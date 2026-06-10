Metrelerdeki Kırmızı Sayıların Asıl Görevi Ortaya Çıktı: Gören Tasarım Sanıyor

Evde tamirat ya da ölçüm yaparken kullanılan mezuralardaki kırmızı sayılar yıllardır birçok kişinin dikkatini çekiyor. Ancak çoğu kişi bu işaretlerin sadece tasarımsal bir detay olduğunu düşünürken, gerçekte inşaat sektöründe önemli bir işlev üstlendikleri ortaya çıktı.

Mezuralarda kırmızı renkle işaretlenen sayılar, duvar dikmelerinin ve taşıyıcı elemanların standart yerleşim aralıklarını göstermek için kullanılıyor. Böylece ustalar ve kendin yap projeleriyle uğraşan kişiler sürekli hesap yapmak zorunda kalmadan hızlı ölçüm yapabiliyor.

Kaynak