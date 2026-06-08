Psikologlara Göre Çocuğunuzun Bilmenizi İstediği 5 Şey
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Anne babalar ile çocukları arasındaki iletişim duvarı, teknoloji çağında hiç olmadığı kadar kalınlaşmış durumda. Yapılan güncel bir araştırma, ergenlik çağındaki gençlerin iç dünyasına dair ezber bozan gerçekleri ortaya koydu. 567 gencin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, çocukların yetişkin dünyasından gizlediği veya anlatmakta zorlandığı yapısal sorunlar mercek altına alındı.
Psikologlar ve aile danışmanları, ergenlik öncesi ve esnasındaki çocukların ebeveynlerine ulaştırmak istediği hayati mesajları 5 ana başlıkta topluyor. İşte anne babaların 'her şey yolunda' sandığı anlarda aslında arka planda dönen o gerçekler...
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"Sizin Dünyanızdan Çok Daha Zor Bir Hayat Yaşıyoruz"
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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