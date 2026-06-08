Otellerin Bu Kadar Güzel Kokması Bundanmış

Bir otelin lobisine adım attığınız anda size ait olmayan, yabancı ama bir o kadar da davetkar bir koku dalgasıyla karşılaşırsınız. Bu koku sizi rahatsız etmez, aksine 'daha uzun kalmak istiyorum' hissi uyandırır. Bu tesadüf değildir. Dünyanın büyük otel zincirlerinin tamamı, kokuyu bilinçli bir pazarlama aracı olarak kullanmaktadır. Uygulamanın bir adı bile vardır: 'koku pazarlaması' ya da ingilizcedeki karşılığıyla 'scent marketing.'

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