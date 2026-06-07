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Uzmanlar Uyardı: Ocaklardaki Mavi ve Turuncu Alev Arasındaki Fark Meğer Buymuş

Uzmanlar Uyardı: Ocaklardaki Mavi ve Turuncu Alev Arasındaki Fark Meğer Buymuş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.06.2026 - 13:09
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Mutfaklarımızda her gün yemek pişirirken karşı karşıya kaldığımız, çoğunlukla sıradan veya tesadüfi kabul ettiğimiz bir detay, aslında hem bütçemiz hem de hayati güvenliğimiz hakkında çok önemli ipuçları barındırıyor. Ocak gözlerinden çıkan alevin rengi, gazın yanma kalitesinden evdeki gizli tehlikelere kadar doğrudan mesajlar veriyor. Peki, her gün gördüğümüz mavi alev ile aniden beliren turuncu alev arasındaki o hayati fark ne?

İşte doğalgazlı ocak alevinizin size anlatmaya çalıştığı gizli gerçekler ve uzmanların hayati uyarıları...

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Ocağınızı yaktığınızda yoğun ve canlı bir mavi renk görüyorsanız, her şey yolunda demektir.

Ocağınızı yaktığınızda yoğun ve canlı bir mavi renk görüyorsanız, her şey yolunda demektir.

Mavi alev; doğalgazın (yüksek metan içeriği sayesinde) oksijenle kusursuz bir oranda karıştığını ve 'tam yanma' işleminin gerçekleştiğini gösterir. Bu durum, ısının tencereye en verimli şekilde iletilmesini sağlayarak hem zamandan hem de faturadan tasarruf etmenizi sağlar.

Alevin turuncu veya sarı tonlara bürünmesi ise gazın yeterli oksijen alamadığı ve "eksik yanma" meydana geldiği anlamına gelir.

Alevin turuncu veya sarı tonlara bürünmesi ise gazın yeterli oksijen alamadığı ve "eksik yanma" meydana geldiği anlamına gelir.

Eksik yanma hem enerjiyi boşa harcar hem de tencerelerinizin altında siyah kurum lekeleri bırakır. Ancak asıl tehlike bundan çok daha büyüktür:

Gaz ocağındaki turuncu alev, gazla yeterince hava karışmadığının; bu da evde sinsi ve zehirli bir gaz olan karbonmonoksit birikmesinin göstergesi olabilir. Turuncu alevi sürekli görüyorsanız ocağı hemen kapatmalısınız.

Anlık veya kısa süreli turuncu parlamalar her zaman büyük bir arıza anlamına gelmez.

Anlık veya kısa süreli turuncu parlamalar her zaman büyük bir arıza anlamına gelmez.

Hava şartları ve evinizdeki cihazlar da alevi değiştirebilir:

  • Yüksek Nem: Evde nemlendirici cihaz kullanıyorsanız veya nemli bir günde pencereleri açtıysanız, havadaki su buharı alevi sarıya çevirebilir.

  • Musluk Suyu ve Mineraller: Nemlendiricinizde kalsiyum veya tuz içeriği yüksek musluk suyu kullanıyorsanız alev turuncuya, yüksek potasyum varsa pembeye dönebilir. (Bunu önlemek için nemlendiricilerde damıtılmış su kullanılması önerilir).

  • Kir ve Toz: Ocak gözlerinde biriken yemek artıkları, toz veya temizlik malzemesi kalıntıları da rengi bozabilir.

Ne Yapmalısınız?

Ne Yapmalısınız?

  • Önce Detaylı Bir Temizlik Yapın: Ocağınız turuncu yanıyorsa, kapatıp soğumasını bekleyin. Brülör kapaklarını ve tabanını çıkarıp küçük deliklerde tıkanıklık olup olmadığını kontrol ederek detaylıca temizleyin. Parçaları kuruduktan sonra doğru şekilde yerine takın. Genellikle temizliğin ardından alev güvenli mavi tona döner.

  • Teknik Servis Çağırın: Eğer iyi bir temizliğe rağmen turuncu veya sarı alev yanmaya devam ediyorsa, gaz ayarlarında veya tesisatta teknik bir problem olabilir. Vakit kaybetmeden yetkili bir teknik servise başvurun.

  • Havalandırmayı Unutmayın: Yemek pişirirken mutlaka davlumbaz fanlarını çalıştırın ve alanı havalandırın.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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