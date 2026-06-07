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Tarlasına Eken Evini Arabasını Alıyor: Nadir Bulunuyor, Kilosu 5 Bin Euro'ya Satılıyor

Tarlasına Eken Evini Arabasını Alıyor: Nadir Bulunuyor, Kilosu 5 Bin Euro'ya Satılıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.06.2026 - 11:25
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Tokat’ta nesli koruma altında bulunan ve nadirliğiyle bilinen efsanevi 'Akzambak' çiçeğinin hasat dönemi başladı. Hem sağlık açısından tam bir şifa deposu olan hem de ekonomik değeriyle dudak uçuklatan bu nadide bitki, üreticisine adeta servet kazandırıyor. Poleni dünyaca ünlü fabrikalara kilosu 5 bin Euro’dan satılan akzambak, hem yerel hem de uluslararası pazarın en gözde lüks ürünleri arasında yer alıyor.

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Tokat'ta emeklilik sonrası hobi olarak başladığı akzambak üretimini zamanla dev bir geçim kaynağına dönüştüren merhum Fikret Aydemir'in bıraktığı baba yadigarı miras, eşi Kadriye Aydemir ve oğlu Erdi Can Aydemir tarafından gözü gibi korunuyor.

Tokat'ta emeklilik sonrası hobi olarak başladığı akzambak üretimini zamanla dev bir geçim kaynağına dönüştüren merhum Fikret Aydemir'in bıraktığı baba yadigarı miras, eşi Kadriye Aydemir ve oğlu Erdi Can Aydemir tarafından gözü gibi korunuyor.

Yaklaşık 200 bin akzambak soğanı ile başlanan bu serüvende, hummalı bakım çalışmalarının ardından soğan sayısı tam 450 bine ulaştı. Mayıs ayının son haftasında hasadı başlayan ve boyları 1.5 metreye kadar uzayan bu çiçekler, adeta tarladan fışkıran birer altın değerinde.

Özgün aroması ve büyüleyici zarafetiyle bilinen akzambak, kozmetik, ilaç ve sanayi sektörünün en önemli ham maddelerinden biri. Bitki hem yurt içinde hem de yurt dışında, özellikle de sağlığına büyük önem veren Avrupa ülkelerinde kapış kapış gidiyor.

Bitkinin en değerli kısımlarından biri olan akzambak poleni, İsviçre’nin Zürih kentindeki dünyaca ünlü organik boya fabrikalarına ihraç ediliyor.

Bitkinin en değerli kısımlarından biri olan akzambak poleni, İsviçre’nin Zürih kentindeki dünyaca ünlü organik boya fabrikalarına ihraç ediliyor.

Kilosu yaklaşık 5 bin Euro'dan alıcı bulurken, çiçekten elde edilen esans ve yağların litresi de yine Avrupa pazarında 5 bin Euro seviyelerinde işlem görüyor.

Toplanan akzambak yapraklarının kurutulmasıyla elde edilen özel çay, kilosu 2 bin 500 Euro’dan Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelere gönderiliyor. Yurt içinde ise en büyük talep Adana'dan geliyor.

Akzambak sadece yüksek kazancıyla değil, tıp dünyasındaki şifalarıyla da dikkat çekiyor.

Akzambak sadece yüksek kazancıyla değil, tıp dünyasındaki şifalarıyla da dikkat çekiyor.

Doğada yaklaşık 130 çeşidi bulunan bu bitkinin bilinen en önemli faydaları ise şunlar:

  • Karaciğer Yenileyici: Akzambak poleni saf ve doğal bal ile karıştırılıp tüketildiğinde karaciğerin yenilenmesine doğrudan yardımcı oluyor.

  • Doğal Antibiyotik: Çiçeğin yaprakları doğal bir antibiyotik özelliğine sahip.

  • Kronik Ağrılara Son: Yapraklarından elde edilen ve sabah-akşam tüketilmesi önerilen akzambak çayı; şiddetli baş ağrısı, sinüzit ve nefes darlığı gibi sağlık sorunlarına şifa kaynağı oluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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