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Denizin Ortasına Ada Yapıp Altına Otoyol İnşa Ettiler

Denizin Ortasına Ada Yapıp Altına Otoyol İnşa Ettiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 12:44
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Modern dünya, insan zekası ve teknolojinin birleşimiyle inşa edilen yeni bir mühendislik harikasına tanıklık ediyor. Hong Kong hükümeti, ulaşım ağını devrimsel bir boyuta taşımak adına okyanusun ortasında sıfırdan iki devasa yapay ada inşa ederek, denizin tam 55 metre altında uzanan 6 kilometrelik bir su altı tünel projesini hayata geçirdi.

Ölçeği, bütçesi ve barındırdığı ilkler dalında Hong Kong tarihinin en büyük kamu işleri sözleşmesi olan Tuen Mun – Chek Lap Kok Bağlantı Yolu (TM-CLKL), sadece bir yol değil, geleceğin inşaat teknolojisine yön veren bir başyapıt olarak nitelendiriliyor.

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Büyük Körfez Bölgesi'ndeki ulaşım altyapısının can damarı haline gelen bu mega proje, Kuzeybatı Yeni Bölgeler’ini, Hong Kong Uluslararası Havalimanı’na ve Hong Kong Limanı’na doğrudan bağlıyor.

Büyük Körfez Bölgesi'ndeki ulaşım altyapısının can damarı haline gelen bu mega proje, Kuzeybatı Yeni Bölgeler’ini, Hong Kong Uluslararası Havalimanı’na ve Hong Kong Limanı’na doğrudan bağlıyor.

Bölgedeki yoğun otoyol trafiğini gözle görülür şekilde rahatlatan tünel, Tuen Mun ile havalimanı arasındaki seyahat süresini tam 20 dakika kısalttı.

TM-CLKL projesi, inşaat sektöründe 'yapılamaz' denilenleri başararak birçok küresel ilke imza attı. Projenin öne çıkan teknik detayları ise göz kamaştırıyor:

  • Dünyanın En Büyük TBM'i: Kazı çalışmalarında, 17,6 metre (57,74 feet) devasa çapıyla dünyanın en büyük tünel açma makinesi (TBM) kullanıldı.

  • Çifte Devler: Hong Kong tarihinde bir ilk olarak, 14 metre çapındaki iki dev TBM aynı anda okyanus tabanını kazarak ilerledi.

  • Rekor Derinlik ve Uzunluk: 50 metreyi aşan derinliği ve su altındaki kilometrelerce uzunluğuyla Hong Kong’un en derin ve en uzun denizaltı karayolu tüneli unvanını aldı.

  • İleri İnşaat Teknolojisi: Çapraz geçitlerin kazılması için ilk kez mikro-TBM sistemi ve devasa kazılarda 15 hücreli özel bir set (Caterpillar Cofferdam) uygulandı.

Denizin metrelerce altındaki yüksek basınçlı kazı odalarında çalışmak, insan vücudu için en büyük zorluklardan biri.

Denizin metrelerce altındaki yüksek basınçlı kazı odalarında çalışmak, insan vücudu için en büyük zorluklardan biri.

Mühendisler bu engeli aşmak için tünelcilik tarihinde çığır açan 'doygunluk modu' tekniğini uyguladı.

Normal şartlarda yüksek basınç altında sadece 2 saat olabilen çalışma süresini günde 6 saate çıkarmak için işçilerin yaşam alanları; sıkıştırılmış oksijen, azot ve helyum karışımıyla dolduruldu. Vücutları bu basınca adapte olan işçiler, özel basınçlı mekik araçlarıyla tünele taşındı. Bu yenilikçi yöntem sayesinde, dalgıçların korkulu rüyası olan dekompresyon (vurgun) hastalığı riski neredeyse sıfıra indirildi.

Bu devasa yapı yükselirken okyanus ekosistemi ve çevre de unutulmadı.

Bu devasa yapı yükselirken okyanus ekosistemi ve çevre de unutulmadı.

Deniz trafiğini aksatmamak ve deniz canlılarının göç yollarına zarar vermemek adına tünel okyanus tabanının derinliklerine gömüldü. Ayrıca proje alanında bulunan ve nesli tehlike altında olan 280'den fazla ibrik bitkisi, koruma altına alınarak güvenli bölgelere taşındı. Çevreye gösterilen bu hassasiyet, projeye prestijli 'Hong Kong Çevre Mükemmellik Altın Ödülü'nü kazandırdı.Uluslararası mühendislik camiasının gözünü diktiği bu devasa yatırım, başarısını aldığı küresel ödüllerle tescilledi. İnovasyon alanındaki büyük ödüllerin yanı sıra ITA Tünelcilik Ödülleri'nde 'Yılın En Büyük Projesi' seçilen TM-CLKL, hem işçi güvenliği hem de mühendislik vizyonu açısından bundan sonraki deniz altı projelerine bir referans noktası olacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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