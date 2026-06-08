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"Su Sudur" Diyenler Yanılıyor: İşte Her Su Markasının Tadının Farklı Olmasının Nedeni

"Su Sudur" Diyenler Yanılıyor: İşte Her Su Markasının Tadının Farklı Olmasının Nedeni

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 17:53
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İki kişiden birini suya bağlı büyük bir marka testinden geçirseniz, pek çoğu tercih ettiği markayı körü körüne seçebilir. 'Su sudur' gibi görünse de şişelenmiş su markaları arasında gerçek ve ölçülebilir tat farklılıkları mevcuttur. Bu fark, suyu 'saf' olarak tanımlayan kimyanın bile sahip olduğu mineral içeriğinden, pH düzeyinden ve kaynağın jeolojik yapısından kaynaklanır.

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Suyun tadını belirleyen temel mineral parametreleri nelerdir?

Suyun tadını belirleyen temel mineral parametreleri nelerdir?

Su tadındaki en belirleyici unsurlar şunlardır: kalsiyum ve magnezyum (sertliği oluşturur, dolgunluk hissi verir), sodyum (belirgin bir tuz notu katar), bikarbonat (hafif alkalin tat oluşturur), klorür (kimyasal, havuz gibi çağrışım yapabilir) ve silika (bazı suların 'kayalık' ya da mineral ağır hissi buradan gelir). Avrupa'daki doğal maden suyu markaları bu parametreleri etikette mg/L cinsinden açıkça belirtmek zorundadır.

pH değeri suyun tadını nasıl değiştirir?

pH değeri suyun tadını nasıl değiştirir?

Nötr su, pH 7 değerine sahiptir. Bununla birlikte pek çok şişelenmiş su, kaynağın jeolojisine bağlı olarak biraz daha asidik (pH 6,5 civarı) ya da alkalin (pH 8+ civarı) olabilir. Asidik sular hafif keskin ya da canlı hissettirirken yüksek pH'lı sular genellikle 'yumuşak' ve 'düz' olarak tarif edilir. Bazı premium markalar alkalin su etiketiyle yüksek pH değerini özellikle ön plana çıkarır.

Plastik şişenin kendi etkisi var mı?

Plastik şişenin kendi etkisi var mı?

Evet, ve bu konu genellikle göz ardı edilir. Araştırmalar, PET (polietilen tereftalat) şişelerde saklanan suyun, cam ya da kutulardaki aynı suya kıyasla daha uzun depolandığında polimer kaynaklı bileşikler nedeniyle hafif tat farklılıkları sergileyebileceğini göstermiştir. Bu katkı son derece düşük konsantrasyonlarda gerçekleşir ve güvenlik limitlerinin çok altında kalır. Buna karşın özellikle yüksek sıcaklıklarda depolama ya da uzun raf ömrü söz konusu olduğunda plastik kaynaklı tat notaları bazı kişiler tarafından fark edilmektedir. Çevre araştırmaları bu konuyu 2000'li yıllardan bu yana yakından takip etmektedir.

Körleme tadım deneyleri ne gösteriyor?

Körleme tadım deneyleri ne gösteriyor?

Çeşitli gıda dergilerinin yürüttüğü körleme testleri (markaların etiketleri gizlenerek yapılan) genellikle ilginç sonuçlar verir: katılımcıların büyük bölümü en pahalı markayı seçemez; ancak mineral içeriği çok farklı iki marka arasındaki fark tutarlı biçimde hissedilir. Bu, damağın kimyasal farklılıklara gerçekten duyarlı olduğunu ama fiyat veya marka imajının çoğu zaman tat algısını gölgelediğini ortaya koymaktadır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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