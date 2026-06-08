Denizin Ortasına Ada Yapıp Altına Otoyol İnşa Ettiler

Modern dünya, insan zekası ve teknolojinin birleşimiyle inşa edilen yeni bir mühendislik harikasına tanıklık ediyor. Hong Kong hükümeti, ulaşım ağını devrimsel bir boyuta taşımak adına okyanusun ortasında sıfırdan iki devasa yapay ada inşa ederek, denizin tam 55 metre altında uzanan 6 kilometrelik bir su altı tünel projesini hayata geçirdi.

Ölçeği, bütçesi ve barındırdığı ilkler dalında Hong Kong tarihinin en büyük kamu işleri sözleşmesi olan Tuen Mun – Chek Lap Kok Bağlantı Yolu (TM-CLKL), sadece bir yol değil, geleceğin inşaat teknolojisine yön veren bir başyapıt olarak nitelendiriliyor.

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