Sıcak Havalarda Direksiyona Geçer Geçmez Bunu Yapanlar Yandı

İşte sürücülerin en çok düştüğü tuzaklar:

Camları Açmadan Klimayı Köklemek

Arabaya biner binmez klimayı en yüksek seviyeye getirmek, sistemin kabin içindeki o 60 derecelik aşırı sıcak havayı döndürüp durmasına (devridaim etmesine) neden olur. Bu durum motoru ve klimayı aşırı yorar ancak ilk birkaç dakika sizi neredeyse hiç soğutmaz.

Hava Menfezlerini Kendine Doğru Çevirmek

Klimanın üfleme noktalarını doğrudan yüzünüze veya vücudunuza doğrultmak cazip görünse de bu durum ters etki yaratır. Hava jetlerini yukarı doğru yönlendirmek, soğuk havanın araç içinde homojen bir şekilde yayılmasını ve tüm yolculara ulaşmasını sağlar.

Yaz Sabahları Klimayı Kapatmak

Yaz sabahları hava serin olabilir ancak dış sıcaklık yükseldikçe içerideki nem artar. Klimayı tamamen kapatmak yerine, camların buğulanmasını önlemek ve görüş açısını net tutmak için sistemi açık tutmak gerekir. Mümkünse aracın içindeki 'Otomatik' (Auto) modu seçilmelidir.

Bakımı İhmal Etmek

Klima sistemi de tıpkı motor yağı veya fren hidroliği gibi bakım ister. Her 10.000 ila 15.000 kilometrede bir değiştirilmeyen tıkanmış kabin hava filtreleri, klimanın performansını ciddi şekilde düşürür.