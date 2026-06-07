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Sıcak Havalarda Direksiyona Geçer Geçmez Bunu Yapanlar Yandı

Sıcak Havalarda Direksiyona Geçer Geçmez Bunu Yapanlar Yandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.06.2026 - 14:57
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Yaz aylarında güneşte park edilmiş bir arabaya binmek, adeta bir fırının içine girmek gibidir. Direksiyonu tutamaz, koltuğa oturamazsınız. Çoğu sürücünün bu kavurucu sıcakla mücadele etmek için yaptığı ilk şey ise motoru çalıştırır çalıştırmıştır klimayı sonuna kadar açmaktır. Ancak uzmanlar uyarıyor: Arabaya biner binmez klimayı maksimuma getirmek sadece büyük bir verimsizlik yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda sürüş güvenliğinizi de tehlikeye atıyor!

İşte uzman görüşleriyle, yaz sıcaklarında klimayı doğru kullanmanın rehberi ve yapılan ölümcül hatalar...

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Güneşin altında bekleyen bir aracın iç sıcaklığı kısa sürede 60 dereceye kadar çıkabilir.

Güneşin altında bekleyen bir aracın iç sıcaklığı kısa sürede 60 dereceye kadar çıkabilir.

Bu aşırı sıcaklık, sürücülerde ciddi dehidrasyona (susuzluk) ve refleks yavaşlamasına neden olur.

Yapılan araştırmalar, kabin içindeki sadece 10°C'lik bir sıcaklık artışının, sürücünün tepki süresini %20 oranında azalttığını gösteriyor. Bu yavaşlama, yasal alkol sınırında (0,05 promil) araç kullanmakla aynı etkiyi yaratıyor. Yani arabayı hızla soğutmamak, doğrudan kaza riskini artırıyor.

Peki, arabayı hızlıca soğutmak isterken nerede hata yapıyoruz?

Peki, arabayı hızlıca soğutmak isterken nerede hata yapıyoruz?

İşte sürücülerin en çok düştüğü tuzaklar:

Camları Açmadan Klimayı Köklemek

Arabaya biner binmez klimayı en yüksek seviyeye getirmek, sistemin kabin içindeki o 60 derecelik aşırı sıcak havayı döndürüp durmasına (devridaim etmesine) neden olur. Bu durum motoru ve klimayı aşırı yorar ancak ilk birkaç dakika sizi neredeyse hiç soğutmaz.

Hava Menfezlerini Kendine Doğru Çevirmek

Klimanın üfleme noktalarını doğrudan yüzünüze veya vücudunuza doğrultmak cazip görünse de bu durum ters etki yaratır. Hava jetlerini yukarı doğru yönlendirmek, soğuk havanın araç içinde homojen bir şekilde yayılmasını ve tüm yolculara ulaşmasını sağlar.

Yaz Sabahları Klimayı Kapatmak

Yaz sabahları hava serin olabilir ancak dış sıcaklık yükseldikçe içerideki nem artar. Klimayı tamamen kapatmak yerine, camların buğulanmasını önlemek ve görüş açısını net tutmak için sistemi açık tutmak gerekir. Mümkünse aracın içindeki 'Otomatik' (Auto) modu seçilmelidir.

Bakımı İhmal Etmek

Klima sistemi de tıpkı motor yağı veya fren hidroliği gibi bakım ister. Her 10.000 ila 15.000 kilometrede bir değiştirilmeyen tıkanmış kabin hava filtreleri, klimanın performansını ciddi şekilde düşürür.

Aracınızı çok daha hızlı ve verimli bir şekilde soğutmak için uzmanlar şu adımları izlemenizi öneriyor:

Aracınızı çok daha hızlı ve verimli bir şekilde soğutmak için uzmanlar şu adımları izlemenizi öneriyor:

Önce Isıyı Dışarı Atın: Arabaya bindiğinizde kapıları açın, klimayı açmadan önce tüm camları indirin ve bu şekilde 30-60 saniye boyunca sürün. Bu, içeride hapsolmuş aşırı sıcak havayı dışarı üfleyecek ve iç sıcaklığı dışarısı ile eşitleyecektir.

Temiz Hava (Dış Hava) Modunu Seçin: Fanı orta veya yüksek bir ayara getirin. İlk başta 'İçten İçe Hava Akımı' yerine 'Temiz Hava' (Dış Hava) seçeneğini aktif edin. Böylece dışarıdaki nispeten daha serin hava içeri alınır.

Camları Kapatıp Klimayı Açın: İçerideki sıcak hava tahliye olduktan sonra camları kapatın ve klimayı tam kapasite çalıştırın. Aracınızın çok daha kısa sürede buz gibi olduğunu göreceksiniz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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