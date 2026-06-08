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Yaşam
Otellerin Bu Kadar Güzel Kokması Bundanmış

Otellerin Bu Kadar Güzel Kokması Bundanmış

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 17:32
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Bir otelin lobisine adım attığınız anda size ait olmayan, yabancı ama bir o kadar da davetkar bir koku dalgasıyla karşılaşırsınız. Bu koku sizi rahatsız etmez, aksine 'daha uzun kalmak istiyorum' hissi uyandırır. Bu tesadüf değildir. Dünyanın büyük otel zincirlerinin tamamı, kokuyu bilinçli bir pazarlama aracı olarak kullanmaktadır. Uygulamanın bir adı bile vardır: 'koku pazarlaması' ya da ingilizcedeki karşılığıyla 'scent marketing.'

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Koku pazarlaması nedir ve oteller onu nasıl uygular?

Koku pazarlaması nedir ve oteller onu nasıl uygular?

Koku pazarlaması, bir markanın tüketicilerde belirli duygusal tepkiler uyandırmak amacıyla özel olarak tasarlanmış kokuları mekânlarında yaymak için kullandığı stratejidir. Oteller bu amaçla genellikle koku yayma sistemlerini HVAC altyapılarına entegre eder. Bu sistemler, lobi, koridor ve ortak alanlara saatte belirli miktarlarda koku molekülü yayar. Uluslararası zincirleri olan oteller, kendilerine özgü imza kokuları oluşturmuştur. Misafirlerin bu koku ile marka arasında bilinçdışı bir bağ kurması hedeflenmektedir.

Nörobilim açısından koku-bellek bağlantısı nasıl çalışır?

Nörobilim açısından koku-bellek bağlantısı nasıl çalışır?

Koku duyusu, diğer tüm duyulardan farklı bir nöroanatomiye sahiptir. Görme ve işitme gibi duyular talamustan geçerek serebral kortekse ulaşır; oysa koku doğrudan limbik sisteme, yani duygusal hafıza ve motivasyonun merkezi olan bölgeye ulaşır. Bu nedenle belirli bir koku, yıllarca önce yaşanan bir anıyı neredeyse fotoğraf netliğinde geri getirebilir. Incelemeler, hoş bir kokuya maruz kalan tüketicilerin bir mekânda daha uzun zaman geçirdiğini ve harcama miktarlarının arttığını ortaya koymaktadır.

Hangi koku notaları oteller tarafından tercih ediliyor?

Hangi koku notaları oteller tarafından tercih ediliyor?

Otel koku tasarımcıları genel olarak şu kategorilerde çalışır: lüks oteller beyaz çay, zambak, bergamot ve beyaz müşk gibi taze ve steril çağrışım yapan notları tercih ederken butik oteller çam, sedirağacı ve sandal ağacı gibi sıcak-odunsu tonlara yönelir. Beach resort otelleri hindistan cevizi ve okyanus notlarını, şehir içi iş otelleri ise lavanta ve ökaliptüs gibi sakinleştirici esansları kullanmaktadır. Bu tercihlerin hepsinin altında psikolojik mühendislik yatar: taze notalar 'temizlik ve güven,' odunsu notalar 'sıcaklık ve kalite,' lavanta ise 'rahatlama ve düşük stres' hissini pekiştirir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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