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Metrelerdeki Kırmızı Sayıların Asıl Görevi Ortaya Çıktı: Gören Tasarım Sanıyor

Metrelerdeki Kırmızı Sayıların Asıl Görevi Ortaya Çıktı: Gören Tasarım Sanıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 17:32
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Evde tamirat ya da ölçüm yaparken kullanılan mezuralardaki kırmızı sayılar yıllardır birçok kişinin dikkatini çekiyor. Ancak çoğu kişi bu işaretlerin sadece tasarımsal bir detay olduğunu düşünürken, gerçekte inşaat sektöründe önemli bir işlev üstlendikleri ortaya çıktı.

Mezuralarda kırmızı renkle işaretlenen sayılar, duvar dikmelerinin ve taşıyıcı elemanların standart yerleşim aralıklarını göstermek için kullanılıyor. Böylece ustalar ve kendin yap projeleriyle uğraşan kişiler sürekli hesap yapmak zorunda kalmadan hızlı ölçüm yapabiliyor.

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ABD'de ve birçok ülkede duvar dikmeleri, kirişler ve taşıyıcı elemanlar genellikle 16 inç aralıklarla yerleştiriliyor.

ABD'de ve birçok ülkede duvar dikmeleri, kirişler ve taşıyıcı elemanlar genellikle 16 inç aralıklarla yerleştiriliyor.

Bu nedenle mezuralarda 16, 32, 48, 64, 80 ve 96 inç gibi ölçüler kırmızı kutular veya işaretlerle vurgulanıyor.

Bu sistem sayesinde işçiler, duvarın arkasındaki taşıyıcı dikmelerin nerede olabileceğini kolayca tahmin edebiliyor. Özellikle raf monte etmek, televizyon asmak veya duvara ağır bir eşya sabitlemek isteyenler için bu işaretler önemli bir rehber görevi görüyor.

Mezura üzerindeki kırmızı işaretler özellikle ev tadilatlarında ve marangozluk işlerinde zaman kazandırıyor.

Mezura üzerindeki kırmızı işaretler özellikle ev tadilatlarında ve marangozluk işlerinde zaman kazandırıyor.

Bir duvarda ilk dikmenin yeri tespit edildikten sonra, sonraki dikmelerin konumu kırmızı işaretler yardımıyla kolayca bulunabiliyor.

Bu yöntem, yanlış noktaya delik açma riskini azaltırken ağır nesnelerin doğrudan taşıyıcı elemanlara sabitlenmesine de yardımcı oluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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