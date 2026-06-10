Diyetisyenlerin Favorisi Belli Oldu: En Sağlıklı Süt Şaşırttı
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Uzmanlar, keçi sütünün sindirimi kolaylaştıran yapısı ve zengin besin içeriğiyle bağırsak, kalp ve kemik sağlığı açısından önemli avantajlar sunduğunu belirtiyor.
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Süt tüketiminde tercihlerin çoğu zaman inek sütünden yana kullanıldığı bilinse de, uzmanlar keçi sütünün sağlık açısından dikkat çeken faydalarına işaret ediyor.
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Bu nedenle keçi sütü, özellikle süt ürünlerini tüketirken sindirim sorunu yaşayan bazı kişiler tarafından daha rahat tolere edilebiliyor.
Keçi sütü; kalsiyum, D vitamini ve fosfor açısından zengin yapısıyla kemik sağlığını destekleyen besinler arasında yer alıyor.
Bir bardak keçi sütü yaklaşık 9 gram protein içeriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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