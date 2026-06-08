"Su Sudur" Diyenler Yanılıyor: İşte Her Su Markasının Tadının Farklı Olmasının Nedeni
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İki kişiden birini suya bağlı büyük bir marka testinden geçirseniz, pek çoğu tercih ettiği markayı körü körüne seçebilir. 'Su sudur' gibi görünse de şişelenmiş su markaları arasında gerçek ve ölçülebilir tat farklılıkları mevcuttur. Bu fark, suyu 'saf' olarak tanımlayan kimyanın bile sahip olduğu mineral içeriğinden, pH düzeyinden ve kaynağın jeolojik yapısından kaynaklanır.
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Suyun tadını belirleyen temel mineral parametreleri nelerdir?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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