Diyetisyenlerin Favorisi Belli Oldu: En Sağlıklı Süt Şaşırttı

Ayrıca bağırsak florasını destekleyen probiyotikler ve yararlı bakterilerin gelişimine katkı sağlayan prebiyotik bileşenler de içeriyor. Uzmanlar, keçi sütünün kolesterol ve tansiyon üzerinde olumlu etkiler gösterebileceğine dikkat çekiyor. İçeriğinde bulunan bazı protein parçacıkları, damarların gevşemesine yardımcı olan mekanizmaları destekleyerek kan basıncının dengelenmesine katkıda bulunabiliyor.

Ayrıca omega-3 ve omega-6 yağ asitleri açısından dengeli bir profile sahip olması ve antioksidan bileşenler içermesi, kalp ve damar sağlığı açısından önemli avantajlar arasında gösteriliyor.