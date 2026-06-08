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Yaşam
Psikologlara Göre Çocuğunuzun Bilmenizi İstediği 5 Şey

Psikologlara Göre Çocuğunuzun Bilmenizi İstediği 5 Şey

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 15:32
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Anne babalar ile çocukları arasındaki iletişim duvarı, teknoloji çağında hiç olmadığı kadar kalınlaşmış durumda. Yapılan güncel bir araştırma, ergenlik çağındaki gençlerin iç dünyasına dair ezber bozan gerçekleri ortaya koydu. 567 gencin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, çocukların yetişkin dünyasından gizlediği veya anlatmakta zorlandığı yapısal sorunlar mercek altına alındı.

Psikologlar ve aile danışmanları, ergenlik öncesi ve esnasındaki çocukların ebeveynlerine ulaştırmak istediği hayati mesajları 5 ana başlıkta topluyor. İşte anne babaların 'her şey yolunda' sandığı anlarda aslında arka planda dönen o gerçekler...

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"Sizin Dünyanızdan Çok Daha Zor Bir Hayat Yaşıyoruz"

"Sizin Dünyanızdan Çok Daha Zor Bir Hayat Yaşıyoruz"

Yetişkinler genellikle ergenlik dönemindeki sorunları 'büyüme sancısı' diyerek küçümseme eğiliminde oluyor. Ancak araştırma, gençlerin omuzlarında hissettikleri yükün ebeveynlerinin tahmin ettiğinden çok daha ağır olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, çocukların sosyal ve duygusal değişimlere ayak uydurmaya çalışırken yalnız hissettiklerini belirtiyor. Bu evrede çocukların duygularını hafife almamak ve onlarla bire bir, kaliteli zaman geçirmek hayati önem taşıyor.

"Büyüdük, Artık Çocuk Muamelesi Görmek İstemiyoruz"

"Büyüdük, Artık Çocuk Muamelesi Görmek İstemiyoruz"

Gençlerin en büyük hayalkırıklıklarından biri, fikirlerinin yaşları gerekçe gösterilerek dışlanması veya ciddiye alınmaması. Kendi öz saygılarını ve bağımsızlık becerilerini geliştirmeye çalışan bu çocuklar, evde daha anlamlı sorumluluklar almak istiyor. Psikologlar, aile içi kararlarda onların da fikrini almanın, ilerleyen yaşlarda ihtiyaç duyacakları özgüvenin temelini oluşturduğunu vurguluyor.

"Dışarıda Çok Kötü Şeyler Var ve Siz Çoğunu Kaçırıyorsunuz"

"Dışarıda Çok Kötü Şeyler Var ve Siz Çoğunu Kaçırıyorsunuz"

Okul koridorlarında, sokakta ya da dijital ortamlarda dönen muhabbetler, ebeveynlerin tahmin ettiğinden çok daha sert. Çocuklar, akran baskısı ve maruz kaldıkları olumsuz temalar karşısında sessiz bir yardım çığlığı atıyor. Uzmanlar uyarıyor: 'Eğer çocuğunuzun zor sorularına dürüst ve kapsamlı cevaplar veren bir 'güvenli kaynak' siz olmazsanız, internet ya da sokak bu boşluğu anında dolduracaktır.'

"Ekranlar Konusunda Asla Aynı Düşünmeyeceğiz"

"Ekranlar Konusunda Asla Aynı Düşünmeyeceğiz"

Teknoloji, gençler için sadece bir eğlence değil; sosyal statülerinin ve hayata tutunma biçimlerinin tam merkezi. Ebeveynlerin 'hayır' demek için haklı sebepleri olsa da, bu konuda her zaman bir fikir ayrılığı yaşanacaktır. Uzmanlar, sınırların net çizildiği, ucu açık olmayan ve karşılıklı güvene dayalı dijital sözleşmeler yapılmasını öneriyor.

"Özel Alanımıza Saygı Duymaya Başlama Zamanınız Geldi"

"Özel Alanımıza Saygı Duymaya Başlama Zamanınız Geldi"

Büyümenin en doğal sonucu, bireyselleşme ve mahremiyet ihtiyacıdır. Ergenlik çağındaki çocuklar, tek başına alışverişe gitmek veya odasının kapısının çalınarak girilmesi gibi haklı özgürlükler talep ediyor. Psikologlara göre, eğer anne babalar bu yaştaki çocuklarla kontrollü bir özgürlük müzakeresine girmez ve esneklik göstermezse, gençler tehlikeli davranışlarını gizlice arkadan yürütmeye başlıyor. Küçük ve güvenli adımlarla onlara alan tanımak, aradaki köprüleri korumanın en doğru yolu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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