu tarihi projeyi hayata geçirmek için dünya devi 4 inşaat konsorsiyumunu kısa listeye aldı:

  • Skanska Norge ve Vassbakk og Stol ortaklığı (Norveç)

  • AF Gruppen Norge (Norveç)

  • Eiffage Génie Civil (Fransa)

  • Acciona Construcción ve Bertelsen og Garpestad ortaklığı (İspanya/Norveç)

Stad Gemi Tüneli'nin inşası, sadece finansal değil, teknik olarak da muazzam bir meydan okuma içeriyor. Mühendisler, en az 20 metre genişliğinde devasa kaya mağaraları açmak için İskandinavya'nın çok sert kayaç yapısıyla mücadele edecek. Deniz suyu içinde ve yakınında özel betonarme yapıların inşa edileceği projede; su sızıntılarına ve Kuzey Avrupa'nın dondurucu soğuklarına karşı en üst düzey koruma teknolojileri kullanılacak. Eğer pazarlık masasından uzlaşı çıkarsa, dünya denizciliği yepyeni bir çağa gözlerini açacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın