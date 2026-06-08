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Ütü Yapmayı Tarihe Karıştıran Basit Yöntem: 3 Tane Kullanmanız Yetiyor

Ütü Yapmayı Tarihe Karıştıran Basit Yöntem: 3 Tane Kullanmanız Yetiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 14:17
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Ev işlerinin en zahmetli, en çok zaman alan ve itiraf edelim ki en sevilmeyen aşamalarından biri şüphesiz ütü yapmak. Çamaşırları yıkamak, kurutmak ve katlamak zaten başlı başına bir mesaiyken, bir de kenarda biriken o devasa kırışık çamaşır dağları birçoğumuzun kabusu haline geliyor. Ancak internet dünyasını kasıp kavuran ve ev hanımları ile yalnız yaşayanların hayatını kurtaracak yepyeni bir yöntem keşfedildi: 'Buz Küpü Mucizesi.'

Ütüye veya buhar makinesine elinizi bile sürmeden, kıyafetlerinizi dakikalar içinde giyilebilir hale getiren bu pratik yöntem, ev işlerinde devrim yaratmaya aday.

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Sosyal medyada viral olan bu yöntemin mantığı aslında son derece basit.

Sosyal medyada viral olan bu yöntemin mantığı aslında son derece basit.

Kırışık kıyafetlerin yanına atacağınız birkaç küp buz, makinenin yüksek ısısıyla birleştiğinde hızla erimeye başlıyor. Eriyerek buharlaşan buz küpleri, makinenin içinde doğal bir buhar odası yaratıyor. Bu yoğun buhar, giysilerin kumaş liflerine nüfuz ederek gevşemelerini sağlıyor ve kırışıklıkları adeta kendi kendine açıyor.

Ütü derdine son veren bu pratik formülü evde uygulamak için sadece şu 4 basit adımı izlemeniz yeterli:

  • Hazırlık: Ütülemek istemediğiniz ama kırışıklıklar içinde olan kıyafetlerinizi kurutma makinesine yerleştirin.

  • Buzu Ekleyin: Çamaşırların yanına 1 ila 3 adet buz küpü (küçük bir avuç kadar) fırlatın.

  • Zamanı Ayarlayın: Kurutma makinesini yüksek ısı programına getirin ve sadece 10 ila 15 dakika çalıştırın.

  • Hemen Asın: Süre dolduğunda, yeni kırışıklıkların oluşmasını önlemek için kıyafetlerinizi henüz sıcak ve buharlıyken hemen makineden çıkarıp askıya asın. Birkaç kez sertçe salladığınızda farkı göreceksiniz.

Yöntemi deneyenlerin test sonuçları oldukça şaşırtıcı.

Yöntemi deneyenlerin test sonuçları oldukça şaşırtıcı.

Çamaşır yığınlarının arasında günlerce bekleyen pamuklu ve sentetik karışımlı elbiseler üzerinde yapılan denemelerde, derin kırışıklıkların gözle görülür şekilde düzeldiği tespit edildi. Elbette jilet gibi bir kumaş pantolon ütüsü kadar kusursuz olmasa da, kıyafetleri dışarı çıkarken tamamen giyilebilir ve pürüzsüz hale getiriyor. Özellikle sabahları işe veya okula yetişmeye çalışırken kurtarıcı bir rol üstleniyor.

Bu yöntemi uygularken bilmeniz gereken birkaç ufak detay da mevcut:

Bu yöntemi uygularken bilmeniz gereken birkaç ufak detay da mevcut:

  • Buzlar eriyene kadar makinenin içinden yüksek sesli bir tıkırtı duyulabilir, bu son derece normaldir.

  • Makineye buz atmak cihaza zarar vermez ancak yine de içinizin rahat etmesi için kurutma makinenizin kullanım kılavuzunu kontrol edebilirsiniz.

  • Eğer evinizde çok yeni model bir kurutma makinesi varsa, bu yönteme hiç gerek kalmadan cihazınızın kendi 'buhar döngüsü' (steam cycle) özelliğini de kullanabilirsiniz.

Özellikle pamuklu kumaşlarda ve günlük gömleklerde hafif rötuşlar için harika sonuçlar veren bu '3 buz küpü' yöntemi, sizi saatlerce ütü başında zaman kaybetmekten kurtaracak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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