Uzmanlar Uyardı: Ocaklardaki Mavi ve Turuncu Alev Arasındaki Fark Meğer Buymuş
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Mutfaklarımızda her gün yemek pişirirken karşı karşıya kaldığımız, çoğunlukla sıradan veya tesadüfi kabul ettiğimiz bir detay, aslında hem bütçemiz hem de hayati güvenliğimiz hakkında çok önemli ipuçları barındırıyor. Ocak gözlerinden çıkan alevin rengi, gazın yanma kalitesinden evdeki gizli tehlikelere kadar doğrudan mesajlar veriyor. Peki, her gün gördüğümüz mavi alev ile aniden beliren turuncu alev arasındaki o hayati fark ne?
İşte doğalgazlı ocak alevinizin size anlatmaya çalıştığı gizli gerçekler ve uzmanların hayati uyarıları...
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Ocağınızı yaktığınızda yoğun ve canlı bir mavi renk görüyorsanız, her şey yolunda demektir.
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Alevin turuncu veya sarı tonlara bürünmesi ise gazın yeterli oksijen alamadığı ve "eksik yanma" meydana geldiği anlamına gelir.
Anlık veya kısa süreli turuncu parlamalar her zaman büyük bir arıza anlamına gelmez.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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