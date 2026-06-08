"Su Sudur" Diyenler Yanılıyor: İşte Her Su Markasının Tadının Farklı Olmasının Nedeni

Evet, ve bu konu genellikle göz ardı edilir. Araştırmalar, PET (polietilen tereftalat) şişelerde saklanan suyun, cam ya da kutulardaki aynı suya kıyasla daha uzun depolandığında polimer kaynaklı bileşikler nedeniyle hafif tat farklılıkları sergileyebileceğini göstermiştir. Bu katkı son derece düşük konsantrasyonlarda gerçekleşir ve güvenlik limitlerinin çok altında kalır. Buna karşın özellikle yüksek sıcaklıklarda depolama ya da uzun raf ömrü söz konusu olduğunda plastik kaynaklı tat notaları bazı kişiler tarafından fark edilmektedir. Çevre araştırmaları bu konuyu 2000'li yıllardan bu yana yakından takip etmektedir.