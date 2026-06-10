Metrelerdeki Kırmızı Sayıların Asıl Görevi Ortaya Çıktı: Gören Tasarım Sanıyor
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Evde tamirat ya da ölçüm yaparken kullanılan mezuralardaki kırmızı sayılar yıllardır birçok kişinin dikkatini çekiyor. Ancak çoğu kişi bu işaretlerin sadece tasarımsal bir detay olduğunu düşünürken, gerçekte inşaat sektöründe önemli bir işlev üstlendikleri ortaya çıktı.
Mezuralarda kırmızı renkle işaretlenen sayılar, duvar dikmelerinin ve taşıyıcı elemanların standart yerleşim aralıklarını göstermek için kullanılıyor. Böylece ustalar ve kendin yap projeleriyle uğraşan kişiler sürekli hesap yapmak zorunda kalmadan hızlı ölçüm yapabiliyor.
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ABD'de ve birçok ülkede duvar dikmeleri, kirişler ve taşıyıcı elemanlar genellikle 16 inç aralıklarla yerleştiriliyor.
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Mezura üzerindeki kırmızı işaretler özellikle ev tadilatlarında ve marangozluk işlerinde zaman kazandırıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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