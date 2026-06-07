Tarlasına Eken Evini Arabasını Alıyor: Nadir Bulunuyor, Kilosu 5 Bin Euro'ya Satılıyor

Yaklaşık 200 bin akzambak soğanı ile başlanan bu serüvende, hummalı bakım çalışmalarının ardından soğan sayısı tam 450 bine ulaştı. Mayıs ayının son haftasında hasadı başlayan ve boyları 1.5 metreye kadar uzayan bu çiçekler, adeta tarladan fışkıran birer altın değerinde.

Özgün aroması ve büyüleyici zarafetiyle bilinen akzambak, kozmetik, ilaç ve sanayi sektörünün en önemli ham maddelerinden biri. Bitki hem yurt içinde hem de yurt dışında, özellikle de sağlığına büyük önem veren Avrupa ülkelerinde kapış kapış gidiyor.