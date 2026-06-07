Sıcak Havalarda Direksiyona Geçer Geçmez Bunu Yapanlar Yandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yaz aylarında güneşte park edilmiş bir arabaya binmek, adeta bir fırının içine girmek gibidir. Direksiyonu tutamaz, koltuğa oturamazsınız. Çoğu sürücünün bu kavurucu sıcakla mücadele etmek için yaptığı ilk şey ise motoru çalıştırır çalıştırmıştır klimayı sonuna kadar açmaktır. Ancak uzmanlar uyarıyor: Arabaya biner binmez klimayı maksimuma getirmek sadece büyük bir verimsizlik yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda sürüş güvenliğinizi de tehlikeye atıyor!
İşte uzman görüşleriyle, yaz sıcaklarında klimayı doğru kullanmanın rehberi ve yapılan ölümcül hatalar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güneşin altında bekleyen bir aracın iç sıcaklığı kısa sürede 60 dereceye kadar çıkabilir.
Peki, arabayı hızlıca soğutmak isterken nerede hata yapıyoruz?
Aracınızı çok daha hızlı ve verimli bir şekilde soğutmak için uzmanlar şu adımları izlemenizi öneriyor:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın