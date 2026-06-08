Patates Kızarttığınız Yağları Kapsülleyip Asfalta Gömecekler
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Mutfakta ömrünü tamamlamış atık kızartma yağları, yakında yollarımızın ömrünü uzatmak için asfalta karışabilir! Bilim insanları, çevre kirliliğine yol açan ve lavaboları tıkayan atık bitkisel yağları özel mikroskobik kapsüllere hapsederek asfalt yapımında kullanmayı başardı.
İşte yollarda çukur ve çatlak oluşumunu tarihe karıştıracak o sıra dışı projenin detayları...
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Asfalt yollar; güneş ışınları, aşırı sıcaklar, donma olayları ve ağır vasıta trafiği nedeniyle zamanla yaşlanır, kurur ve esnekliğini kaybeder.
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Asfalt karışımına eklenen bu kapsüller, yolda ağır bir araç geçtiğinde veya bir çatlak oluştuğunda basınca dayanamayarak çıtlıyor.
Yolda bir çatlak oluştuğunda kapsülün sadece o bölgedeki odacığı kırılıyor ve yeteri kadar yağ salınıyor.
Farklı sıcaklık ve sürelerde yapılan denemelerde, bu akıllı kapsüllerin asfalt yolları %80'e varan bir oranda iyileştirdiği kanıtlandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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