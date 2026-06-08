Patates Kızarttığınız Yağları Kapsülleyip Asfalta Gömecekler

Kapsülün içinden sızan yağ, kuruyan ve sertleşen asfaltı anında yumuşatarak çatlağın içine akmasını sağlıyor. Böylece yol, insan müdahalesine gerek kalmadan kendi kendini tamir ediyor.

Bu teknolojiyi benzersiz kılan şey, kapsüllerin tasarımı. Sıradan kapsüller tek bir yumurta gibidir; kırıldığında içindeki tüm malzeme tek seferde dökülür ve biter. Ancak bu projede kullanılan kapsüller 'çok odacıklı (bal peteği benzeri)' bir yapıya sahip.