Otellerin Bu Kadar Güzel Kokması Bundanmış
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Bir otelin lobisine adım attığınız anda size ait olmayan, yabancı ama bir o kadar da davetkar bir koku dalgasıyla karşılaşırsınız. Bu koku sizi rahatsız etmez, aksine 'daha uzun kalmak istiyorum' hissi uyandırır. Bu tesadüf değildir. Dünyanın büyük otel zincirlerinin tamamı, kokuyu bilinçli bir pazarlama aracı olarak kullanmaktadır. Uygulamanın bir adı bile vardır: 'koku pazarlaması' ya da ingilizcedeki karşılığıyla 'scent marketing.'
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Koku pazarlaması nedir ve oteller onu nasıl uygular?
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Nörobilim açısından koku-bellek bağlantısı nasıl çalışır?
Hangi koku notaları oteller tarafından tercih ediliyor?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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