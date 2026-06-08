Denizin Ortasına Ada Yapıp Altına Otoyol İnşa Ettiler
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Modern dünya, insan zekası ve teknolojinin birleşimiyle inşa edilen yeni bir mühendislik harikasına tanıklık ediyor. Hong Kong hükümeti, ulaşım ağını devrimsel bir boyuta taşımak adına okyanusun ortasında sıfırdan iki devasa yapay ada inşa ederek, denizin tam 55 metre altında uzanan 6 kilometrelik bir su altı tünel projesini hayata geçirdi.
Ölçeği, bütçesi ve barındırdığı ilkler dalında Hong Kong tarihinin en büyük kamu işleri sözleşmesi olan Tuen Mun – Chek Lap Kok Bağlantı Yolu (TM-CLKL), sadece bir yol değil, geleceğin inşaat teknolojisine yön veren bir başyapıt olarak nitelendiriliyor.
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Büyük Körfez Bölgesi'ndeki ulaşım altyapısının can damarı haline gelen bu mega proje, Kuzeybatı Yeni Bölgeler’ini, Hong Kong Uluslararası Havalimanı’na ve Hong Kong Limanı’na doğrudan bağlıyor.
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Denizin metrelerce altındaki yüksek basınçlı kazı odalarında çalışmak, insan vücudu için en büyük zorluklardan biri.
Bu devasa yapı yükselirken okyanus ekosistemi ve çevre de unutulmadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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