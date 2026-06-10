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Diyetisyenlerin Favorisi Belli Oldu: En Sağlıklı Süt Şaşırttı

Diyetisyenlerin Favorisi Belli Oldu: En Sağlıklı Süt Şaşırttı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 18:56
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Uzmanlar, keçi sütünün sindirimi kolaylaştıran yapısı ve zengin besin içeriğiyle bağırsak, kalp ve kemik sağlığı açısından önemli avantajlar sunduğunu belirtiyor.

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Süt tüketiminde tercihlerin çoğu zaman inek sütünden yana kullanıldığı bilinse de, uzmanlar keçi sütünün sağlık açısından dikkat çeken faydalarına işaret ediyor.

Süt tüketiminde tercihlerin çoğu zaman inek sütünden yana kullanıldığı bilinse de, uzmanlar keçi sütünün sağlık açısından dikkat çeken faydalarına işaret ediyor.

Sindirimi kolay yağ yapısı, vitamin ve mineral zenginliğiyle öne çıkan keçi sütü; bağırsaklardan kalp sağlığına, kemiklerden göz sağlığına kadar birçok alanda destek sağlayabiliyor.

Beslenme uzmanlarına göre keçi sütü, içerdiği kısa ve orta zincirli yağ asitleri sayesinde vücut tarafından daha kolay sindirilebiliyor. Yağ küreciklerinin daha küçük olması da sindirim sürecini kolaylaştıran önemli özelliklerden biri olarak gösteriliyor.

Bu nedenle keçi sütü, özellikle süt ürünlerini tüketirken sindirim sorunu yaşayan bazı kişiler tarafından daha rahat tolere edilebiliyor.

Bu nedenle keçi sütü, özellikle süt ürünlerini tüketirken sindirim sorunu yaşayan bazı kişiler tarafından daha rahat tolere edilebiliyor.

Ayrıca bağırsak florasını destekleyen probiyotikler ve yararlı bakterilerin gelişimine katkı sağlayan prebiyotik bileşenler de içeriyor. Uzmanlar, keçi sütünün kolesterol ve tansiyon üzerinde olumlu etkiler gösterebileceğine dikkat çekiyor. İçeriğinde bulunan bazı protein parçacıkları, damarların gevşemesine yardımcı olan mekanizmaları destekleyerek kan basıncının dengelenmesine katkıda bulunabiliyor.

Ayrıca omega-3 ve omega-6 yağ asitleri açısından dengeli bir profile sahip olması ve antioksidan bileşenler içermesi, kalp ve damar sağlığı açısından önemli avantajlar arasında gösteriliyor.

Keçi sütü; kalsiyum, D vitamini ve fosfor açısından zengin yapısıyla kemik sağlığını destekleyen besinler arasında yer alıyor.

Keçi sütü; kalsiyum, D vitamini ve fosfor açısından zengin yapısıyla kemik sağlığını destekleyen besinler arasında yer alıyor.

Bu besin öğeleri kemik yoğunluğunun korunmasına yardımcı olurken, ilerleyen yaşlarda görülebilen kemik kaybı riskinin azaltılmasına da katkı sağlayabiliyor.

Uzmanlar, düzenli ve dengeli tüketimin kemiklerin yanı sıra diş sağlığının korunmasına da destek olabileceğini belirtiyor.

Bir bardak keçi sütü yaklaşık 9 gram protein içeriyor.

Bir bardak keçi sütü yaklaşık 9 gram protein içeriyor.

Bunun yanında potasyum, fosfor, A vitamini ve D vitamini bakımından da dikkat çekiyor. Özellikle A vitamini içeriğinin göz sağlığı için önemli olduğu vurgulanırken, keçi sütünün bu açıdan birçok süt türüne göre avantaj sağlayabildiği ifade ediliyor.

Keçi sütü, badem veya yulaf sütü gibi bitkisel alternatiflerle karşılaştırıldığında daha yüksek protein içeriğiyle öne çıkıyor. Protein ihtiyacını doğal kaynaklardan karşılamak isteyenler için güçlü bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, keçi sütünün bazı avantajlarına rağmen herkes için uygun olmayabileceği konusunda da uyarıyor. İnek sütü proteinine alerjisi bulunan kişilerin önemli bir kısmı keçi sütüne de reaksiyon gösterebiliyor. Ayrıca keçi sütü laktoz içerdiğinden, laktoz intoleransı bulunan bireylerde şikâyetlere yol açabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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