Tarlasına Eken Evini Arabasını Alıyor: Nadir Bulunuyor, Kilosu 5 Bin Euro'ya Satılıyor
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Tokat’ta nesli koruma altında bulunan ve nadirliğiyle bilinen efsanevi 'Akzambak' çiçeğinin hasat dönemi başladı. Hem sağlık açısından tam bir şifa deposu olan hem de ekonomik değeriyle dudak uçuklatan bu nadide bitki, üreticisine adeta servet kazandırıyor. Poleni dünyaca ünlü fabrikalara kilosu 5 bin Euro’dan satılan akzambak, hem yerel hem de uluslararası pazarın en gözde lüks ürünleri arasında yer alıyor.
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Tokat'ta emeklilik sonrası hobi olarak başladığı akzambak üretimini zamanla dev bir geçim kaynağına dönüştüren merhum Fikret Aydemir'in bıraktığı baba yadigarı miras, eşi Kadriye Aydemir ve oğlu Erdi Can Aydemir tarafından gözü gibi korunuyor.
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Bitkinin en değerli kısımlarından biri olan akzambak poleni, İsviçre’nin Zürih kentindeki dünyaca ünlü organik boya fabrikalarına ihraç ediliyor.
Akzambak sadece yüksek kazancıyla değil, tıp dünyasındaki şifalarıyla da dikkat çekiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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