Uzmanlar Uyardı: Ocaklardaki Mavi ve Turuncu Alev Arasındaki Fark Meğer Buymuş

Eksik yanma hem enerjiyi boşa harcar hem de tencerelerinizin altında siyah kurum lekeleri bırakır. Ancak asıl tehlike bundan çok daha büyüktür:

Gaz ocağındaki turuncu alev, gazla yeterince hava karışmadığının; bu da evde sinsi ve zehirli bir gaz olan karbonmonoksit birikmesinin göstergesi olabilir. Turuncu alevi sürekli görüyorsanız ocağı hemen kapatmalısınız.